Eczacılardan yetkililere önemli destek çağrısı

43’üncü Dönem Türk Eczacıları Birliği Saymanı Tahir Özelçi, “Bugün Sayın Bakan Yardımcımızdan bir talebimiz olacak. Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış olduğu protokolde biz deprem bölgesi eczaneleri olarak yapmış olduğumuz iskontoların sıfırlanmasını talep ediyoruz. Gerçekten buradaki eczacılarımız şu anda ekonomik olarak çok daha zor durumda” dedi.

BİRÇOK KATILIMCI İLE GERÇEKLEŞTİ

22’nci Bölge Malatya Eczacı Odasının kuruluşunun 50’nci Yılı etkinlikleri kapsamında Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya eski milletvekili Öznur Çalık, 22’nci Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Malatya İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu, 43’üncü Dönem Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzman Eczacı Tahir Özelçi, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, 2’nci Bölge Ankara Eczacı Odası, 10’uncu Bölge Antalya Eczacı Odası, 12’nci Bölge Kayseri Eczacı Odası, 14’üncü Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası, 20’nci Bölge Sakarya Eczacı Odası, 21’inci Bölge Aydın Eczacı Odası, 23’üncü Bölge Elazığ Eczacı Odası, 28’inci Bölge Hatay Eczacı Odası, 33’üncü Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası, 43’üncü Bölge Mardin Eczacı Odası, 44’üncü Bölge Batman Eczacı Odası, 48’inci Bölge Osmaniye Eczacı Odası, 51’inci Bölge Adıyaman Eczacı Odası, 55’inci Bölge Ağrı Eczacı Odası, 56’ncı Bölge Erzincan Eczacı Odası başkan ve yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Malatya’da, bilimsel eczacılığın 185’inci yılı ve Malatya Eczacı Odasının 50’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ödül töreni ve eczalığın gelecek vizyonu paneli düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayan tören müzik dinletisi ve protokol konuşmaları ile devam etti.

“KATILIM PAYLARINI VE MUAYENE ÜCRETLERİNİ ALMIYOR”

Protokol konuşmalarında ilk sözü alan 43’üncü Dönem Türk Eczacıları Birliği Saymanı Tahir Özelçi,

“Depremin üzerinden 14 aylık bir süre geçti. 14 ay sonra burada sizlerle birlikte Malatya Eczacı Odasının 50’nci kuruluş yıl dönümünde birlikte olmaktan çok büyük duyduğumu belirtmek istiyorum. Depremin etkisini hala üzerimizde hissediyoruz. Hiç uyanmadığınız bir güne uyanıyorsunuz görmediğiniz bir felaketi görüyorsunuz. 11 ili etkileyen bir felaketle karşı karşıyasınız. Bu felaketten sonra devletimiz zaten iaşe, barınma gibi sorunları hemen hızlı bir şekilde hallederken Türk Eczacıları Birliği de daha ekmeğin, suyun deprem bölgesine ulaşmadığı yerde ilacı hastalarımıza, vatandaşlarımıza ulaştırdı. Gerçekten çok büyük bir gayret sarf etti. Ben bu gayretinden dolayı Türk Eczacıları Birliğinin çok kıymetli başkanı ve yöneticilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Yine aynı şekilde deprem sonrasında devletimiz, deprem bölgesindeki insanlara kolaylık sağlayabilmek ve onların ihtiyaçlarına çabucak ulaşabilmeleri adına katılım paylarını ve muayene ücretlerini almıyor. Hala da almıyor, uzatıldı devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ilaca ulaşımı önündeki depremi yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir engel kaldırılmış oldu. Onlar artık ilaca çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar”

şeklinde konuştu.

“İSKONTOLARIN SIFIRLANMASINI TALEP EDİYORUZ”

Depremin etkilerinin depremden sonra daha çok hissedilmeye başlandığını dile getiren Özelçi,

“Ama ben bugün Sayın Bakan Yardımcımızdan bir talebimiz olacak. Çünkü depremi yaşayan oda başkanlarımızın da tamamına yakını burada. Biz depremin etkisini gerçekten depremden sonra daha çok hissetmeye başladı. Çünkü her taraf yıkık, her taraf perişan. Betonarme bina bulmak çok zor. Bulunsa da kiraları çok fazla. Yine aynı şekilde burada geçim şartları da oldukça artmış durumda. Dolayısıyla hem insanların göç ettiği yarı yarıya nüfusun azaldığı bir yerde eczanelerin ciroları da, ekonomileri de çok ciddi şekilde etkilenmiş durumdayız. Bu eczacılarımızın ekonomilerinin de düzelebilmesi adına ve halk sağlığına gerekli hizmeti verebilmeleri, konteynerlarda da olsa 20 metrekarelik dükkânlarda da olsa hizmet verebilmeleri adına ki bunun için 7/24 çalışıyorlar, mücadele ediyorlar, gitmemek için bu şehri terk etmemek için çok mücadele ettiklerini biliyorum. Biz de başkanla birlikte, aynı şekilde, aynı mücadeleyi gösteriyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış olduğu protokolde biz deprem bölgesi eczaneleri olarak yapmış olduğumuz iskontoların sıfırlanmasını talep ediyoruz. Ülkemizin ekonomik durumlarını da biliyoruz ama Sayın Bakanımızdan hassaten rica ediyoruz. Lütfen bunu bir değerlendirin. Gerçekten buradaki eczacılarımız şu anda ekonomik olarak çok daha zor durumda”

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPARLANDI”

Depremin ardından yaşanan birlik ve beraberlik ile Malatya’nın hızlı bir şekilde toparlandığını kaydeden 22. Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez ise,

“Gerçekten çok heyecanlıyız, 50’nci yılın coşkuyla kutlanması için elimizden geleni yapmaya çalıştık çünkü bizim için çok kıymetli, 50 yıllık bir emek, bilgi birikimi ve tecrübe var. Gerçekten Malatya Eczacı Odasının 1974’ten 2024 yılına gelene kadar atlattığı badireler, yaşadığı güçlükler, sıkıntılar belki de bizlere güç verdi. Bence Malatya Eczacı Odası'nın güçlü olmasındaki tek sebep de bu aldığımız yaralardı. Onların üstesinden en güçlü şekilde gelmeye çalıştık. Ben 2019 yılında bayrağı devraldım gerçekten işim zordu çünkü geçmiş dönem başkanlarımız bayrağı en tepeye ulaştırmışlardı. Onun mesleği en layıkıyla yapmaya çalışırken maalesef ki Elazığ depremiyle karşılaştık. Akabinde pandemi ile mücadele vermeye başladık ve pandemide de gerçekten müthiş bir özveriyle çalışan, sağlık çalışanlarına ve tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık camiasında 7/24 hizmet veren doktorlarımıza, eczacılarımıza, hemşirelerimize tüm sağlık camiasındaki çalışan personellere buradan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü o dönemde biliyorsunuz ki insanlar evden çıkmaya korkuyorlardı. İnsanlar dokunmaya korkuyorlardı. İnsanlar birilerine yaklaşmaya korkuyorlardı. Ama sağlık camiasının neferleri en ön saflarda çalışmaya devam ettiler. Hiçbir şekilde korkmadılar, yılmadılar. Akabinde maalesef bölgesel olarak bir deprem yaşadık. Küçük bir deprem değildi, maalesef 11 ilimizi etkileyen bir depremdi ve en çok etkilenen bölgelerden birisiydik. Malatya Eczacı Odası bu noktada şanslıydı. Çünkü arkamızda dağ gibi duran bir eczacı milletvekilimiz vardı. Gerçekten ben o süreçte bana olan desteklerinden dolayı her yerde söylüyorum. Burada tekrar söylemek istiyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten ciddi sıkıntılar yaşamak üzereydik. Öznur Vekilimizin müdahaleleriyle o büyük sıkıntıları hızlı bir şekilde aştık. O dönem valimiz Hulusi Şahin müthiş bir özveriyle çalıştı, bize destek oldu. Bu birlik ve beraberlik sayesinde Malatya hızlı bir şekilde toparlandı”

diye konuştu.

Ardından İstanbul Eczacılar Kooperatifi 2. Başkanı Turgay Korkmaz ve AK Parti Malatya eski Milletvekili Öznur Çalık bir konuşma gerçekleştirdi.

“EN ÖNEMLİ UNVANIM OLACAK”

Eczacılık unvanının ölene kadar taşıyacağı en önemli unvan olacağını belirten Çalık,

“Siyasi süreci yaşarken üzerime aldığım bütün unvanlarda, her gittiğim toplantıda ve konuşmada söyledim. Bütün makamlar geçecek ve benim eczacılık unvanım ölene kadar taşıyacağım en önemli unvanım olacak. Bugün öyle. Bütün unvanlarımı geride bıraktım ve bugün kürsüde Eczacı Öznur Çalık olarak bulunuyorum. Hepinizi canı gönüldün kutluyorum. 6 Şubat depremlerinde en sorunsuz alan depremzedelere ilaç teminiydi. Sahra çadırlarımız kuruldu, ilaçlarımız getirildi. Bütün eczacı meslektaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Görev yapan milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarım, bakanlarım, Cumhurbaşkanım bizi hiç yalnız bırakmadı. Buradaki dayanışma bizim için çok kıymetli bir dayanışmaydı, mesleki dayanışmaydı bu vesileyle ben her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum”

açıklamasında bulundu.