Malatya’da trafik kazası silsilesi Meydana gelen kazalarda yaralılar var

Malatya’da meydana gelen iki kazada 2 kişi yaralandı. İlk kazada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı. İkinci kazaya ise 4 araç karıştı. Dört aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken yaşanan iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Meydana gelen ilk kaza, 12.40 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu İl Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Ş.G. idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp orta refüje çarptıktan sonra takla atıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

DİĞER KAZAYA İSE 4 ARAÇ KARIŞTI

Meydana gelen ikinci kaza ise saat 13.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Gürkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammed Taha Şahin idaresindeki otomobil ile Mehmet D. yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

Kazada savrulan kamyonet park halindeki iki araca da çarparken S.İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücülerden Muhammed Taha Şahin’in AK Parti Malatya Eski Milletvekillerinden Mustafa Şahin’in oğlu olduğu öğrenilirken, baba Şahin bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı