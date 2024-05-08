Yatırım aracı olmaktan çıktı Piyasadaki durgunluk devam ediyor

Malatya 2’nci el otomobil piyasası hakkında bazı yorumlamalarda bulunan Yeşiltepe Galericiler Sitesi esnafı BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundular. Piyasanın durgunluğundan söz eden galericiler, yatırım aracı olarak da kullanılan otomobilin artık yatırım aracı olmadığını söylediler. Bazı esnaflar ise araç alım satım yetkisi olmayanların otomobil satışı yapmaması gerektiğini ifade ederek yetkililerden bu konuda bir düzenleme istediler.

“OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI”

Piyasadaki son durumu değerlendiren ve bir durgunluğun olduğunu söyleyen Galerici Emrullah Karakuş araç alacak olanlara bazı önerilerde de bulunarak,

“Biz 2’nci el araç alım satımı yapıyoruz. Son zamanlarda piyasanın durumu faizlerden dolayı durgun. Geçmiş senelere göre bayağı bir durgunluk yaşıyoruz. Otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Onun da etkisiyle bir durgunluk var ama bu durgunluğun en büyük etkeni faizlerin yüksek olması. Bu sadece otomobil sektöründe de değil, genel olarak bir durgunluk söz konusu. Otomobil piyasası da buradan nasibini aldı. Biz her araçtan satıyoruz ama Malatya’da Ford, Toyota araçlar biraz daha fazla rağbet görüyor. Fiyatlarımız 400 bin TL’den başlıyor; 1 milyon, 1 milyon 200 bine kadar değişiklik gösteriyor. Her türlü aracımız var. İleride bir düşüş beklemiyoruz ama artış olacağını öngörüyoruz. Araç alacak müşterilerimize önerilerimiz ise kimden alınacak olursa olsun araca ekspertiz yapmaları. Hasarını ve kilometresini sorgulamalılardır. Araç beyninden kilometre talebi de yapılabilir. Temiz bir araç için bunlar önemli. Devir ekonomi devri, LPG’li araçlar rağbet görüyor. İnsanlar da ucuz olması nedeniyle LPG’li araçlara yöneliyorlar”

şeklinde konuştu.

“EN KÖTÜ DÖNEM BU 4 YILIN OLDUĞU DÖNEM”

Esnaf olmayanların araç alım satımı yapmaması gerektiğinin altını çizen Ömer Karakuş bu konuda yetkililerden bir düzenleme istedi. “Kapıdan içeriye giren bir Allah’ın kulu yok” diyen Ömer Karakuş şu ifadelere yer verdi:

“Piyasa şu sıralar durgun. Bu galericiler sitesinde 200 tane dükkân var. Kapıdan içeriye giren bir Allah’ın kulu yok. Araba fiyatlarında düşüş olmuyor ama satış da yok. Burada eskiden 40- 45 tane arabam vardı. Şu anda 15-16 tane araba var. Yetkililer şuna bir çözüm bulmalı; herkes araç satışı yapmamalı. Memurlar, esnaf olmayanlar araç alım satımı yapıyor. Noterler bu insanlarla dolu. Eğer alım satım yapıyorsa devlete de vergisini versin. Ben burada sigorta yapıyorum, eleman çalıştırıyorum, defterim inceleniyor, yani hesap veriyorum. Esnaf vergi veriyor, eleman çalıştırıyor fakat memurlar ve diğer insanlar araç alıp satıyor. Yasalara göre zaten devlet memuru ticaret yapmaz. Bunun denetlenmesi lazım. Maliyeye bildirilmesi lazım. Bunun önüne geçmek için bize kart verdiler fakat bir işe yaramıyor. Ben sınava girdim, satış kartını aldım. Herkes araba satıyor. Yetkililer, milletvekillerinin bu soruna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Buranın kirasını veriyoruz, eleman çalıştırıyoruz, vergilerini veriyoruz, muayenelerini yapıyoruz ama satamıyoruz. Esnafların durumu şu an için çok perişan. Bazı düzenlemelerin yapılması lazım. 1 milyon 200 bin TL’ye araba aldım ama 900 bin TL’ye satamıyorum, araba 6 aydır bende ama talep yok. Bu arabaların satışı yapılıyorsa vergisinin de verilmesi gerekiyor. Satış yapan devlete de vergisini versin. Kayıt dışı satışlar çok fazla ama biz burada kara kara düşünüyoruz. Şu an biz bakkal kadar para kazanamıyoruz. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum ama en kötü dönem bu 4 yılın olduğu dönem. Geçen zaman boyunca hep kaybettik. Sonuç olarak piyasa çok durgun ve alım satımların denetlemesi yok. Kayıt dışı satış fazla. Bunun önlenmesi gerekiyor.”

“FAİZLERİN YÜKSEK OLMASI PİYASAYI OLDUKÇA ETKİLEDİ”

Faiz artışlarının otomobil piyasasını etkilediğini ve otomobilin yatırım aracı olmaktan çıktığını belirten Hacı Ali Gülfırat ise,

“Piyasadaki durgunluk devam ediyor. Faizlerin yüksek olması piyasayı oldukça etkiledi. Eskiden otomobil bir yatırım aracıydı. Şu an yatırım aracı olmaktan çıktı. Bunun sebebi de maalesef faizlerin yüksek olması. Bunu artık herkes biliyor. İnsanlar eskiden 10 günde bir araba değiştiriyorlardı. Buradaki araçlar sürekli değişiyordu ve bu kadar araç birikmiyordu. Şu an hem tezgâh dolu, satamıyoruz; hem de sattığımız maldan kar edemiyoruz. Vadeli satışlar devam ediyor ama peşin satış göremiyoruz. İnsanlar aldıkları malın değerlenmemesinden dolayı korkuyor. Eskiden 1 milyon TL para bağlanılan otomobili insanlar 1 milyon 50 bin TL’ye satabiliyordu. Piyasa şişti böyle olunca. Şimdi böyle bir satış yapmaya kalksa 100- 150 bin TL aşağı vermek zorunda kalacak. Tam tersine döndü piyasa. Ben 2007’den beri bu sektörün içerisindeyim, kriz yok ama bir durgunluk var. Depremden dolayı ticari araçlar da çok fazla satılmıyor. Çünkü depremler ticareti etkiledi. İnsanlar elindeki araçları değerlendirmeye çalışıyor. Diğer kategoride ise orta segment araçlar daha çok satılıyor. Bunun sebebi de insanların araçlara büyük paralar bağlamak istememesidir”

diye konuştu.