Buhara Bulvarı Kavşağı'nda trafik kaosu Vatandaş yetkililere seslendi

Anayolun önünde bekleyen araçların akışını engelleyen bir durum Buhara Bulvarı Kavşağı'nda sık sık yaşanıyor. Çevre Yolu Caddesi ile aşağı Turgut Temelli Caddesi'nin kesiştiği noktada, minibüsler yolcularını indirip-bindirirken, ana yoldaki araçların önünü kesiyorlar. Bu durumda, yeşil ışık yanmasına rağmen ilerleyemeyen araç sürücüleri, minibüslerin yoldan çekilmelerini bekliyorlar.

TRAFİK AKIŞI DURUYOR

Özellikle aşağı yoldan gelen araçlar, Çevre Yolu'na girmeden önce ışıklarda bekliyorlar. Ancak minibüsler, tam anayolun üstünde durarak ışıklarda bekleyen araçların önünü kesiyor. Yeşil ışık yandığında hareket edemeyen sürücüler, minibüslerin yol açmasını bekliyorlar. Minibüsler ise, yolcularını almadan hareket etmeyince trafik akışı duruyor ve yeniden kırmızı ışık yanıyor, araçlar yerlerinde kalıyor. Trafik düzenini sağlamak ve sürücülerin mağduriyetini önlemek adına yetkililerin acil önlem almalarını istiyorlar.

“TRAFİK ALT ÜST OLUYOR”

Minibüsler yüzünden trafiğin kilitlendiğinden yakınan Mehmet Turgut,

“Bu yolu her kullandığımda minibüsler yolu kapatmış oluyor. Yeşil ışık yanıyor, kornaya defalarca basıyoruz ama minibüsler bir adım ileri girmiyor. Yolcu doldurana kadar yolun üzerinde bekliyorlar. Trafik alt üst oluyor. Trafik polisleri neden bunları denetlemiyor, yetkililer artık buna bir çözüm bulsun”

diye sitem etti.

“MİNİBÜS DURAĞININ ACİLEN KALDIRILMASI LAZIM”

Çevre Yolu’na geçmek isteyen ancak minibüslerin engellerine takılan sürücü Ahmet Gözalıcı, “Minibüsler yüzünden çok mağduriyet yaşıyoruz. Ben yol güzergahını her gün işe gitmek için kullanıyorum ve her gün bu sorunla karşılaşıyorum. Tam yolun ortasında bekliyorlar. Bu minibüs durağının acilen kaldırılması lazım. İlla büyük bir kaza oldu mu yetkililer önlem alacak?

Sürücülerin bu yolda çok sıkıntı çektiğini vurgulayan Kemal Sürgü, bu alanda denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini, trafik düzenlemelerinin tekrar yapılmasını, trafik akışını ve güvenliğini sağlayacak adımların atılması gerektiğini belirtti.