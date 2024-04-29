Yoğunluk arttıkça sorunlar da arttı Yavuz Selim Mahallesi sakinleri ne dedi?

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından hasar almamasıyla bilinen TOKİ konutlarına talep artarken bu konutların yoğunluklu olarak bulunduğu Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinin bazı şikâyetleri bulunuyor. Nüfusu artan mahallede ikamet eden vatandaşlar güvenlik zafiyetlerinin bulunduğunu, ulaşım sorunlarının baş gösterdiğini ve kaldırımlara konteynerler koyularak kaldırımların işgal edildiğini bildirdi. Öncelikli olarak bu sorunların giderilmesi gerektiğini bildiren vatandaşlar TOKİ konutlarına talebin artması ve Malatya’da yaşanan konut sıkıntısından dolayı ev kiralarının 15 bin TL civarına kadar yükseldiğini söyledi. Vatandaşlar yaşadıkları sorunları ve gördükleri eksiklikleri BUSABAH Medya’ya anlattı.

“BU ÇALIŞMALARI ŞU ANKİ BELEDİYEMİZDEN BEKLİYORUZ”

Mahalledeki bazı sorunlardan bahseden Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Sami Yiğit bu aksaklıkların çözümünü yeni belediye ekibinden beklediğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Depremden sonra bizim burada çok fazla yoğunluk oluştu ama eksiklerimiz çok. Buraya TOKİ ne yapmışsa aynı şekilde duruyor. Buraya hiçbir çivi çakılmadı. Burada parklarımız sıkıntılı, insanların gidip bir çay içebilecek bir yeri yok. İnsanlar ailece gidip bir yerde temiz hava alamıyor. Altyapının genelinde bir sıkıntı var. Kanalizasyonlar yazın kokuyor. Rögar kapaklarından kokular geliyor. Ben buranın muhtarıyım, bu konuda çok fazla şikâyet geliyor. Mesela buradan devlet hastanesine giden bir otobüs istiyoruz. Buradan hastaneye gidebilmek için 4 arabaya biniyorlar. Buradan Fahri Kayahan’a bir yol açmaya çalıştılar ama 6-7 yıldır hâlâ açılmadı. Bu yol da açılsaydı insanlar gitmek istedikleri yerlere daha kolay gidebilirlerdi. Karagöz dediğimiz bölgede insanların ekmek büfesi yok, oradan buraya gelmek zorunda kalıyorlar. Kışın hiç gelemiyorlar, bulabilirlerse genç birini göndermeye çalışıyorlar. Bu bölgede çocuk parkları da hep dağılmış kırılmış, bir düzensizlik var. Belediyemiz değişti, inşallah yeni belediyenin bu konularda bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Depremden önce buradaki evler en fazla 3-4 bin TL’den kiraya veriliyordu. Şimdi en düşüğü 10 bin TL. Bir artı bir eve 7 bin TL kira isteniyor. Ama Malatya’da en sağlam yerler burası. Depremlerin ardından amirler, savcılar buraya geldi. Fahri Kayahan, Bostanbaşı bölgelerinden buraya çok fazla vatandaş geldi. Fahri Kayahan, Bostanbaşı gibi bölgelere bakıldığında oralarda bakım var, çalışmalar yapılıyor. Oralar temizleniyor fakat bizim buralarda süpürgeci göremiyoruz. Buranın kalabalığına bakınca daha fazla ekibin çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Burada bir deremiz var ama hep çöp, temizlik yok. Ben bu çalışmaları şu anki belediyemizden bekliyoruz. İlhan Geçit Hoca Yeşilyurt başkanı oldu, buranın üstesinden gelebileceğine inanıyoruz.”

“BUNLARA BİR ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM”

Mahalleden hastaneye giden bir otobüs hattının bulunmadığını, yaşlıların sıkıntı çektiklerini bildiren Ahmet Koç ise,

“Depremlerin ardından sadece bir kez kontrole geldiler. Daha sonrasında ne gelen oldu ne de giden. TOKİ konutları sağlam diye herkes buraya geldi. Bu evler perde beton ama bazı bölümlerde çatlaklar var. Rutubet oluyor, rögar kapakları tıkanıyor. Burada çok fazla sıkıntı var, buradan ellerini çekmişler gibi. İnşallah düzeltirler. Burada ulaşım problemleri de oluyor. Taksi buradan hastaneye çok yazıyor. Her zaman taksiye binme imkânı da olmuyor. Bir de çok fazla başıboş köpek var. Hava kararınca çocukların dışarıya çıkmasını istemiyoruz. Bunlara bir çözüm bulunması lazım. Kira fiyatları çok yükseldi. Buna da bir önlem alınması gerekiyor. Yoksa daha da kiralar artacak”

şeklinde konuştu.

