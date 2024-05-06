Mayıs ayında Malatya’ya kar sürprizi
Günler öncesinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu Malatya’da, yüksek kesimler beyaza büründü. Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.
Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış yer yer yerini kara bıraktı. Kent merkezinde de etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte bölge beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunurken, yağışların aralıklarla kent genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti..
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.