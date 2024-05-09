Malatyalı emekliler en çok hangi üründe pahalılık görüyor?

En çok gıda ve market ürünlerinde pahalılığın bulunduğunu ifade eden vatandaşlar birçok ürüne zam yapıldığını bildirdiler. Yetkililerin bu konuda bir önlem alması gerektiğinin altını çizen Malatyalı emekliler marketlerin rastgele etiket değiştirdiklerini, aynı ürün için farklı fiyatlar verildiğini ileri sürdüler.

“BUNLAR CAYDIRICI CEZALARLA DÜZELİR”

Fiyatlarda bir dengesizlik bulunduğunu ve bütün ürünlerde bir pahalılık söz konusu olduğunu ifade eden Ahmet Polat,

“Bütün ürünlerde pahalılık var ama patates, soğan gibi ürünlerde daha çok. Bir indirim yapıyorlar sonra yeniden pahalanıyor. Yetkililerden artık bu konuda hiçbir şey beklemiyoruz. Bugüne kadar bekledik ama bir şey olmadı. Şu piyasayı karıştıran marketlere para cezası yazacaklarına kapatma cezası versinler. Para cezası veriliyor ama marketler yine benden çıkarıyor o parayı. Kapatma cezası verseler bakın o fiyatlar nasıl aşağı iniyor. Daha önce hiç kullanmadığımız yağlara bakıyoruz, bir tarafta 250 TL, diğer tarafta 180 TL. Bir dengesizlik var. Bunlar caydırıcı cezalarla düzelir. Bazı marketler 1 kuruş indirerek 99 kuruşlu fiyatlar kullanıyor. Bunlar hep hile. Bir de şu emekli maaşlarına zam yapsınlar. Emekliyiz diyoruz, ne torunlarımızın yanına gidebiliyoruz ne başka bir yere. Aslında bu parayı biz daha önceden vermişiz ama yük olarak görülüyoruz. Bizim bir işte çalışma ihtimalimiz yok, yaşlıyız, hastayız. Çocuklardan artık yardım bekliyoruz, ne yapalım? Devlet bu pahalılığı kendi bünyesinde marketler açarak önleyebilir”

dedi.

“BİR TÜRLÜ DÜŞECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR”

Yiyecek malzemelerinde çok fazla artışın yaşandığını ileri süren Emekli Öğretmen Cemal Çakır,

“Yiyecek malzemelerinde çok fazla artış var. Sebze, market ürünleri, et gibi malzemelerde her gün artış oluyor. Biz emekliyiz ve zorluk çekiyoruz. Bugün aldığımız ürünü yarın alamıyoruz. Her gün zam, her gün zam. Ne zaman önüne geçilecek? Enflasyon düşecek diyorlar ama bir türlü düşecek gibi görünmüyor. Vatandaş perişan” şeklinde

konuştu.



“Her şey pahalı” diyen Mehmet Öztürk ise,

“Hangi ürün şu an ucuz? Peynir, yağ, çökelek sürekli pahalanıyor. Gıda ürünlerinin hepsinde zam var. Makarna, salça zamlı. Yetkililerin bir önlem alması lazım. Enflasyon ortada, bunu yetkililer daha iyi bilir ama bir önlem alamıyorlar”

ifadelerine yer verdi.

“KAFALARINA GÖRE ETİKET DEĞİŞTİRİYORLAR”

Fiyat istikrarı bulunmadığını belirten Turgut Sürücü rastgele fiyat etiketlerinin yapıştırıldığını söyleyerek,

“Gıda ve market ürünleri çok pahalı. Kafalarına göre etiket değiştiriyorlar. Buna bir önlem alınamıyor. Beyaz eşya ve mobilya gibi ürünlerde pahalı. Fiyat istikrarı yok. Biz vatandaş olarak nereye gideceğimizi şaşırdık. Şikâyet edecek bir yer de yok. Etkin tedbir alacak bir kurum yok. Vatandaş olarak eziliyoruz. Ben emekliyim, emekli maaşıyla geçiniyorum. Ama umudum yok, fiyatlar da zaman zaman yükselecek. Bizim sıkıntımız 10 seneye kadar düzelmez”

diye konuştu.

“KİME SERBEST PİYASA?”

Ömer Çolak ise,

“Pahalılık görmediğimiz ürün yok” diyerek, “Her şey pahalı. O kadar pahalılık var ki ipin ucu kaçmış. Bize verilen 10 bin TL. Biz bu kadar perişan olduğumuz bir dönem daha hatırlamıyoruz. Herkes tutturduğu fiyata satıyor. Kontrol yok, denetim yok. Bir zabıta her yeri denetleyebilir. Serbest piyasa diyorlar ama kime serbest piyasa? 50 bin TL alana mı serbest piyasa yoksa 10 bin TL alana mı? Çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Allah hayırlısını versin”

ifadelerine yer verdi.

“VAY O VATANDAŞIN HALİNE”

Kendisinin yalnız yaşadığından ve kira ödemediğinden dolayı çok fazla zorluk çekmediğini ama diğer vatandaşların zorluk yaşadıklarını bildiren Hüseyin Karaduman,

“Tüm gıda maddelerinde pahalılık var. Yağlarda, sebzelerde hepsinde var. Ekmek 10 TL oldu, millet fakir alamıyor. Emekli bir adam 10 bin TL alıyor ama ev kiraları 8 bin TL-10 bin TL. Çocukları da varsa ve okuyorsa vay o vatandaşın haline. Şu an soğan bile 20- 22 TL, domates 20-25 TL. Ben emekliyim, yalnız yaşıyorum, kira ödemiyorum ama gariban alamıyor”

dedi.