Malatya’da Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası kutlanıyor. Bu yıl da Malatya’da günün anlam ve önemine ilişkin Malatya Park AVM önünde Gençlik Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kahyan, Gençlik Merkezi hocaları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik öncesi Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kahyan sergi açılışını yaptı.

Açılışın ardınlar geleneksel el sanatların sergi stantları gezildi. Ardından mehter takımı ve çocukların yaptığı spor gösterisi izlenerek etkinlik devam etti. 15-21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası için Malatya’da çeşitli etkinlikler yapılmaya devam edecek.

“SERGİLERİ KAPI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Serilerin teşvik edici bir araç olduğunu söyleyen kaligrafi eğitmeni Hatice Kübra Özel, “Beydağı Gençlik Merkezinde kaligrafi eğitimcisi olarak çalışmaktayım. 4 yıldır gençlerle geleneksel yakma işlemi, tuval işlemi, geleneksel usulde çalışmalar yapmaktayız. Sergi gençler için çok teşvik edici oluyor. Gençlik Merkezimizi çok bilen olmuyor. Bizi burada görenler, ‘Bu sergi nerelerde yapılıyor?’ diye soruyorlar. Bu yüzden bizler sergileri kapı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

“DİKKAT DAĞILIMINI SIFIRA İNDİRMEK”

Geleneksel dericilik el sanatları eğitmeni Mehmet Karakoç, deri üzerinde yapılan ürünlerle dikkat dağılımını düşürmek istediğini vurgulayarak, “Etkinliğimizin adı geleneksel el sanatları. Beydağı Gençlik Merkezi’nde gençler için dericilik ve geleneksel verilerle ilgili ürünler yapıyoruz. Deri çanta, cüzdan gibi ürünler var. Atölyemize katılan gençlerde, özellikle 8-15 yaş gurupları arasında büyük bir dikkat dağınıklığı var. Bizde bu dikkat dağınıklığını sıfıra indirmek için deri üzerinde ürünler yaratıyoruz” dedi.

“ETKİNLİĞİMİZ ÇOK GÜZEL”

Yaptıkları tasarımlardan bahseden teknoloji tasarım öğretmeni Serkan Gündoğdu, “Öğretmenler Ortaokulunda teknoloji tasarım öğretmeniyim. Aynı zamanda Gençlik Merkezinde robot kodlama dersleri vermekteyim. Şu an masamızda gördüğünüz ürünler öğrencilerle beraber tasarladığımız ürünler. Bu ürünlerin tasarımları öğrenciler tarafından yapılıyor. Baskıları ise 3 boyutlu yazıcı ile yapılıyor. Kodlama blok tabanlı şekilde gerçekleştiriliyor. Etkinliğimiz çok güzel çok eğlenceli. Öğrencilerimiz burada olsa daha güzel olurdu” ifadelerini kullandı.

“MOTİVE OLDUĞU BİR NOKTA”

Modelistlik öğretmeni Ela Ballı, son olarak öğrencilerinin emeklerini sergilemekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Eşref Bitlis Kız Öğrenci Yurdu’nda modelistlik öğretmenliği yapıyorum. KYK yurdunda ilk defa çalışıyorum. Öğrencilerin çok dinlendiği, kafa dağıttığı, aynı zamanda motive olduğu bir nokta oldu. Böyle bir etkinliğin içerisinde de onlarla olmak ve onların emeklerini sergilemek ayrı bir keyif veriyor” sözleriyle cümlelerini noktaladı.