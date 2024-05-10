Malatya'da öğretmenler öldürülen meslektaşları için ayaklandı 1 gün süre ile iş bıraktılar
Malatya’da öğretmenler öldürülen meslektaşları için toplanarak bir günlük süre ile iş bıraktılar. Malatya'da Eğitim İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları tarafından Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Eğitim camiası tarafından şiddet olayları kınandı.
Eğitim Sen Malatya Eğitim Sekreteri Ekin Simge Erdem Kutlu tarafından yapılan basın açıklamasında,
"Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Can güvenliğimiz sağlansın tedbirler alınsın demek için bir aradayız. Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi, ne failin öğrenci oluşu, ne de failin uyruğuyla ilgilidir. Evde, sokakta, okulda ve hayatın her alanında görülen şiddet adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüştü. Her gün bir şiddet ve cinayet haberlerine tanık oluyoruz. Bu ülkede okulda bir öğretmen öldürüldü. Şiddetin cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kader değil bu bir cinayet. Bizler toplumda şiddet olaylarının önlenmesinde kritik bir görev ve misyona sahipken ülkemizde uygulanan eğitim politikalarıyla eğitimin edilgen birer ögesine indirgendik ve şiddet ortamının mağdurları haline getirildik. Eğitim çalışanlarına karşı artan şiddet tüm eğitim sistemini etkilemekte. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim korku ve her türlü güvensizlik duygusuyla baş başa bırakılmaktadır. Bu korku ve güvensizlik duygusunun en önemli nedenlerinin temelinde eğitim emekçilerine yönelik her türlü baskı, tehdit ve şiddet uygulanan kişilerin cezasızlık politikaları ile korunmaları vardır"
ifadelerine yer verildi.
"ÖĞRETMENE ŞİDDET GELECEĞE İHANETTİR"
Memur Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez tarafından yapılan basın açıklamasında,
"Bugün eğitimcilere karşı yapılan şiddete caydırıcı bir yasal düzenlemenin yapılması için iş bırakma eylemi yapıyoruz. Şiddet olayları artık yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Öğretmene şiddet geleceğe ihanettir. Şiddetin eğitimi tehdit eden boyuta ulaşması acil çözüm bulunmasını zaruri hale getirmektedir. Eğitim çalışanlarına karşı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Bugün değilde ne zaman burada olacaktık başka canların ölmesini ya da sıranın bize gelmesini mi bekleyecektik?"
ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...
MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ
10 May 2024 - 11:51 Malatya- Gündem
Mahreç Mehmet Tevfik Cibiceli
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.