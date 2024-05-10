- G:

Malatya'da öğretmenler öldürülen meslektaşları için ayaklandı 1 gün süre ile iş bıraktılar

Malatya’da öğretmenler öldürülen meslektaşları için toplanarak bir günlük süre ile iş bıraktılar. Malatya'da Eğitim İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları tarafından Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Eğitim camiası tarafından şiddet olayları kınandı.

Malatya'da öğretmenler öldürülen meslektaşları için ayaklandı 1 gün süre ile iş bıraktılar
Malatya'da öğretmenler 1 gün süre ile iş bıraktılar
+2
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Eğitim Sen Malatya Eğitim Sekreteri Ekin Simge Erdem Kutlu tarafından yapılan basın açıklamasında,

"Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Can güvenliğimiz sağlansın tedbirler alınsın demek için bir aradayız. Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi, ne failin öğrenci oluşu, ne de failin uyruğuyla ilgilidir. Evde, sokakta, okulda ve hayatın her alanında görülen şiddet adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüştü. Her gün bir şiddet ve cinayet haberlerine tanık oluyoruz. Bu ülkede okulda bir öğretmen öldürüldü. Şiddetin cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kader değil bu bir cinayet. Bizler toplumda şiddet olaylarının önlenmesinde kritik bir görev ve misyona sahipken ülkemizde uygulanan eğitim politikalarıyla eğitimin edilgen birer ögesine indirgendik ve şiddet ortamının mağdurları haline getirildik.  Eğitim çalışanlarına karşı artan şiddet tüm eğitim sistemini etkilemekte. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim korku ve her türlü güvensizlik duygusuyla baş başa bırakılmaktadır. Bu korku ve güvensizlik duygusunun en önemli nedenlerinin temelinde eğitim emekçilerine yönelik her türlü baskı, tehdit ve şiddet uygulanan kişilerin cezasızlık politikaları ile korunmaları vardır"

ifadelerine yer verildi.
Malatya'da öğretmenler öldürülen meslektaşları için ayaklandı 1 gün süre ile iş bıraktılar

"ÖĞRETMENE ŞİDDET GELECEĞE İHANETTİR"

Memur Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez tarafından yapılan basın açıklamasında,

"Bugün eğitimcilere karşı yapılan şiddete caydırıcı bir yasal düzenlemenin yapılması için iş bırakma eylemi yapıyoruz. Şiddet olayları artık yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Öğretmene şiddet geleceğe ihanettir. Şiddetin eğitimi tehdit eden boyuta ulaşması acil çözüm bulunmasını zaruri hale getirmektedir. Eğitim çalışanlarına karşı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Bugün değilde ne zaman burada olacaktık başka canların ölmesini ya da sıranın bize gelmesini mi bekleyecektik?"

ifadelerine yer verildi.

Malatya'da öğretmenler öldürülen meslektaşları için ayaklandı 1 gün süre ile iş bıraktılar
Malatya'da öğretmenler öldürülen meslektaşları için ayaklandı 1 gün süre ile iş bıraktılar
Malatya'da öğretmenler öldürülen meslektaşları için ayaklandı 1 gün süre ile iş bıraktılar

Ayrıntılar geliyor...

 

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ

 
 
 

# Malatya İl Milli eğitim Müdürlüğü, malatya öğretmen, son dakika, malatya, malatya haber, Busabah malatya, Erdem Kutlu, Öğrenci, Eğitim, Busabah gazetesi, Öğretmen, iş bırakma eylemi

