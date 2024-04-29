Gülben Ergen, Ezel bebeğin sesi olacak

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Sanatçı Gülben Ergen, anaokulu açılışı için geldiği Malatya’da SMA TİP-1 kas hastası olan Ezel bebek için destek istedi.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Yazıhan ilçesinin Durucasu Mahallesi’nde anaokulu yaptırdı. Anaokulu açılışı için Malatya’ya gelen Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Sanatçı Gülben Ergen konuşmasında SMA TİP-1 kas hastası olan Ezel bebek için destek çağrısında bulundu.

“ÇOCUKLARIMIZIN KIRGIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Ünlü Sanatçı Gülben Ergen SMA TİP-1 kas hastası Ezel bebek için tedavi olduğunu söyleyerek,

“SMA hastası çocuklarımızın kırgın kaderini inşallah değiştirebiliriz. Tedavisi çok zor ve çok pahalı bir hastalık. Artık bunları biliyoruz. Tekrar etmek istemiyoruz. Çünkü çözümü ve tedavisi var”

dedi.

“NE OLUR OĞLUMU KURTARIN”

Çok kapı çaldığını ama sesini duyuramadığını vurgulayan anne Derya Peker,

“Benim oğluma 10 günlükken topuk kanıyla alınan örnekle SMA TİP-1 ilerleyici kas hastalığı tanısı konuldu. Oğlum şu anda 9 aylık. Biz 8,5 aydır kampanya yürütüyoruz. Sesimizi duyuramadık. Deprem bölgesinde olduğumuz için kimse bizi duymadı. Çok kapı çaldık ama hepsi yüzümüze kapandı. Son 3 ayımız kaldı anne ve baba olarak biz tek başımıza bunu yapamadık. Üstesinden gelemeyiz. 2,5 ayda sesimizi duyurursak sizin gibi değerli insanlara, sanatçılara, sanat camiasına benim oğlumuz kurtarabilecek. Benim oğlum da herkesin çocuğu gibi koşup oynayabilecek, okula gidebilecek, en önemlisi annesi babası yemek yerken sofraya oturabilecek. Abisinin hayalleri vardı, kardeşine bisiklet öğretmekti. Ne olur oğlumu kurtarın, ben başka bir şey istemiyorum”

şeklinde konuştu.

“SİZLER GİBİ BÜYÜK NEFES ALABİLECEK”

Baba Hasan Peker, evladını yaşatabilmek ve sesini duyurabilmek için mücadele verdiğini söyleyerek,

“Oğlum 10 günlükken topuk kanından alına örnekle SMA TİP-1 tanısı konuldu. 9 aydır mücadele ediyoruz. Maalesef 6 Şubat depreminde de evimizi kaybettiğimiz için kendimize yeni düzen kuralım dedik ama çocuğumuz doğduktan sonra bu hastalık konulunca işimi de bırakmak zorunda kaldım. Şu anda 9 aydır evladımı yaşatabilmek için, evladımın sesini duyurabilmek için, mücadele ediyoruz. Ama dediğimiz gibi Malatya'da deprem olduğu için gerçekten Malatya'ya sesimizi pek duyuramadık. Evladımız şu anda 9 aylık oldu. Çok şükür herhangi bir cihaza bağlı bir sıkıntımız yok. Böyleyken ilacını alırsa gerçekten benim oğlumdan ayakları toprağa basarak, kendi ayaklarının üstünde durarak sağlıklı bir çocuk olarak sizlerin evladı gibi, sizler gibi büyük nefes alabilecek. Bunun için sizlerden duyan tüm yüreğin gönlü güzel insanlardan sadece tek isteğim evladımızın sesini duymak, evladımıza destek olmak burada bu vesileyle bizim sesimizin duyulmasına yardımcı olan değerli sanatçımız Gülben Hanım'a çok teşekkürlerimi sunuyorum”

ifadelerini kullandı.

Son olarak Ezel bebek için destek çağrısında bulunan Sanatçı Gülben Ergen ise şunları aktardı:

“Hangimizin evladına ne zaman ne olacağı belli değil. Başka birinin hastalığı ve sınavı aslında sizin ve benim sınavımdır. İnsan böyle baktığı zaman duyarsız kalmayacaktır. Burada sağlıklı da bir evlat var. Ne kadar kendi dünyasında, hayal dünyasında, gelgitleri, kırgınlıkları, öncelikleri yer değişmiş bir abi var. Ezel çok küçük daha yolun çok başındayız. Desteklerinizi bekliyoruz.”