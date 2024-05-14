Malatya'nın Battalgazi ilçesinin  o mahallesi de göç verdi Kalanlar sorunlarla mücadele ediyor

Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi de depremlerden hasar aldı ve Malatya’nın genelinde olduğu gibi göç verdi. Nüfusu oldukça azalan mahallede kalanlar az hasarlı evlerde veya kendi imkânlarıyla inşa ettikleri tek odalı yapılarda yaşamaya devam ederken vatandaşlar rezerv alan ilan edilen bölgenin hızlıca yapılıp kalıcı konutlara yerleştirilmeyi beklediklerini söylediler.

Taştepe Mahalle Muhtarı İhsan Özdal ise eskiden 13 bin 700 olan mahalle nüfusunun şimdilerde 3 bin 745 olduğunu, depremlerden sonra 520 evin ise yıkıldığını bildirdi. Özdal, depremlerde can kaybının yaşanmamasının sebebinin ise evlerin çoğunluğunun tek katlı olmasına ve bölgenin zemininin sağlam olmasına bağladı.

Mahallenin rezerv alan ilan edildiğini ve projesinin hazırlandığını belirten Taştepe Mahalle Muhtarı İhsan Özdal depremlerin ardından mahallenin ciddi oranda göç verdiğinin altını çizerek,

“Burası kentsel dönüşüm alanıydı. Deprem olduktan sonra kentsel dönüşüm iptal edildi ve buralar rezerv alan içerisine alındı. Bu mahallede 6 Şubat depremlerinde 520 evimiz yıkıldı ama can kaybımız olmadı. Bunlar ağır hasar alan evlerdi yıktılar. Elazığ depreminde de 72 evimiz yıkıldı. Ağır hasarlı ev sayısı 787’ydi. Bir kısmına itiraz edildi, mahkemesi devam eden evlerimiz de var. Mahallemiz depremlerin ardından çok fazla göç verdi, insanlar farklı yerlere gittiler. Eskiden 13 bin 700 civarında nüfusumuz vardı. Depremden sonra ise bu mahallede 3 bin 745 kişi yaşıyor. Çok göç eden insan oldu. Bu insanlar buraya evlerin yapılmasını bekliyor, konutlar yapıldıkça geri gelecekler. Bizi sürekli arayıp soruyorlar, ‘bir gelişme var mı?’ diye. Rezerv alan ilan edildi, burası inşa edilecek. Bu bölgenin zemini de sağlam. Adı üstünde; Taştepe Mahallesi. Eskiden evler yapılırdı, yarım metre kazı yapamazlardı. Hep kayalar çıkıyordu. Bizim buradaki evler hep bağımsız yapılmış, bölüm bölüm inşa edilmiş evler. İnsanlar önce bir oda yapmışlar, daha sonra maddi olarak elverişli olduklarında bir oda daha eklemişler. Bu şekilde evlerini yapmışlar ama buradaki evler bir depremi daha kaldıramaz”

şeklinde konuştu.

“BU MAHALLEYE HİÇBİR HİZMET GETİRİLMEDİ”

Mahalleye hizmet getirilmediğini iddia eden Özdal mahallenin çarşı merkezine yakın bir konumda olduğunu da ifade ederek,

“Bu mahallede hizmet yok. Ben 38 yıldır bu mahallede yaşıyorum, bu mahalleye hiçbir hizmet getirilmedi. Belki muhtarlarımız hizmet istedi ama bir şey yapılmadı. Belediye başkanlarından mı kaynaklı neden kaynaklı bilmiyoruz ama bir çalışma yapılmadı. Yeni belediye başkanlarımızdan beklentimiz yüksek. Sami Başkan ve Bayram Başkandan umutluyuz. Biz gereken yerlere gideceğiz, bu mahalleye hizmet gelmesi için gerekli yerlere müracaat edeceğiz. Taştepe Mahallesi Malatya Merkezine çok yakın bir mahalle. Zemin yapısı sağlam, konum olarak da çok güzeldir mahallemiz”

dedi.

“PROJESİ BİTMİŞ AMA İHALE AŞAMASINDA”

Taştepe Mahallesi’ndeki 7 mahallenin rezerv alana dâhil edilmemesinin bazı sorunlara neden olacağına değinen Taştepe Mahalle Muhtarı İhsan Özdal,

“Rezerv alan ilan edildi ama 7 sokağımız rezerv alan içerisine dâhil edilmedi. Bu konuda da gerekli yerlerle iletişime geçeceğiz. Yapılacaksa tümü yapılsın. Ben gerekli yerlerle konuştum buranın projesi bitmiş ama ihale aşamasında. Tabii ihale ne zaman biter bilmiyoruz. Onu da öğreneceğiz. Bir sene 2 sene sıkıntı çekeceğiz ama bu sıkıntıyı çektiğimize değsin. Burası dar gelirli bir mahalle. Buraya hizmet geldiği takdirde göç eden insanlar mahalleye geri dönecek. İnsanlar bahçelerine kulübe yapmış orada yaşıyorlar. Bize yardımcı olunmazsa burası kendi kendine ayağa kalkmaz. Belediye başkanlarımızdan bu konuda yardım istiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

SU İNTERNET VE İLGİSİZLİK

“Mahallede birçok sorunlarımız var” diyen Özdal, barınma sorunu dışındaki diğer problemleri ise şu ifadelerle anlattı:

“Bizim su sorunumuz vardı. Mahalle ikiye ayrılmıştı. Bir kısımda su vardı, bir kısımda yoktu. Eskiden beri su sorunumuz çözülmedi. Daha sonrasında depremden sonra, yedek bir dinamo daha taktılar. Biraz olsun düzeldi. Buranın altyapısı yapıldığında su sorunumuz çözülecek. Diğer bir sorunumuz ise internet sorunu. Buradaki internet kablolarını çalıyorlar. İnternetimiz yok, mahalleli bu konuda çok zorluk çekiyor. Muhtarlığın da diğer evlerin de interneti yok. Eğitimini internet üzerinden yapan öğrenciler zorluk çekiyor. İnternet üzerinden eğitim veren bir uygulamaya vatandaş 28 bin TL para vermiş ama kullanamıyor çünkü evlere internet çekilemiyor. Elektrik yönünde de bazı arızalar var ama gelip onarım yapılmıyor. Bazı kurumların müdürlerini arıyoruz, bu şikâyetleri dile getiriyoruz ama telefonlara cevap bile vermiyorlar. Daha sonrasında yanına gittiğimizde ise, ‘Ben senin telefonlarını açmak zorunda mıyım?’ diyorlar. Bu noktada bir ilgisizlik var. Biz bu sorunların çözülmesini, vatandaşlarımızın evlerinin inşa edilmesini istiyoruz.”