“VİCDANIMIZI DOLABA KİLİTLEYİP KİLİDİ DE DENİZE ATTIK”

Bölgedeki TOKİ evlerinin yüksek fiyatlardan kiraya verildiğini söyleyen Abuzer Akbayrak,

“Başta bu bölgede yabancılar sorunu var, yabancılar çok fazla. İnsanlar depremden sonra çok fazla bu tarafa gelmeye başladı. 5 bin TL’lik kiralar 15 bin TL’ye kadar çıktı. Diğer bir sorun ise ulaşım sıkıntısı. Araç bulmakta sıkıntı yaşıyoruz, yaşlılar ve engelliler için daha zor oluyor. Ben burada kiracıyım. İl özel idareden emekliyim. 12 bin TL emekli maaşı alıyorum, 7 bin TL’sini kiraya veriyorum. Normalde daha yüksek fiyattan kiraya veriliyor ama ben daha önce de oturduğum için bizi idare ediyorlar. Biz 15 senedir Allah korkusunu ve vicdanımızı dolaba kilitleyip kilidi de denize attık. Bu evlerin kiralarının bu kadar artmaması lazım. Geçen senelerde bu evler 2 bin TL civarında kiraya veriliyordu. Kimsede merhamet yok, insanlıktan vicdandan bahsedenler bir şey alırken satarken bunları hiç göz önünde bulundurmuyor. Bunun dışında temizlik sıkıntısı var, yollar ve çevrenin durumu kötü. Bu konteynerleri yollara koymuşlar, kaldırımlara koymuşlar. Buralardan insan geçemiyor, düzensizlik var. Eksik çok. Keşke şu güzelim memleket için herkes elini vicdanına koyup hareket etse. Para için değil şu toprak için bir şeyler yapsalar. Biz çok geç kaldık. Yeni gelen nesil de bu konuda çok parlak değil”

dedi.

“HERKES BU TARAFA GELDİ”

“Burada ulaşım sıkıntısı var” diyen Mehmet Mustafa Kaplan,

“Araba akşam saatlerinde kolay kolay bulunmuyor. Ekmek büfesinde sıkıntı vardı onu yavaş yavaş düzelttiler. Ekmek sürekli bitiyordu ama bir ayar verdiler. Herkes bu tarafa geldi, buradaki evlerin yoğunluğu arttı ama Allah’a çok şükür buralar sağlam. Burada kira problemleri de var fakat bu problem diğer şehirlerde de var. İnşallah her şey düzelir”

şeklinde konuştu.

“BURALARDA HIRSIZLIK OLAYLARI OLUYOR”

Güvenlik sorunlarından ve ulaşım problemlerinden söz eden Recep Karadağ ise şu ifadelere yer verdi:

“Biz isterdik ki buraların bakımını belediye yapsın ama biz yapıyoruz. Buralarda hırsızlık olayları oluyor. Bu binalarda oturan insanların yüzde 80’i gaziler, basın mensupları, memurlardan oluşuyor. Biz isterdik ki bu konuda belediye bize yardımcı olsun. Evlerimiz sağlam. Burada bir ulaşım sıkıntısı ve çöp sıkıntısı var. Biz bu konuları eski belediye başkanına çok yazdık, İnşallah Sami Er bu konuda bize yardımcı olacak. Burada dünya kadar ev var. Adam şu köşede iniyor elinde poşetlerle mahallenin sonuna kadar gitmek zorunda kalıyor, yazıktır. Şu mahallelere bir otobüs hattı verilmesi lazım. Buralara mahalleleri gezecek bir otobüs şart. Şehir buralara kaymış durumda. Bu konularda bize yardımcı olsalar çok iyi olacak. En büyük problemimiz ulaşım sorunları, bu sorun çözülürse çok iyi olur. Bu evlerde yaşlılar da çok, gençler bir şekilde gidebiliyor fakat yaşlılar için bu çok zor bir durum. Bu sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz.”