“Bu bilinçle Malatya'mızda trafik düzenli akacaktır”

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de her yıl mayısının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü, bugüne takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak değerlendiriliyor. Bu yıl Malatya’da ‘Hayatla Yarışılmaz’ teması ile değerlendirilecek olan Karayolu Trafik Haftası kapsamında 4-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin açılış programı gerçekleştirildi.

“HEPİMİZİN UYMASI GEREKEN KURALLARIMIZ VAR”

Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı,

“Gençler, sevgili çocuklar, bakın burada bir kalabalık var. Bu kalabalığın eğer kuralları olmazsa, herkes özgürce istediği gibi hareket ederse buna biz anarşi diyoruz. Yani siz trafiğe çıktığınızda, yaya olarak veya araçla eğer kurallara uymazsanız herkes kafasına göre bildiği gibi hareket ederse canımız yanar. Üzülürüz. Kul hakkına gireriz. Dolayısıyla yaya ya da araçla toplulukların içine girdiğimizde mutlaka ama mutlaka hepimizin uyması gereken kurallarımız var. Bunun da bir tek gerekçesi var insanların birbirine saygı göstermesi ve başkalarının özgürlük alanlarını ihlal etmememiz için yapacağız bunu. Eğer herkes istediği gibi hareket ederse çevre yolunda 180-200 ile giderseniz birilerinin canını yakabilirsiniz. Sevgili gençler, stantları gezerken birkaç yıl önce başlayan bakanlığın bir uygulaması vardı. Kırmızı düdükler var orada. Çıkışta tüm öğrencilerimiz oradan bir tane düdük alıyor. Araçta iken anneniz, babanız, yakınınız hatta servis aracı kullanan şoför amca da dâhil trafik kurallarına uymadığında düdüğü öttürmeye başlıyorsunuz. Bu bilince ulaşmış çocuklarımız varsa, Malatya'mızda trafik düzenli akacaktır. Herkes de kurallara uyacaktır. Anne, babanız dahi kurala uymadığında siz arka koltuktan, düdükle kıyameti koparacaksınız. O da kurala uymadığının farkında olacak. İnşallah canımızın yanmadığı, kimsenin üzülmediği, trafik kurallarına uyduğumuz, başkalarının hakkında riayet ettiğimiz güzel bir Malatya'mız olsun. Buna katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum”

ifadelerine yer verdi.

“5 KIRMIZIÇİZGİMİZ VAR”

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik öncelik verilmesi gereken 5 kırmızıçizgileri olduğunu kaydeden Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürü Nazmi Öztürk, “Birçok yönüyle hayatımızın merkezinde yer alan trafik bir yaşam biçimi olduğu kadar günümüz dünyasında ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline gelmiştir. Trafikteki önceliğimiz vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere güvenli bir şekilde ulaşmalarının sağlanmasıdır. Bu amaç ile trafiğin düzenlenmesini ve denetimlerin yanında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan karayolu trafik güvenliği strateji belgesi ve bu kapsamda uygulamaya konulan trafik güvenliği eylem planı atılacak yeni somut adımların yeni tedbir ve stratejilerin tarif edildiği güncel bir yol haritası olmuştur. Bu belgede kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirler planlanmıştır. Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik öncelik verilmesi gereken 5 kırmızıçizgimiz vardır. Bunlar hız kurallarına uyma, emniyet kemeri takma, alkollü araç kullanmama, seyir halinde cep telefonu ile konuşmama ve yaya önceliği oluşturmaktadır. Yeni dönem trafik stratejisinde; trafik kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılarak mevcut sürücü ve yaya davranışların değiştirilmesi için birçok kampanya hayata geçirilmiştir. 2018 yılında ‘Hatalı sürücüye kırmızı düdük’, 2021 yılında ‘Yol ver hayata’, 2022 yılı Kurban Bayramı süresince ‘Bayram yolunda her şey yolunda’ kampanyası, 2023 yılında Ramazan Bayramı süresince hayata geçirilen ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’ kampanyası, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ve devamında ‘Okul yolu’ ve ‘Her şey yolunda’ kampanyası, 2024 yılında Ramazan Bayramı süresince hayata geçirilen ‘Hayatla yarışılmaz’ gibi pek çok trafik güvenliğine hitap eden kampanya ve etkinlileri ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenmiştir” şeklinde konuştu.

“12 BİN 483 ÇOCUĞUMUZA EĞİTİM VERİLMİŞTİR”

Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Öztürk, “Yaya odaklı kampanyalar kapsamından; öncelik yayanın, yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz, yayalar kırmızıçizgimiz, hayata saygı duruşu kampanyaları düzenlenmiştir. Emniyet kemeri odaklı kampanyalar kemerin ses getirsin, bir hareketine bakar hayat, bayramınız kemerli olsun kampanyaları hayata geçirilmiştir. Kampanyalar kapsamında üretilen içerikler valiliğimiz destek ve koordinasyonunda kamuoyunun düzenlenen kampanyalara katılımını ve ilgisini artırmak amacı ile afişler, broşürler, kamu spotları ve eğitim faaliyetleri hazırlanmış, bunun yanında çocuklara ve yetişkinlere dağıtılmak üzere kampanya çantaları, boyama kitapları, şapka ve tişörtler dağıtılmıştır. 2024 yılının ilk 4 ayı içerisinde yürütülen proje ve faaliyetler çerçevesinde trafik dedektifleri çocuk eğitim projesi kapsamında 12 bin 483 çocuğumuza eğitim verilmiştir” dedi.

“BİREYSEL KULLANIM DAHA ÇOK ARTTI”

Türkiye’deki can kayıplarının büyük bir kısmının trafik kazalarında meydana geldiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, “Türkiye'mizde birçok alanda elbette ki insan kayıplarımız var. Ama en çok kayıpları trafik kazalarında veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığı ve hala devam eden çok önemli duble yollar yapıldı. Buna rağmen kazalar maalesef bitmek bilmiyor. Bunu nasıl azaltabiliriz, mevcut olan kazalarda, ölüm oranlarını nasıl daha düşürebiliriz? Elbette ki bunlar bilinçlendirme çalışmalarıyla olur ve bu tür etkinliklerle insanlarımız bilinçlendirilerek bu azaltılabilir. Maalesef son zamanlarda trafik kazalarında bir hayli kayıplarımız var ve yapılan araştırmaya göre kayıplarımızda genç ölümler daha fazla. Çünkü araçlar daha çok yaygınlaştı. Bireysel kullanım daha çok arttı. Gençlerin özellikle hız kurallarına uymamaları ve artık trafikte, trafik terörü dediğimiz uygulamalar içerisine girmeleri buradaki kazaların ve ölüm oralarının özellikle gençlerde olmalarının temel nedeninin bu olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki devletimiz bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyor duble yollar gibi duble yolların ötesinde de trafik kurallarına uyma, bu hususta eğitim çalışmaları veriyor. Belediyelerimizin de bu hususta çalışmaları var. Trafik parkları oluşturuyor. Burada biraz daha farkındalık oluşturmak için çocuklarımızın biraz daha pratik bilgiler elde etmesi için bu trafik parklarını oluşturulması, sergilerle yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları var” söyleminde bulundu.

“MESAFELER KAT ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Kazaların önüne geçmek ve farkındalığı artırmak için bu gibi etkinliklerin yapılması gerektiğini belirten Er, “Bu etkinliklerin, bu eğitim çalışmalarının arttırılması gerekiyor. Bu tür etkinliklerin zaman içerisinde gerek belediyemiz gerekse emniyetimiz tarafında zaman zaman bilinçlendirme çalışmalarının olması gerektiğini düşünüyoruz. Ben tekraren daha sağlıklı bir şehirde yaşamak, trafik kurallarına uymak ve daha bilinçli bir vatandaş olarak yaşamamız gerektiğini düşünerek bu hususta gerek bizim gerekse tüm kamu kurumlarının elinden gelen gayreti ve gerekli eğitim çalışmalarını yaparak bu hususta çok daha iyi mesafeler kat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bunları da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben hepinize kazasız, belasız, daha düzenli, daha huzur içinde yaşayan bir Malatya olması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Program Fatma Aliye BİST Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen trafik gösterisi, tiyatro gösterisi ve İnönü Üniversitesi Konservatuar bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen mini konser ile sona erdi.