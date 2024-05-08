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Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi?

Şubat ayında yaşanan depremlerde ağır bir yıkıma ve hasara uğrayan Malatya’da inşa çalışmaları hızla devam ederken diğer taraftan da yıkım işlemleri de devam ediyor.

Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi
Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde sürüyor. Yıkım işlemlerinde sona gelindiği kentte çalışmaların tamamlandığı bölgelerdeki enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi?

Acil yıkılacak ve yıkık 6 bin 643 binanın enkazının kaldırıldığı kentte ağır hasarlı yapılarda ise 36 bin 10 binanın 29 bin 770’inde enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi?

Ağır hasarlı yapıların yıkım oranlarında yüzde 87,10’luk gerçekleşmeye ulaşıldığı kentte diğer taraftan ise imar ve ihya çalışmaları devam ediyor.

Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi?

“MALATYA 2 YILA KADAR TOPARLANACAKTIR”

Depremlerde önemli bir ölçekte etkilenen Malatya’nın 2 yıla kadar toparlanmasını beklediklerini belirten vatandaşlardan Cemal Karakurt , şehir merkezinde bir taraftan ağır hasarlı binalarda yıkımlar devam ederken, yeni çarşı projesinde ise inşaatların yükseldiğini söyledi.

Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi?

“MERKEZDE İNŞAAT VE YIKIMLAR SÜRÜYOR”

Kent merkezinde esnaflık yapan Kasım Felek ise, “Bölgede esnaflık yapıyoruz. 6 Şubat depremlerinde iş yerlerimiz yıkıldı, konteyner işyerlerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezinde de inşaatlarda yükselmeye başladı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak kalıcı işyerlerimizin teslim edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi?
 
Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları! Malatya 2 yılda toparlanabilecek mi?
 
 
 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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08 May 2024 - 10:39 Malatya- Gündem

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