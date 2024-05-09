Kola yerine tüketilebilecek sağlıklı bir alternatif

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte soğuk içeceklere talep arttı. Yaz aylarında zararlı içecekler yerine birçok faydası ve serinletici özeliği bulunan doğal şerbetler sağlık açısından önem arz ediyor. BUSABAH Medya’ya konuşan aktar Abdullah Yakar, demirhindi şerbetinin serinletici özeliğinin yanında birçok faydasının bulunduğunu söyledi.

Aktar Abdullah Yakar yaz aylarında yiyeceklerin yanına kola gibi asitli içecekler yerine şerbet ikram edilebileceğini söyledi. Şerbet tüketiminde dengeli olunması konusunda uyaran Yakar, fazla tüketildiği takdirde tansiyonu yükseltebileceğini de ifade ederek bazı önerilerde bulundu.

“ŞEKER ORANINA DİKKAT EDİLMELİDİR”

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte demirhindi şerbetinin ve Osmanlı şerbetinin tüketimi artığını belirten aktar Abdullah Yakar,

“Özelikle demirhindi şerbeti daha çok tüketiliyor. Bu şerbetin içerisinde demirhindi, hibiskus, karanfil, zencefil, tarçın, kakule ve aspir gibi bitkilerin karışımından oluşmaktadır. Tabii içerisine daha birçok faydalı bitki yer almaktadır. Toplamda 200 gramlık karışıma 35 bardak su ekleniyor. Kaynatılıp soğumaya bırakıldıktan sonra gün içerisinde tüketebilirsiniz. Bu karışım yaz için çok mükemmel bir şerbettir. Serinletici etkisi bulunduğu için özelikle yaz aylarında tüketimini tavsiye ediyorum. Ayrıca bu şerbetin birçok faydası da bulunmakta. Bu karışım hazırlanırken şeker oranına dikkat edilmelidir. Damak zevkine göre 2 ya da 3 bardak şeker eklenebilir ancak şeker hastaları az tüketmeli. Şerbetin içerisinde tarçın, zencefil ve zerdeçal gibi bitkiler bulunduğu için birçok faydası var. Soğuk algınlığı, grip, şeker düşürücü, tansiyon düşürücü ve damar açıcı özelikleri var. Özelikle grip ve soğuk algınlığında takviye olarak içilebilir. Tatlının yanında kola yerine bu şerbet ikram edilebilir”

dedi.

“TÜKETİMİ DENGELİ OLMALIDIR”

Yaz aylarında tüketilebilecek olan şerbetlerden birisinin de meyan kökü şerbeti olduğunu söyleyen Yakar,

“Şerbet meyan kökünden elde ediliyor, soğuk olarak tüketiliyor. Özelikle öksürük, astım, bronşit ve mide rahatsızlığı olan kişilerin tüketebileceği faydalı bir şerbettir. Bu şerbetin içerisine limon ve tarçında ilave edilerek tüketilebilir. Özelikle depremden sonra etraftaki tozlardan dolayı solunum yolarından oluşan birçok hastalığa da iyi gelir. Meyan kökünün tüketimi dengeli olmalıdır fazla tüketilirse tansiyonu yükseltebilmektedir”

ifadelerine yer verdi.