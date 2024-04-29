11 afet bölgesinde 4’üncü okul açıldı

Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Mahallesi’nde Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin katkılarıyla anaokulu yapıldı.

Anaokulunun açılışı için program düzenlendi. Açılış Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Yazıhan İlçe Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Ünlü Sanatçı ve Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen, Bridge to Türkiye Fund (BTF) Temsilcisi Merve Sayganoğlu, veliler ve çocukların katılımıyla program okul bahçesinde gerçekleşti.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği 53’üncü anaokulunu Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Mahallesi’ne yaptı. Anaokulu açılışı için program düzenlendi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program öğrencilerin gösterileri ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşma sonrası Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir; Ünlü Sanatçı Gülben Ergene ve BTF Temsilcisi Merve Sayganoğluna plaket takdim etti. Malatya’nın meşhur hediyelik kaysısı verildi. Daha sonra anaokulu açılışı için protokolle beraber kurdeleler kesildi ve okulun içi gezilerek açılış son buldu.

6 ŞUBAT’I İLİKLERİNE KADAR HİSSEDEN BİR KENT

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, güzel bir manzarada güzel bir hikâyede buluşmuş olmaktan kıvanç duyduğunu söyleyerek,

“6 Şubat 2023 depremi sonrasında depremin büyüklüğünü iliklerine kadar hisseden bir kentte bugün umutların tükendiği, heybemize her birimizin çok büyük hikayeler yerleştirdiği bir kentte bugün güzel bir manzarada güzel bir hikâyede buluşmuş olmaktan kıvanç duyduğumu şehrim adına mutluluğumu ifade etmek isterim. Bu güzel katkıyı sunan, bugünü anlamlı kılan, şehrimize umut olmaya gayret gösteren Çocuklar Gülsün Diye derneği başkanımıza ve heyetine, üyelerine, cemiyetine maarif camiası adına ve aziz şehrim adına şükranlarımı arz ederim”

şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR GÜLERSE DÜNYA GÜZELLEŞİR”

Depremden sonra dersliklerde eksilmeler olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır,

“11 Eylül tarihinde okulları açmaya çalıştığımız bir dönemde sevgili yavrularımızın okulların açılacağına pek umutları yokken şehrimin aziz hemşerileri, bir kısmı sürekli sallanan bir kent deprem nedeniyle umutsuz iken biz bakanlığımızın ve hükümetimizin büyük destekleri ve gayretleriyle milletimizin iş birliğiyle okulları açtık. Dönemi kapatmak üzereyiz 100’e yakın okulda eğitim öğretime başlayamamıştım. Deprem nedeniyle toplam 855 dersliğimiz maalesef gitti. Allah nasip ederse devletimizin büyük gayretleri ve yatırımları çok kıymetli hayırseverlerimizin destekleri, milletimizin iş birliğiyle kaybetmiş olduğumuz 855 dersliğimizin yüzde 75’ini yetiştiriyoruz. Tabii ki bu çocukların bu sınıflarda geleceğe dair umut taşıyor olması çok kıymetlidir. Saygıdeğer Gülben Hanım bu şehir az ya da çok bu zor dönemlerde katkı sunan hiç kimseyi asla unutmayacaktır. Tüm çabamız ve tüm gayretimiz çocuklar gülsün diyedir. Çocuklar gülerse dünya güzelleşir. Tekraren okulumuzun ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum”

ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE'MİZE, BÜTÜN DÜNYADA İYİLİK PROJELERİ TAŞIYORUZ”

BTF Temsilcisi Merve Sayganoğlu, Çocuklar Gülsün Derneğinde bulunduğundan mutluluk duyduğunu belirterek,

“2023 yılında Amerika'da kurulan kalbi Türkiye için atan insanlarız. Türkiye'mize, bütün dünyada iyilik projeleri taşıyoruz. Hep birlikte iyilik yapıyoruz ve burada bugün bu projenin de bir parçası olmaktan son derece mutluyuz. Birlikte iyilik yapmak harika bir yolculuk. Yanımızda olduğunuz için Gülben Hanım ona vesile olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnanın dünyanın neresinde olursa olsunlar. Depremin ilk anından itibaren hepsinin kalbi burası için attı. Bunu görmek çok çok harika bir his. Çok teşekkürler her şey için saygılar. Eğitime gönül vermek, bu kutsal görevin içinde bulunmak, bu ülkeye yapılabilecek en güzel hizmettir”

diye konuştu.

