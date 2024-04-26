Malatya’ya yüksekten bakan adam Kule vinç operatörü anlattı

Malatya Çarşı merkezinde çalışmalar devam ederken vinç operatörü Fazlı Yiğit mesleklerin zorluklarını, geleceğini, eksikliklerini BUSABAH Medya’ya anlattı. Onlarca basamak çıkarak işe başlayan ve tonlarca ağırlıktaki inşaat malzemelerini ilgili yerlere yerleştiren kule vinç operatörü Yiğit mesleği severek yaptığını, bu işte 35 yıl kadar bir tecrübesinin bulunduğunu dile getirdi. Yiğit’in en çok yakındığı konulardan bir tanesi ise bilgi birikimli, tecrübeli elemanların artık yetişmemesi oldu.

Yaşına rağmen kendisinden daha genç operatörlere taş çıkartan Yiğit, 30-40 metre yükseklikteki bu vince her gün 2 defa tırmanarak çıkıyor.

“RÜZGÂR İLE NASIL BAŞ EDEBİLECEĞİNİ BİLMEN GEREKİYOR”

Yapılan işin çok zor olduğunu ifade eden Fazlı Yiğit,

“Ben Yazıhanlıyım. 35 yıldır kule vinçlerde çalışıyorum. İşimiz gerçekten çok zor ama tecrübesi olan insanlar için çok kolay. Bazıları parası çok diye duyup bu işe giriyor. Parasını sürücü kursuna verenler vinç operatörü olabiliyor. Bu zor bir iş. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Bu işte tecrübe gerçekten çok önemli. Bizim işte 100 metreden, 50 metreden malzeme indirtiyorsun, işçilerde montajını yapıyor. Vinçteki malzemenin nasıl ineceğini, nasıl durdurulacağını, rüzgâr ile nasıl baş edebileceğini bilmen gerekiyor. Bu yüzden tecrüben olması lazım. Çok kolay bir iş değil. Bir kadının el işi ile örgü yapması gibi ince bir iş”

dedi.

“TECRÜBELİ ELEMAN YETİŞMİYOR”

Meslekteki bilgi ve tecrübenin kazaların yaşanmaması açısından önemli olduğunu söyleyen kule vinç operatörü Yiğit,

“Bizim bu işteki sorunumuz şu; yetişmeyen, bilgi birikimi olmayan insanların bu işi yapması. 10 gün, 1 ay önce ehliyet almış ama ‘Ben vinççiyim’ diyor ve piyasaya personel olarak çıkıyor. Yaşanan kazaların, ölümlerin de sebebi budur. Sürücü kursundan alınan eğitim bu mesleği yapmaya yetmiyor. Bu işe başlayan insanların 6 ay 1 yıl kadar staj görmesi lazım ama sürücü kurslarında ve iş hayatında böyle olmuyor. Para ile bu işin ehliyetini alabiliyorsun”

ifadelerine yer verdi.

“SEVEREK YAPAN İÇİN ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

Yaptığı işi severek yaptığını söyleyen ve kendisini ve iş arkadaşlarını riske atmak istemediğinin altını çizen Yiğit şu şekilde konuştu:

“Bu işi yapmak çok güzel bir duygu, yapan için, severek yapan için çok güzel bir duygu. İşin ilmini bilen, kendisini de alt tarafta çalışan arkadaşlarını da riske atmayan insan için bu iş çok güzel bir meslek. Ama gelgelelim ki yeni yetişen insanlarda tecrübe yok. Şu anki çalıştığım vinç biraz daha küçük. 100 metre 200 metrelere çıktığımızda çok daha güzel oluyor. Bunlar eskiden çalıştığım vinçlere göre alçak. Biz eskiden bu seviyelerde çalıştığımız zaman kendimizi yere inmiş gibi hissediyorduk. Ben 276 metreye kadar vinç kullandım. 100 metre, 150 metre vinçler bana kolay geliyor. Bazen heyecan oluyor ama fazla etkilenmiyorum. Benim yükseklik korkum da yok, bu yüzden bu meslek beni hiç etkilemiyor. Severek yapıyorum. Şimdi yaştan dolayı çok fazla çıkmıyorum ama 60 metre, 70 metre yükseklere çok rahat çıkıyorum. Şu an 60 yaşındayım, 35 yıldır bu işi yapıyorum”

“BİR ARKADAŞ VAR ONU DA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM”

Çalıştığı vinç üzerinde iki kişi olduklarını söyleyen Yiğit tecrübelerini işe yeni başlayan arkadaşına da aktarmaya çalışıyor. Tecrübeli eleman yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Yiğit,

“Biz şu anda vinç üzerinde 2 kişi çalışıyoruz. Yanımda bir arkadaş var onu da yetiştirmeye çalışıyorum. Tecrübeli adam yetiştirilmesi gerekiyor. Tecrübe olmadan sadece sürücü kursundan alınan ehliyet ile bir şirkete gidip düşük ücretlere çalışıyorlar ama tecrübe ve bilgi yok. Benim fikrim bunun eğitimini devletin vermesi lazım. Sürücü kursunun vermemesi gerekiyor. Bunun eğitimini devlet verse ve 6 ay kadar da bir staj verse daha bilgili ve başarılı eleman yetiştirilebilir. Ama şu an hem olması gerekenden az eğitim alınıyor, 15 gün gidilmesi gereken kursa 3 gün gidilip bu işin ehliyeti alınabiliyor. Bu işte bilgi ve tecrübe kazaların yaşanmaması için çok önemli. Ben şimdiye kadar çok şükür hiç kaza yaşamadım”

söylemlerinde bulundu.

GÜNDE İKİ KEZ VİNÇTEN İNİYORLAR

Kule vinçe tırmanışın bazen zorladığını bildiren 60 yaşındaki Fazlı Yiğit,

“Biz vinçten bir öğle zamanı bir de akşam iniyoruz fakat arıza falan olması durumunda yeniden inmek ve geri çıkmak zorunda kaldığımız da oluyor. Tırmanmak bazen zor geliyor, 100 metreyi merdivenle çıkmak bazen zorlayabiliyor. Bu meslek bende bir alışkanlık oldu. Yaş ilerledi ama bu işi bırakmak istemiyorum. Parasından dolayı değil sevdiğimizden, evde duramadığımızdan geliyoruz. Bu iş bizde artık bir alışkanlık oldu”

diyerek sözlerini tamamladı.