Hatay’da 400 Malatya’da 1 Vatandaşın “Sahipsiz Malatya” isyanı

Büyük yıkım yaşayan şehirlerden olan Hatay’ın inşası için 400 mimar görev alırken bu sayının Malatya’da bir olması dikkat çekti. Hatay’daki çalışmaları ve Malatya’daki çalışmaları karşılaştıran Malatyalılar BUSABAH Medya’ya konuştular. Şehrin geleceğini nasıl gördüklerini, Malatya’daki çalışmalar hakkında ne düşündüklerini belirten vatandaşlar birtakım yorumlamalarda bulundular.

“MALATYA’NIN GELECEĞİ PARLAK”

Malatya’nın geleceğinin parlak olduğunu ifade eden Eylül İlhan,

“Malatya’nın geleceği parlak. Malatya’mız biraz sahipsiz bırakıldı ama deprem zamanı çok fazla yardım da yapıldı. Ben deprem boyunca Malatya’yı hiç terk etmedim. Yardım geldi, gerekenler yapıldı. Kaldırılmamış olan enkazlar var fakat bu yıkımlar mahkeme sürecinden dolayı uzadı. Bana göre Malatya 5-6 yılda düzelir. Benim dayımların depremde evi yıkıldı. Şu anda kendileri Yazıhan TOKİ’de oturuyorlar. Yetkililer işleri olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyorlar. Ellerinden de bu kadarı geliyor”

dedi.

“BİNALAR HÂLÂ SOKAKLARDA YIKILMAYI BEKLİYOR”

İsmini vermek istemeyen genç bir vatandaş ise,

“Ben Malatya’nın geleceği hakkında olumsuz düşünüyorum. Depremin üzerinden bir sene geçmiş ama binalar hâlâ sokaklarda yıkılmayı bekliyor. İnsanlara evleri dahi teslim edilmedi, hala çadırda yaşayan insanlar var. Konteynerde yaşayan insanlar zorluk çekiyor. Hatay’ı 400 mimar inşa ederken Malatya’da 1 mimarın çalışma yapması Malatya’nın sahipsiz olduğunu gösterir. Hatay, Kahramanmaraş konuşuldu fakat Malatya geri planda kaldı. Kimse Malatyalılara ‘nasılsınız’ diye sormadı”

şeklinde konuştu.

“MALATYA’NIN GELECEĞİNDEN KORKUYORUZ”

“Bence bir eksiklik var” diyen Abdulkadir Dişkaya Malatya’nın geleceğinden emin olmadığını söyleyerek,

“Malatya’yı bir mimar planlıyor. Söğütlü Camii’nin yeri belli değildi, daha dün Bakan sayesinde belli oldu. Bakan olmasaydı o da belirlenmeyecekti. Malatya’nın sahibi yok. Malatya’ya kimse bakmıyor. Nereye kadar, sebebi ne? Malatya’nın geleceğinden korkuyoruz. Malatya’nın geleceğinden pek emin değilim ben. En az 10 senede toparlanır bu şehir. Hatay öyle görünmüyor. Hatay çalışma bakımından daha önde. Hatay’ı 400 mimar inşa etmiş, her şeyi hazırlamış vermiş. Malatya’da sadece bir mimar. O da buralı değil. Başka yerin mimarı burayı nereden bilsin? Belediye nerede? Benim biraderimin en az 50 milyonluk malı gitti. Kim yapacak kim verecek belli değil”

yorumlamalarında bulundu.

“MALATYA 10 15 YILDA KENDİNE GELEMEZ”

Songül Temelli ise çalışmaların yavaş ilerlemesi halinde daha çok insanın Malatya’dan gideceğinin altını çizerek,

“Malatya biraz sahipsiz. Halk çok şikâyetçi ama bir şey yapamıyor. İnsanlar artık bezmiş. Ne söylesek gerisi yok, gerisi gelmeyecek. Belediye başkanları yeterince çalışmadı. Malatya 10 15 yılda kendine gelemez. Kim ne derse desin, daha yıkılmayan binalar duruyor. Benim birçok tanıdığım var. Konteynerlerde yaşıyorlar, çadırda yaşayan var, başkalarının evinde yaşayan bile var. Benim arkadaşlarımın çoğu tayin gitti. Birçok insan da bu işleyişin yavaş olduğunu görüp onlar da gidecek. Geri kalan ise idare etmeye çalışıyor. Elimizden gelen bir şey yok, keşke elimizden bir şey gelse”

şeklinde konuştu.

“MALATYA’NIN YÜZÜNE KİMSE BAKMAYACAK”

Orta hasarlı binalar hakkında belirsizliğin devam ettiğini kendilerinin de evinin orta hasarlı olduğunu bildiren Taha Başgel,

“Deprem zamanı belediye başkanı dedi ki; ‘Malatya’da bir şey yok.’ O zamandan beri Malatya sahipsiz. Ne devlet yetkilileri geliyor, ne de birisi. Gelecekte de Malatya’nın yüzüne kimse bakmayacak. Malatya ihmal ediliyor. Malatya’nın Çarşısı önümüzdeki 20 yıl inşa edilmeyecek. Çarşı yapılırken de İsmet İnönü heykelini kaldıracaklar. Orta hasarlı binaların durumu o kadar belirsiz ki, bizim de orta hasarlı binamız var. Yıkmıyorlar da, içine de giremiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık”

diye konuştu.

Egemen Ulutaş ise Hatay’ın Malatya’dan iyi durumda olduğunu ifade ederek,

“İlerleyen zamanlar için endişelerimiz var. Çarşıdaki çalışmalar 20 yıl sürecek. Daha yıkılmayan binalar var. Sokaklarda düzensizlik var. Gönül isterdi ki burada üniversite okuyalım ama maalesef şartlar el vermiyor. Şehirde düzen yok sahip çıkılmıyor, kimse bir şey yapmıyor. Hatay’a baktığımızda çalışmaların daha yoğun olduğunu görüyoruz. Bana göre Hatay Malatya’ya göre daha iyi durumda”

dedi.

“MALATYA ÜVEY EVLAT”

Vefat sayısının az olmasına rağmen yıkımın Malatya’da çok olduğunu bildiren Yakup Karakaya,

“Malatya en baştan beri sahipsiz. Elazığ, Diyarbakır’da da var ama onların adı her zaman söyleniyor. Malatya üvey evlat. Malatya’yı sonuncu sıraya aldılar. Vefat sayısı az ama yıkım burada çok fazla ama Allah’a emanet. 75-80 bin kişi şehir dışında. Gelmeye de niyetleri yok. Hatay yıkıldı diyorlar evet yıkıldı fakat Malatya da yıkıldı. Giden vatandaşlar geri gelmedi çünkü ümit yok, kalacak yer de yok”

söylemlerinde bulundu.

“MALATYA GERİ PLANA ATILDI”

Malatya’nın geri plana atıldığını düşünen Remziye Dinçaslan, “Malatya geri plana atıldı” diyerek şöyle konuştu:

“İlgilenen olmadı. Malatya’nın hali ne olacak? Böyle giderse toparlanmaz. Millet hep dışarıda. Malatya sahipsiz bir şehir. İnsanlar konteynerlerde yaşıyor ama hala yıkım yapılıyor. Hayat pahalı geçim zor. Malatya’nın geleceği de parlak değil. Malatya’mız eskiden çok güzeldi. İnsanlar gelince çok beğenirdi. Şimdi düzen yok tertip yok.”

İsmini vermek istemeyen bir başka vatandaş ise,

“Ben gerekenin yapılacağını düşünüyorum. Her şey hemen olmuyor. Mecburen bekleyeceğiz. Şu an gidişat iyi olmasa da bir şekilde düzelecek. Başka açıklaması yok. 3-4 seneye yapılır. Şu an biraz yavaş ilerliyor ama seçimlerin ardından bu çalışmalar da hızlandırılacaktır”

diyerek sözlerini tamamladı.