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Malatya'da şaşkın sürücü el frenini çekmeyi unuttu, olanlar oldu

Malatya’da bir vatandaş arabasını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutunca durumun farkına varan bir esnaf hareket eden aracı son anda durdurarak kazayı önledi.

Şaşkın sürücü el frenini çekmeyi unuttu, olanlar oldu malatya haber
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Malatya’da bir vatandaş arabasını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutunca durumun farkına varan bir esnaf hareket eden aracı son anda durdurarak kazayı önledi.

Malatya'da şaşkın sürücü el frenini çekmeyi unuttu, olanlar oldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Evliya Caddesinde güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir vatandaş aracını park ederek gitti. El freninin çekilmemesi nedeniyle park halindeki araç bir anda geri manevra ile ilerlerken durumun farkına varan esnaf Cihan Altuğ ise hemen koşarak ilerleyen aracın arkasından tutarak durdurdu. Bu sırada araç sürücüsü de gelerek aracına binip yeniden güvenli alana park yaptı.

Malatya'da şaşkın sürücü el frenini çekmeyi unuttu, olanlar oldu

Esnafın dikkati sonucu kaza önlenirken, olayı anlatan Cihan Altuğ, “Burada esnafım, dükkanın önünde beklerken yaşlı bir amca aracını park etti ve gitti. Bende araçta başkasının olduğunu düşündüm ancak bir süre sonra araç geri manevra ile yola doğru gelince hemen koşup müdahale ettim ve aracı durdurdum. O sırada sürücü de gelerek aracı yeniden park alanına çekti” diye konuşu.
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 May 2024 - 12:35 Malatya- Asayiş

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