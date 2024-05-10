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Malatya’da büyükbaş kurban fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurbanlık hayvanların fiyatları merak konusu oldu. Deprem şehri Malatya’da kurban kesecek vatandaşlar için büyükbaş kurban fiyatları ve kurban kesim fiyatları açıklandı. İşte detaylar.

Malatya’da kurban fiyatları belli oldu
Malatya’da fiyatlar belli oldu
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2024 Kurban Bayramı’na  hazırlık sürecinde, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını merakla bekliyordu. Bu yılın fiyatlarının geçen yıla göre yükselmesinde, maliyetlerdeki artışlar, hayvan yetiştiriciliğindeki zorluklar ve genel ekonomik faktörler etkili oldu.

Malatya’da büyükbaş kurban fiyatları belli oldu

“YAPTIĞIMIZ İSTİŞARELER NETİCESİNDE BELİRLEDİK”

Malatya’nın 2024 yılı büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıklayan Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli,

“Bugün 2024 yılı kurbanlık büyükbaşta döve ve inek, canlı kilogram fiyatlarını açıklamak üzere bir araya geldik. Hem kurbanlık alacak vatandaşlarımız hem de kurbanlık satacak üreticilerimiz arasında aşağı yukarı bir fiyat aralığının yani bir kurbanın ortalama kaça alınıp veya satılacağı konusunda öngörüde bulunabilmesi açısından önemli görüyoruz. Belirlediğimiz fiyatlar en randımanlı birinci sınıf tosun canlı kilogram fiyatı 250 TL, randımanı yüzde 50 ve daha düşük tosunu canlı kilogram fiyatı 240 TL, birinci sınıf düve canlı kilogram fiyatı 230 TL, birinci kalite ineğin canlı kilogram fiyatı ise 220 TL olarak Yaptığımız istişareler neticesinde belirledik”

açıklamalarında bulundu.
Malatya’da büyükbaş kurban fiyatları belli oldu
Malatya’da büyükbaş kurban fiyatları belli oldu

“ÖZENLE BAKILAN HAYVANLAR KURBAN EDİLDİĞİ İÇİN FİYATLAR BİRAZ FARKLI”

Kurbanlık hayvanların fiyatlarının fazla olmasının nedenini açıklayan Taneli,

“Açıkladığımız fiyatlar neticesinde kurban alacak vatandaşlarımız ve üreticilerimiz aşağı yukarı bir fiyat bilgisine sahip olabilirler. Bilindiği gibi kurban fiyatları karkas ete göre biraz farklı satılır ve her hayvan kurban olmaz. Sebebi ise kurbanlık hayvanın kör, topal, herhangi bir uzvunun eksik olmaması ve benzeri en az iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Daha özenle bakılan hayvanlar kurban edildiği için fiyatlar biraz farklı olabilmektedir. Üreticilerimiz için kazançlı, hayırlı bir bayram olmasını diliyorum. Kurban kesecek vatandaşlarımızın kurbanlarının Allah tarafından kabul olunmasını diliyorum. Kesilen kurbanların gerek Malatya'da gerek ülkemizde, meydana gelen hastalıkların, afetlerin, yeryüzünde ezilen zulüm göre Filistinli ve başka coğrafyalardaki Müslüman mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimizin ve hemşerilerimizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum”

dedi.

Malatya’da büyükbaş kurban fiyatları belli oldu
Malatya’da büyükbaş kurban fiyatları belli oldu

KURBAN KESİM FİYATLARI NE KADAR?

Kurban kesim fiyatları hakkında bilgi veren Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer,

“Geçen sene büyükbaş hayvan kesimi 2 bin lira boğazlama, 2 bin lira da pay olmak üzere 4 bin liraydı. Bu sene bazı illerde fiyatların 8-9-10 bin TL aralığında olduğunu söyledik. Tabii biz de Malatya'mızın geçirmiş olduğu bu afetlerin bu sıkıntıdan dolayı 8 bin lira diye düşünüyoruz. Tabii bu 8 bin lira boğazlayıp, 7 pay edip kurban sahibine teslim etmek şeklinde olacak. Küçükbaşı da 700-800 TL arası bir kesim fiyatı belirledik”

şeklinde konuştu.

Malatya’da büyükbaş kurban fiyatları belli oldu

“DAMIZLIK HAYVANLAR KURBAN EDİLMESİN”

Kurban Bayramı’nda damızlık hayvanların kesilmemesi noktasında bir uyarıda bulunan Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu,

“Malatya büyük bir afet geçirdi. İnşallah 2024 yılındaki Kurban Bayramımızda da özellikle kurban kesecek vatandaşlarımızın da damızlık hayvanı ve damızlık vasfını yitirmeyen hayvanların kesilmemesi için ona da dikkat etmelerini istiyoruz. Özellikle biz buzağı getiren, süt üretimi yapan damızlık hayvanlarımızın muhakkak kesime gitmemesi gerekiyor. Buna hem üretici dikkat etmeli hem de kurban kesen insanların damızlık hayvanı kesmemesi gerekiyor. Şu anda biz yurt dışından ithal ediyoruz. Her damızlık hayvanımız olmadığı takdirde biz Avrupa’nın, Amerika'nın işte dünyadaki bütün ithal ettiğimiz ülkelerin çiftçilerini, üreticilerini zengin ediyoruz bir nevi. Hep birlikte damızlık hayvanların kesilmemesi için dikkat etmemiz gerekiyor. Bu gerçekten bu milli bir soru. Kesinlikle dişi hayvanların, damızlık vasfını yitirmeyen hayvanların kurban kesilmemesi lazım”

ifadelerini kullandı.

 

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10 May 2024 - 11:49 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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