Ekmeğe zam mı yapılacak İşte yanıtı

Ekmek fiyatlarına mayıs ayı içesinde bir zam yapmayı düşündüklerini ifade eden Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, 200 gram ekmeğin 10 TL olacağı belirtti. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, ekmek alamayacak durumda insanların olduğu söylerken, fırıncılar ise gelen zamlarla bir nebzede olsa rahatlayacaklarını ifade ettiler.

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, depremden sonra fırıncı esnafının çok büyük zorluklar çektiğini, ekmek girdi maaliyetlerinin arttığını belirterek mayıs ayı içerisinde ekmek fiyatlarının 7,5 TL’den 10 TL’ye çıkacağını ifade etti.

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi Mayıs ayı içerisinde ekmeğe zam geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandan bu yana ekmeğe zam yapılmıyordu. 200 gram ekmek 7,5 TL’den satılıyordu. Ancak her şeye zam yapıldığı halde ekmeğe yapılmadı. Fırıncıların kalemleri çok fazla yükseldi. Yakıt, un, maya, elektrik, asgari ücret, işçi sigortaları, kira bayağı maliyet oluşturuyor. Fırıncılar zor durumdalar. Her şeye zam gelirken, ekmeğe zam gelmemesi fırıncıların tepkisine neden oluyordu. 7,5 TL olan ekmek 10 TL olacak. Bu da ileriki zamanlarda uygulamaya geçecek.”

Vatandaşlar ise ekmeğe gelecek olan zam hakkında şu ifadeleri kullandılar.

“EKMEK ALACAK DURUMUMUZ DA YOK”

“Ekmeğe de zam geldiyse artık kuru soğan da yiyemeyeceğiz” diyen vatandaş Aysel Tağay,

“Ben kanser hastasıyım, kanser ilaçları çok pahalı olduğu için bütçemizin çoğu bu ilaçlara gidiyor. Eşim asgari ücretle çalışıyor. İlaçlar zaten çok pahalı, üzerine bir de ekmeğe zam geldi. Bundan sonra ekmek alacak durumumuz da yok”

ifadelerini kullandı.

“FAKİR FUKARAYI DÜŞÜNEREK ZAMLAR YAPILMALI”

Ekmek 10 TL’de olsa milletin yiyeceğini, 20 TL olsa da yemek zorunda olduğunu vurgulayan vatandaş Birol Zorarpacı,

“Maddi imkanı olmayanların Allah yardımcısı olsun. Tok insan aç insanın halinden almaz. Fakir fukarayı düşünerek zamlar yapılmalı, rant uğrana zamlarla bu insanlar ezdirilmemeli. Fakirin elinde bir ekmek kaldı onu da ellerinden alırlarsa yaşayamazlar. Allah memleketimizin, milletimizin yardımcısı olsun”

diye konuştu.

“YETKİLİLER SESİMİZİ DUYMUYOR”

Vatandaş Songül Yılmaz ise,

“Ben 65 yaş üstü maaşı alıyorum. Ne emeklisi ne de asgari ücretlisi bu maaşla geçinemiyor. En ucuzu ekmek dedik belediyenin ekmek büfelerinde uzun kuyruğa girdik, artık onu da alamayacak durumdayız. 4 TL’ye ekmek almak için ekmek kuyruklarına giriyoruz. Bize yazık değil mi? Millet bu zamlarla nereye kadar dayanacak bizde bilmiyoruz. Yetkililer sesimizi duymuyor ve ona göre önlem almıyor”

şeklinde konuştu.

“EKMEĞE GELEN ZAMMI ÇOK GÖRMESİNLER”

Depremlerden sonra vatandaşın bedavacılığa alıştığını vurgulayan vatandaş Mehmet Arslan, ekmeğe gelen zammın çok olmadığını söyledi. Arslan sözlerine şöyle devam etti:

“Zamların gelmesi doğru değil ama herkesin de alacak gücü var, kimse alamıyorum demesin. Herkes lüks içinde yaşıyor. İşsizim diyen adam iş beğenmiyor. Dışarıda bir kahveye 100 TL verebiliyorlarsa ekmeğe gelen zammı çok görmesinler. Genel anlamda çok tembel olduk. Özellikle depremlerden sonra gelen yardımlarla birlikte hep bedavacılığa alıştık.”

Fırıncılar ise ekmeğe gelecek olan zam hakkında şu ifadeleri kullandılar.

“VATANDAŞ OLMADIĞI İÇİN SATIŞLARIMIZDA OLMUYOR”

Fırıncı Ali Tosik ise depremlerden sonra Malatya’da insan kalmadığını ve bu sebeple ekmek satacak vatandaş bulamadıklarını söyleyerek ekmeğe gelen zammı şöyle yorumladı:

“Depremlerden sonra mahallemiz boşaldı. İş olacak ki o ekmekten yararlanabilelim. Ekmek 10 TL oldu mu yarın öbür gün un fiyatlarına da zam gelecek. Yine eski fiyata denk gelecek ve bir istikrar yok. Gelen zamlar hem fırıncılar açısından hem de vatandaşlar açısından olumlu sonuçlanmayacak. Belediye büfeleri 4 TL’ye ekmek satabiliyorken biz burada 7,5 TL’ye satamıyoruz. Mahallemizde vatandaş olmadığı için satışlarımızda olmuyor.”

“SATIŞLARIMIZDA DURDU”

Fırıncı Murat Sert,

“Ekmek şu anda 7,5 TL’den satılıyorken un fiyatları 400 TL’den 700 TL’ye çıktı. Mayamız 360 TL’den 700 TL’ye çıktı. Sigorta fiyatları 6 ay önceye kadar yaklaşık 3 bin TL’ydi, şimdi 6-7 bin TL arasında oldu. Bu durumda fırıncılar kazanamıyor. Eskiden fırıncılık mesleğinde güzel paralar kazanılıyordu. Depremlerden sonra mahallelerde vatandaş kalmadığı için satışlarımızda durdu. Fırıncılık mesleği artık popüler olmaktan çıktı. Ekmeğe zam gelmesi belki bizleri bir nebze olsa maddi anlamda rahatlatır. Ancak vatandaşlar açısından baktığımızda gelen zamlar tepki gösterecekler. Günlük 20 ekmek yiyen bir aile ayda 6 bin TL’yi gözden çıkartmak zorunda kalacak. 10 bin TL’de kiraya verse elinde hiçbir şey kalmayacak. Sadece ekmek yiyerek yaşamını sürdürmek zorunda kalacak. Eskiden kuru soğan, patates, soğan, fasulye, yumurta bunlar fakir yemeğiydi. Şimdi bunlarda lüks oldu”

açıklamalarında bulundu.