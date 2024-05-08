Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi?
Şubat ayında yaşanan depremlerde ağır bir yıkıma ve hasara uğrayan Malatya’da inşa çalışmaları hızla devam ederken diğer taraftan da yıkım işlemleri de devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde sürüyor. Yıkım işlemlerinde sona gelindiği kentte çalışmaların tamamlandığı bölgelerdeki enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.
Acil yıkılacak ve yıkık 6 bin 643 binanın enkazının kaldırıldığı kentte ağır hasarlı yapılarda ise 36 bin 10 binanın 29 bin 770’inde enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.
Ağır hasarlı yapıların yıkım oranlarında yüzde 87,10’luk gerçekleşmeye ulaşıldığı kentte diğer taraftan ise imar ve ihya çalışmaları devam ediyor.
“MALATYA 2 YILA KADAR TOPARLANACAKTIR”
Depremlerde önemli bir ölçekte etkilenen Malatya’nın 2 yıla kadar toparlanmasını beklediklerini belirten vatandaşlardan Cemal Karakurt , şehir merkezinde bir taraftan ağır hasarlı binalarda yıkımlar devam ederken, yeni çarşı projesinde ise inşaatların yükseldiğini söyledi.
“MERKEZDE İNŞAAT VE YIKIMLAR SÜRÜYOR”
Kent merkezinde esnaflık yapan Kasım Felek ise, “Bölgede esnaflık yapıyoruz. 6 Şubat depremlerinde iş yerlerimiz yıkıldı, konteyner işyerlerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezinde de inşaatlarda yükselmeye başladı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak kalıcı işyerlerimizin teslim edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.