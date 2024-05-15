Yeni nesil bilmese de 35 yıldır Malatya’nın o köşesinde

Depremlerin hemen sonrasında, 3-4 ay sonra 35 yıldır bulunduğu köşede mesleğine devam eden Arap Özkol, kenger sakızını ve 35 yıllık meslek hikâyesini BUSABAH Medya’ya anlattı. Özkol, “Herkes sağlığı için kenger sakızı tüketmeli. Hiçbir katkı maddesi içermediği gibi yüz felcine, mideye ve şeker hastalıklarına iyi geliyor. Herkes sağlığı için kenger sakızından tüketmeli. Yeni nesil kenger sakızını hiç bilmiyor. Eskiler de zaten yavaş yavaş gitti” dedi.

“89’DAN BERİ BURADA BU MESLEĞİ YAPIYORUM”

35 yıl boyunca Malatya’nın İnönü Caddesi’nde kenger sakızı sattığını söyleyen Özkol, “Yaş 61’e geldi. Askerden geldim, 1989’dan beri burada bu mesleği yapıyorum. Aynı yerde satıyorum sürekli. Kengerler özellikle Darende’nin Yazı Köyü’nde ve Melik Köyü’nde çıkıyor. Buraya 100- 110 kilometre mesafede. Akçadağ'da da her yerde var ama Darendeliler yapıyor çoğunlukla. 6’ncı ayın 20’sinde başlıyor, 9’uncu ayın sonuna kadar kenger işlemi devam ediyor” ifadelerini kulandı.

“DAĞ KEKİĞİ NANE VE KENGER SAKIZI SATARAK EVİMİ GEÇİNDİRİYORUM”

Kilosunun 5 bin TL olduğunu belirten Özkol, “Kengerin kilosu şu an 5 bin TL. Ben de tanesini 15 TL’ye satıyorum. Küçükler 15 lira, büyükler 20 lira. Kengerin faydaları doktorların demesine göre yüz felcine, mideye, şeker hastalığına iyi geliyor. Bazı vatandaşlar bir tane alıyorlar, ‘hastalık geçmiyor’ diyorlar. Bir taneyle hastalık geçer mi? Geçmez. Bir süre çiğnemek lazım. Ayrıca kenger sakızına hiçbir katkı maddesi katamazsınız. Hiç kimse buna hile hurda yapamaz. Bu yüzden çok faydaları var. Dağ kekiği, nane ve kenger sakızı satarak evimi geçindiriyorum. Emekliyim kenger satarak emekli oldum. Kendim primimi yatırdım, kimsenin bir katkısı olmadı” şeklinde konuştu.

“DEPREMDEN 3 İLA 4 AY SONRA MESLEĞİME DEVAM ETTİM”

Yeni neslin kenger sakızını bilmediğini ifade eden Arap Özkol, “Malatya'nın yerlisi kalmadığı için dışarıdan gelenler alıyor. Yeni nesil kenger sakızını hiç bilmiyor. Bunları solucan zannediyorlar. ‘Solucan mı, balık mı?’ diyorlar. Yeni nesil hiç bilmiyor. Eskiler de zaten yavaş yavaş gitti. İstek üzerine olursa satışlar iyi, yoksa sabırla bekliyorum. Yaz kış aynı mevkideyim. Depremde burası yıkıldı, şimdi sağlık müdürlüğü oldu. Deprem olduğunda bende Konya’ya gittim. 3-4 ay orada kaldım. Sonra Malatya’ya geri geldim, mesleğime devam ettim. Sağlık yönünden Kenger sakızı tüketilmeli çünkü hiçbir katkı maddesi içermiyor. Herkes sağlığı için kenger sakızından tüketmeli” İfadelerine yer verdi.