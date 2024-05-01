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Malatya Akçadağ’da yapılar yükseliyor

Büyük yıkım yaşayan Malatya’da, kentin yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalar sürüyor. Akçadağ ilçesinde Emlak Konut tarafından inşa edilen yeni çarşı projesinde ise yapılar yükselmeye başladı. Asrın felaketinin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya’nın yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Malatya Akçadağ’da yapılar yükseliyor malatya haber
Malatya Akçadağ’da yapılar yükseliyor malatya haber
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Kalıcı konutlar ile kırsal bölgelerdeki köy evleri çalışmalarının devam ettiği kentte, şehir merkezi ile Akçadağ ilçesinde inşa edilen çarşılarda ise yapılar yükseliyor.

Malatya Akçadağ’da yapılar yükseliyor

“EHEMMİYETLE DURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Malatya’nın yeniden imarı ve ihyası noktasında sürdürülen çalışmaların bütüncül bir şekilde ele alınarak titizlikle devam ettirildiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Asrın felaketinin ardından Malatya'mızdaki imar ve inşa faaliyetlerimiz devam ediyor. Bizler sürecin hem takipçisi hem de içerisindeyiz. Rakamları nitelik ile nicelik olarak ihtiyaca en uygun hale nasıl ulaştırabiliriz, bunun derdinde ve gayretindeyiz. İnşallah 2024 yılı sonlarına doğru çok daha güzel ve hemşehrilerimizin memnuniyet seviyelerini yukarılara çekecek, hem rakamlarla hem yaşam kalitesiyle birlikte hayatımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımızın hızı, titizliği, iklim ve doğal afetler açısı ile beton kalitesiyle olabilecek en iyi metrekarelerde oluşturulması noktasında gerek bürokrasimizle, gerek teknik ekiplerle ve ilgili bakanlıklarla yapılan istişarelerle devam ediyor. Kent merkezindeki çarşı inşaatında sık sık incelemelerde bulunuyor, her türlü detayın üzerinde ehemmiyetle durmaya çalışıyoruz. Yıl sonuna doğru bazı adalarda çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Çarşının işlevlik kazanması şehir hayatımızı bambaşka periyotlara oturtmuş olacak inşallah”

dedi.
Malatya Akçadağ’da yapılar yükseliyor

“ÇOK DAHA GÜZEL NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ”

Depremlerden büyük ölçekte etkilenen Akçadağ ilçesindeki imar ve ihya çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak,

”Akçadağ merkezimizde hem konut hem de ticaret alanlarımızın yer aldığı inşat alanında da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yeni çarşımızda blok sayımız 14 adet olup, A-B-C-D bloklardan oluşuyor. A Blok 3 artı 1 konut 5 adet, B Blok 2 artı 1 konut 3 adet, C Blok ticarethane 4 adet, D Blok ticarethane 2 adet. Bağımsız bölüm olarak ifade edecek olursak ise 209 bağımsız bölüm, 3 artı 1 konutlar 72 adet, 2 artı 1 konutlar 30 adet, 1 artı 1 konutlar üç adet, dükkân 104 olmak üzere inşaatlar yükseliyor. İlçemiz Akçadağ’ı çok daha güzel noktalara taşıyacağız inşallah”

diye konuştu.

Malatya Akçadağ’da yapılar yükseliyor
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 May 2024 - 11:23 Malatya- Gündem

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