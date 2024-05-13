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Kayısıya dolu darbesi!

Malatya’da, yaklaşık bir haftayı aşkın etkili olan sağanak yağış kırsal bölgelerde yer yer dolu yağışına döndü. Yağışlarda çağla döneminde olan kayısı bahçeleri zarar gördü.

Kayısıya dolu darbesi!
Kayısıya dolu darbesi!
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Malatya’da, bir süredir etkili olan sağanak yağış kırsal bölgelerde yer yer dolu yağışına döndü. Akçadağ ile Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak sonrası oluşan dolu yağışı çağla döneminde olan kayısı bahçelerine zarar verdi.

Kayısıya dolu darbesi!

Çok sayıda ürünün ağaç çevrelerine döküldüğünün gözlemlendiği yağışlar sonrası Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kayısıya dolu darbesi!

Kent genelinde belirli aralıklarla devam eden sağanak yağışların bölge genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Kayısıya dolu darbesi!
 
Kayısıya dolu darbesi!
 
Kayısıya dolu darbesi!
 
Kayısıya dolu darbesi!
 
Kayısıya dolu darbesi!
 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 May 2024 - 12:49 Malatya- Gündem

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