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/ 11 May 2024 - 14:52

Gevrek kendini ihbar etti

Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'un durumunu ve önümüzdeki sezonla ilgili planlarını değerlendirdiği bir basın toplantısı yaptı. Gevrek,” Türkiye'de ilk defa müfettişler tarafından kulüp incelendi. Bir yolsuzluk bulursanız bütün borcu ödeyeceğimi söyledim. Usulsüzlükleri gelsinler anlatayım. Usulsüzlükler oluyor ama yolsuzluklara rastlayamayacaklarını söyledim.” dedi.