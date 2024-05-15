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Malatya’da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Malatya’da Kernek Meydanı’ndan Hürriyet Parkı Anıtına kadar yürüyüş düzenlendi. Geleceğin teminatı olan gençler için 15-21 tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kahyan basın açıklamasında bulunarak “Gençliğe hizmet etmek adına yapılan bu tesisler sizlerle daha da anlam kazanacak” dedi.

Malatya’da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
Malatya’da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
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Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası kutlanmakta. Bu yıl da Malatya’da Gençlik Haftası için tören düzenlendi. Törene İl Müdürü, Şube Müdürü, Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören öncesi Kernek Meydanı’ndan Hürriyet Parkı Anıtına kadar gençler tarafından yürüyüş gerçekleşti. Yürüyüşün ardından tören alanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm aziz şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kahyan tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunulduktan sonra günün anlam ve önemi için Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kahyan konuşmasını yaparak program son buldu.

Malatya’da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

“GENÇLİK HAFTASI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK”

Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kahyan,
“Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler, değerli meslektaşlarım, basınımızın kıymetli temsilcileri ve değerli katılımcılar. 105’inci Yıl dönümüne ulaştığımız Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan, Gençlik Haftası, Malatya Valiliği koordinesinde bugün itibariyle ilimizde başlamıştır. Hafta boyunca yapılacak olan sportif müsabakalarla, gençlik merkezlerimizdeki etkinliklerle, konserlerimizle, sergilerimizle, şölen havasında hafta boyunca devam edecek. Gençlik Haftasında her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden farklı ve eğitici eğlenceli sportif ve kültürel etkinliklerimiz olacaktır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Törenimizi Sümer park da kutlayacağız”

şeklinde konuştu.

Malatya’da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

“BU TESİSLER SİZİNLE ANLAM KAZANACAK”

Gençlik Spor İl Müdürü Kayhan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Sevgili Gençler; Sporda, sanatta, bilimde, teknolojide, ekonomide, ahlakta ve insanlıkta örnek bir toplum olma hedefimize ulaşmak için her koşulda yılmadan yolumuza devam etmeliyiz. Spora sürekli yatırım yapan bir devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız ve Bakanımız var. Malatya’mızda son yıllarda büyük yurt ve spor tesisleri yapıldı, gençlik merkezleri yapıldı. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Bakanlığımıza, siz değerli gençlerimizin spora, sanata, kültüre ulaşmasına katkılarından dolayı teşekkür ederim. Gençliğe hizmet etmek adına yapılan bu tesisler sizlerle daha da anlam kazanacak.”
Malatya’da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

“AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUM”

Son olarak vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anan Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kahyan, “Millî Mücadelenin 105’inci Yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve değerli silah arkadaşlarını, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Bu hafta boyunca yapılacak sportif faaliyetlerin dostluk ve centilmenlik çerçevesinde geçmesini diliyor, Gençlerimizin Gençlik Haftasını tebrik ediyorum” sözleriyle cümlelerini noktaladı.

Malatya’da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

# malatya, spor, gençlik haftası, malatyada gençlik haftası, ebubekir kayhan

15 May 2024 - 12:29 - Kültür & Sanat

Mahreç  Besime Güner

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