“53’ÜNCÜ ANAOKULUNU MALATYA’DA AÇACAĞIZ”

Depremin yaralarını saramaya devam edeceğini vurgulayan Ünlü Sanatçı Gülben Ergen,

“Çocukları güzel, kadınları güzel, toprağı güzel, taşı güzel, havası güzel, güneşi güzel Malatya artık sallanmasın. Artık yüzümüz gülsün Malatya'da. Çocuklar gülsün diye bugün 53’üncü anaokulunu Malatya’da açacağız. Hatay'dan okul açtık. Yetinmedik bugün Malatya'dayız. Buradan da Adıyaman'a geçeceğiz. 11 afet bölgesinde 11 anaokulu projesinde birlikte 4’üncü okulumuz oluyor. Depremi unutmayın, unutturmayın mesajını çok veriyorum. Hayat normalleşti gibi. Evet, çocuklar gülsün diye anaokulunda yepyeni öğrencilerimiz okuyacaklar, büyüyecekler ama depremin yaralarını sarmaya hala devam ediyoruz. Edeceğiz de. Yeter ki unutmayalım. Deprem bölgesinden elimizi çekmeyelim”

ifadelerini kullandı.

“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TEMEL YAPI TAŞLARINDAN”

Yazıhan İlçe Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, okul öncesi eğitimin temel yapı taşlarından biri olduğunu söyleyerek,

“Bir ülkede politika, ekonomi ve toplum açısından gelişmeler bekleniyorsa önce eğitime ele almamız gerekir. Bu noktada okul öncesi eğitim temel yapı taşlarından biridir. Bu süreçte çocukların sağlıklı bir şekilde fiziksel, ruhsal, sosyal bir gelişimlerinin sağlanması, yaratıcı yönlerinin ön plana çıkarılması, bireysel farklılıklarının gözetilerek, elbette ki eğitim süreçleri açısından da önem arz etmektedir. Okul öncesi eğitim alanında devletimizin yatırım ve çalışmalarının yanında hayırsever vatandaşlarımızın katkısı da oldukça fazladır. Biz anne kucağından ayrılıp, devletimizin şefkat kucağına sığınan çocuklarımızla gönül bağı kurulması olarak görüyoruz. Çocuklarımızın geleceği için bu gibi katkıların artmasını temenni ediyoruz. Çocuklarımızı dikenler ve otlar arasına sıkışıp kalmış çırılçıplak olmaktan anaokullarımız kurtaracaktır”

şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZ GÜCÜNÜ SONUNA KADAR KULLANIYOR”

Önümüzdeki eğitim öğretim sezonuna hiçbir sorun kalmayacak nitelikte bir planlama yaptıklarını kaydeden Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir,

“Bugün çok güzel bir gün. Çünkü okul açıyoruz. Dünyada bundan daha güzel bir şey olmaz. Hepimiz halis niyetlerle buraya toplandık. Depremin ilk gününden bu yana birçok okulumuzun açılışını yaptık. Türkiye'deki hayırseverlerin taşın altına elini ne denli koyduklarını gördükçe mutluluk duyduk. Ülkemiz insanının ülkemiz hayırseverlerinin bizi hiç şaşırtmadığını gördükçe de azim kazandık, güç kazandık. Bugün bir anaokulu açılışımızı daha yapıyoruz. Damlaya damlaya görüyoruz. Biz bu yolda azmediyoruz. Depremin ilk gününden itibaren 100 tane okulumuzu net kullanamıyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim sezonuna hiçbir sorun kalmayacak nitelikte bir planlama yaptık. Bu planlamamızı yaparken şükürler olsun devletimiz gücünü sonuna kadar kullanıyor”

ifadelerine yer verdi.