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BUSABAH’ın haberi dikkate alındı O binadan sarkan molozlar temizlendi

Malatya’nın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi’nde depremlerden hasar alan bir binanın çatısından sarkan kiremit ve parçaların tehlike saçmasıyla birlikte, çekilen görüntüler BUSABAH Medya’nın haberine yansıdı. Binanın altından geçen insanlar için ciddi sorunlar oluşturacak bu binanın bugün belediye ekipleri tarafından zabıta ekipleri iş birliği içerisinde temizlendiği görüldü.

BUSABAH’ın haberi dikkate alındı O binadan sarkan molozlar temizlendi malatya haber
BUSABAH’ın haberi dikkate alındı O binadan sarkan molozlar temizlendi malatya haber
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Malatya’da şehrin yaya ve araç trafiği açısından en işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi’nde ağır hasarlı bir binanın çatısı düştü düşecek durumdaydı. Aynı binanın hemen altında ise esnafların işlerine devam ettiği, yayaların geçtiği, araç trafiğinin devam ettiği görülüyordu. Ciddi tehlike saçan bu binanın görüntülerinin BUSABAH Medya’ya yansıması dikkate alındı ve bugün Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından binadan sarkan molozlar temizlenerek herhangi bir kazanın yaşanmaması adına önlem alındı.

BUSABAH’ın haberi dikkate alındı O binadan sarkan molozlar temizlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu konuyla ilgili bir açıklama yaparak binanın artık tehlike arz etmediğini; İtfaiye Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri iş birliği ile binadan sarkan molozların temizlendiğini, düşmek üzere olan hasarlı çatının kaldırıldığını ifade etti.
BUSABAH’ın haberi dikkate alındı O binadan sarkan molozlar temizlendi

“HIZLICA MÜDAHALE ETTİK”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu konuyla ilgili olarak,

“Burası Malatya’mızın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi, Dörtyol Mevkii dediğimiz yer. Burası ticaretin yoğun olduğu, insan trafiğinin yoğun olduğu bir bölge. Tabii biliyorsunuz Malatya’da birçok ağır hasarlı bina yıkıldı, mahkemelik olanlar devam ediyor. İnşallah onlarda kısa sürede yıkılacak. Burası orta hasarlı bir bina. Süreç nasıl olur bilmiyoruz. Tabii burada esas sorumluluk bina sahiplerinin, apartman yönetiminin. Burası onların sorumluluğunda ama burada ciddi bir tehlike vardı, çatı sarkmıştı. Hem binanın altından geçen vatandaşlarımız için hem de trafikte seyreden araçlar için tehlike arz ediyordu. Bu konular bize farklı mecralardan da ulaşmıştı ve özellikle Busabah Medya’nın haberinde de buna yer verilmesi ile bugün arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmalar başlattı. İtfaiye Daire Başkanlığımız, hem Zabıta Daire Başkanlığımızın ortak çalışması var. Kolektif bir çalışmayla daha sonra Çevre Koruma Daire Başkanlığımız şu an sahada temizliklerini yaptılar. Büyükşehir Belediyesi'nin diğer bütün birimleriyle beraber ortak bir çalışmayla, Sami Başkanımızın da bilgisi dâhilinde, -bize de bu konuyla alakalı, burayla alakalı çözüm üretmemiz için bir talimatı olmuştu- hızlıca müdahale ettik”

açıklamalarında bulundu.

BUSABAH’ın haberi dikkate alındı O binadan sarkan molozlar temizlendi

“VAR GÜCÜMÜZLE SAHADA OLMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Çevre için gerekli güvenlik önlemleri alınarak binadan sarkan malzemelerin temizlendiğini ifade eden Katipoğlu şu ifadelere yer verdi:

“İtfaiyeci arkadaşlarımız özellikle çatı üzerinde ciddi bir risk alarak çatıyı indirdiler. Müdahale sürecimizde sağ olsun Ahmet Bey, ekip arkadaşlarımızı riske sokmadan kendisi müdahale etti. Yine zabıtadan sorumlu şube müdürü arkadaşımız Mehmet Mustafa Yılmaz tüm ekibiyle beraber buradaki esnafın ve trafikteki araçların güvenliğini alarak binadan sarkan çatının molozlarını indirdi. Şimdi daha güvenli hale geldi. Tabii bu tür şeyler tehlike arz ediyor. Hasarlı bina sahipleri şunu bilsinler ki; kat kanununa göre, yönetmeliklere göre o hanenin sakinleri o binadan birinci derece sorumlu. Geçmiş olsun diyorum. Tabii bu tür şeyler bir tehlike arz etmeden çözülmesi elbette daha güzel olur. Çok şükür herhangi bir olayda kimseye bir zarar gelmedi ama bu gelmeyeceği anlamı taşımıyordu. Bizler de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hızlıca müdahalemizi yaptık. Böyle konuları gündeme getirdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bazen arkadaşlarımız özelde de bizlere iletiyorlar. Bizler de var gücümüzle sahada olmaya gayret ediyoruz.”
BUSABAH’ın haberi dikkate alındı O binadan sarkan molozlar temizlendi

BUSABAH’IN HABERİ NEYDİ?

BUSABAH Medya’nın “Yukarıda felaket tablosu, aşağıda yaşam; Malatya’da facia geliyorum diyor” başlığı ile gündeme gelen haberine ise şu link üzerinden erişilebilir:

https://www.busabahmalatya.com/haber/19987756/yukarida-felaket-tablosu-asagida-yasam-malatyada-facia-geliyorum-diyor

BUSABAH’ın haberi dikkate alındı O binadan sarkan molozlar temizlendiBUSABAH’ın haberi dikkate alındı O binadan sarkan molozlar temizlendi
 
BUSABAH’ın haberi dikkate alındı O binadan sarkan molozlar temizlendi
 
 
 

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27 Nis 2024 - 13:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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