10 May 2024 - 11:51 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

# SON DAKİKA MALATYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Aluçlu: Malatya’da trafik sıkışıklığını çözmek mümkün değil mask
Aluçlu: Malatya’da trafik sıkışıklığını çözmek mümkün değil
“Bu vahşet son bulmalı” mask
“Bu vahşet son bulmalı”
10 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
10 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?
Özel çocuklardan özel sergi El emekleriyle hazırlanan sergi büyük ilgi gördü mask
Özel çocuklardan özel sergi El emekleriyle hazırlanan sergi büyük ilgi gördü
İmar problemleri çözülüyor mu? Meclisten önemli karar mask
İmar problemleri çözülüyor mu? Meclisten önemli karar
“Herkese eşit görev ve sorumluluklar düşmektedir” mask
“Herkese eşit görev ve sorumluluklar düşmektedir”
Battalgazi Belediyesinden minikler için etkinlik mask
Battalgazi Belediyesinden minikler için etkinlik
Malatyalı milli boksör yoğun bakımda Antrenör olayın detaylarını anlattı mask
Malatyalı milli boksör yoğun bakımda Antrenör olayın detaylarını anlattı
Anne olmak hiç bu kadar zor olamamıştı mask
Anne olmak hiç bu kadar zor olamamıştı
Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür mask
Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür
# MALATYA HABER İLE İLİŞKİLİ:
Aluçlu: Malatya’da trafik sıkışıklığını çözmek mümkün değil mask
Aluçlu: Malatya’da trafik sıkışıklığını çözmek mümkün değil
“Bu vahşet son bulmalı” mask
“Bu vahşet son bulmalı”
10 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
10 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?
Özel çocuklardan özel sergi El emekleriyle hazırlanan sergi büyük ilgi gördü mask
Özel çocuklardan özel sergi El emekleriyle hazırlanan sergi büyük ilgi gördü
İmar problemleri çözülüyor mu? Meclisten önemli karar mask
İmar problemleri çözülüyor mu? Meclisten önemli karar
“Herkese eşit görev ve sorumluluklar düşmektedir” mask
“Herkese eşit görev ve sorumluluklar düşmektedir”
Battalgazi Belediyesinden minikler için etkinlik mask
Battalgazi Belediyesinden minikler için etkinlik
Malatyalı milli boksör yoğun bakımda Antrenör olayın detaylarını anlattı mask
Malatyalı milli boksör yoğun bakımda Antrenör olayın detaylarını anlattı
Anne olmak hiç bu kadar zor olamamıştı mask
Anne olmak hiç bu kadar zor olamamıştı
Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür mask
Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür
# MALATYA İLE İLİŞKİLİ:
Aluçlu: Malatya’da trafik sıkışıklığını çözmek mümkün değil mask
Aluçlu: Malatya’da trafik sıkışıklığını çözmek mümkün değil
“Bu vahşet son bulmalı” mask
“Bu vahşet son bulmalı”
10 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
10 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?
Özel çocuklardan özel sergi El emekleriyle hazırlanan sergi büyük ilgi gördü mask
Özel çocuklardan özel sergi El emekleriyle hazırlanan sergi büyük ilgi gördü
İmar problemleri çözülüyor mu? Meclisten önemli karar mask
İmar problemleri çözülüyor mu? Meclisten önemli karar
“Herkese eşit görev ve sorumluluklar düşmektedir” mask
“Herkese eşit görev ve sorumluluklar düşmektedir”
Battalgazi Belediyesinden minikler için etkinlik mask
Battalgazi Belediyesinden minikler için etkinlik
Malatyalı milli boksör yoğun bakımda Antrenör olayın detaylarını anlattı mask
Malatyalı milli boksör yoğun bakımda Antrenör olayın detaylarını anlattı
Anne olmak hiç bu kadar zor olamamıştı mask
Anne olmak hiç bu kadar zor olamamıştı
Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür mask
Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞİ İLANI Resmi İlandır mask
YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞİ İLANI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN Resmi İlandır mask
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
AKÇADAĞ HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ İLANI Resmi İlandır mask
AKÇADAĞ HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ İLANI
LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAK Resmi İlandır mask
LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAK
Malatya’da büyükbaş kurban fiyatları belli oldu mask
Malatya’da büyükbaş kurban fiyatları belli oldu
Kola yerine tüketilebilecek sağlıklı bir alternatif mask
Kola yerine tüketilebilecek sağlıklı bir alternatif
Malatyalı emekliler en çok hangi üründe pahalılık görüyor? mask
Malatyalı emekliler en çok hangi üründe pahalılık görüyor?
Basın mensupları Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi "Malatya kayısısının yeni ticaret alanı artık burasıdır" mask
Basın mensupları Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi "Malatya kayısısının yeni ticaret alanı artık burasıdır"
Yatırım aracı olmaktan çıktı Piyasadaki durgunluk devam ediyor mask
Yatırım aracı olmaktan çıktı Piyasadaki durgunluk devam ediyor
Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi? mask
Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL