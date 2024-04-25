Vali Yazıcı’dan tasarruf vurgusu “Kul hakkına giriyorsanız işiniz zor”

Kamunun imkânlarını kullanırken tasarruflu olunması gerektiğini belirten Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kul hakkına dikkat çekti. Vali Yazıcı, “Kullandığınız araçlarda, sizin imzanızla harcanan parada Malatyalıların tamamının hakkı olduğunu asla unutmayın. Öbür dünyada yüz binlerce kişinin imkânını, parasını kullanırken eğer kul hakkına giriyorsanız işiniz zor. Cenazelerde helallik alıyoruz ama bütün Malatya’dan helallik alma şansımız yok” dedi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Valisi Ersin Yazıcı başkanlık yaptı. Toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arguvan Kaymakamı Adem Karataş, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Doğanyol Kaymakam Vekili Ahmet Turan Gel, Hekimhan Kaymakam Vekili Mücahit Zıvlak, Kale Kaymakam Vekili Mustafa Aksoy, Kuluncak Kaymakam Vekili Muhammed Safa Kömürcü, Pütürge Kaymakam Vekili Ahmet Kasım Tecimen, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. İlhan Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Nurhan Demir, YİKOB Başkan Vekili Osman Kural, il müdürleri, belediye başkanları, kurum ve kuruluşların şube başkanları katıldı.

Kurumların sunumları öncesi bir açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanımına vurgu yaptı.

“502 ADET KAMU YATIRIM PROJESİ YER ALMAKTADIR”

2024 yılı yatırım projeleri hakkında bilgi veren Vali Yazıcı,

“2024 yılı yatırım programında ilimizde 502 adet kamu yatırım projesi yer almaktadır. Bunun toplam proje tutarı 57 milyar 120 milyon. Önceki yıllar harcaması 9 milyar. 2024 yılı ödemeyle 9 milyar 380 milyon civarında. Parasal gerçekleşmesi bugüne kadar yüzde 22 seviyesindedir. Yatırım projelerimizin mevcut durumu biten 38, devam eden proje sayımız 253, ihale aşamasında proje sayısı 136, tasfiye edilen proje sayısı 5. Çeşitli sebeplerle başlanamayan proje sayısı ise 70’dir. Az önce de ifade ettiğim gibi 2024 yılı için tahsis edilen ödenek 9 milyar 382 milyondur. Nakdi gerçekleştirme oranı yüzde 22, genel ve özel bütçeli kuruluşlarda nakdi gerçekleşme oranı yüzde 16. Belediyelerde ise nakdi gerçekleşme oranı yüzde 42 seviyesindedir”

şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR SORUN YAŞAMADIK”

Kış mevsimini büyük bir sıkıntı yaşamadan atlattıklarını dile getiren Vali Yazıcı,

“Havalar ısındı, havaların ısınmasıyla birlikte deprem bölgesinde yaşıyoruz. Depremin yarattığı ciddi sorunlarımız var devam eden inşaatlarımız var. Farklı boyutlarda vatandaşlarımızın talepleri var. Kışı iyi geçirdik hepinize teşekkür ediyorum. Ağır bir kış olmadı ama kış aylarının yaratmış olduğu olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlarımıza her türlü kurum ve kuruluşumuz destek oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Büyük bir sorun yaşamadık. Yaşatmadığınız için de teşekkür ediyoruz. İnşallah şimdi yazla birlikte başka sorunlar başlayabilir. Farklı istekler, talepler olabilir. Vatandaşımız ve tabi sizlerde çok büyük bir afet yaşadınız, yaşamaya da devam ediyoruz. Fakat bu koşullarda yaşamamız gerekiyor. Bizler başta ben olmak üzere burada bulunan tüm arkadaşlarım bu şehrin insanlarına hizmet etmek için buradayız. Bizimle ilgili taleplerinde ve isteklerinde daha duyarlı olmaya devam edeceğiz. Depremi yaşamış, depremin yarattığı travmalar içerisinde hayatını devam ettirmeye çalışan Malatyalı hemşehrilerimize elimizden gelenin en fazlasını sunma mecburiyetindeyiz. Hepimiz bu gayretteyiz, iyi gidiyoruz. Bu noktada ben sahadayım, sık sık dolaşıyorum. Çok büyük bir tepki yok. Küçük bazı şikâyetler ve istekler mutlaka var ama genel anlamda sunduğumuz hizmetlerle ilgili kendimce de ölçüm yapmaya çalışıyorum. Hizmet alan vatandaşlarımızın ne dediği önemli”

ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞ EN İYİSİ HAK EDİYOR”

Bugüne kadar gayretle yürütülen hizmetleri aynı kalite ve hızla devam ettirilmesi gerektiğini kaydeden Vali Yazıcı,

“Ben sahaya çıktığımda her türlü soruşturmayı kendi çapımda yapıyorum tabi ki bu her leyi biliyorum anlamında değil ama şehit ailesini ziyarete gittiğimde de sokakta esnaf ziyareti yaparken de ilgili ilgisiz sohbet içerisinde sorup aldığı hizmetleri ölçmeye çalışıyorum. Mesela Ramazan’da birkaç kere rastladık, KYK’da kalan çocuklarımızdan şikâyet geliyor, abartıyor olabilirler ama bunu pas geçemeyiz. Gençleri memnun etmek kolay değil ama ‘neden şikâyet ediyor, niye ediyor, ne yapabiliriz?’, bakmaya çalıştık. Sunduğumuz hizmetlerle ilgili ‘vatandaş en iyisini hak ediyor’ düşüncesi her daim kafamızda olduğunda bence sunduğumuz ve bugüne kadar gayretle yürüttüğümüz hizmetleri aynı kalite ve hızla devam ettireceğiz”

söyleminde bulundu.

“KUL HAKKINA GİRİYORSANIZ İŞİNİZ ZOR”

Son olarak kul hakkına dikkat çeken Vali Yazıcı,

“Lütfen kamu malını, kamunun imkânlarını kullanırken tasarruflu olalım, Hak ettiğinizin ötesine geçmeyin. 5-10 sene önce vicdanınıza kabul ettiremediğiniz şeyleri bugünde yapmayın. Zaman bu konu sizi öğütmüş, vicdanınızın kalın çizgilerini yumuşatmış olmasın. Lütfen kullandığınız araçlar sizin talimatınızda, sizin emrinizde, sizin imzanızda harcanan parada Malatyalıların tamamının hakkı olduğunu asla unutmayın. Öbür dünyada yüz binlerce kişinin imkânını, parasını kullanırken eğer kul hakkına giriyorsanız işiniz zor. Cenazelerde helallik alıyoruz ama bütün Malatya’dan helallik alma şansımız yok, dolayısıyla size tahsis edilmiş her kuruşta, araçta, gereçte, para ve imkânda bu şehirde yaşayan bütün Malatyalıların hakkı var. Bunu asla unutmayın. Lütfen kamuda tasarruf konusunun bizlerden ve sizlerden başlaması gerektiğini lütfen unutmayınız”

diye konuştu.

Vali Yazıcı’nın konuşmasının ardından Devlet Su İşleri tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

DEVLET SU İŞLERİNİN YATIRIMI

Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen sunumda,

“Malatya ilimiz için 2024 yılı ödeneğimiz 1 milyar 237 milyon 226 bin bu paramızın yüzde 45’ini harcamış durumdayız. Malatya Yeşilyurt İkizce TOKİ deprem konutlarında yaklaşık 15 bin 100 kilometre isale hattı var. 12 bin kilometresini tamamlandı, haziran ayı içerisinde işimizi bitirmeyi planlıyoruz. 425 milyon sözleşme bedelimiz ama yıl itibari ile maliyetimiz 640 milyon. Barajlarımızda herhangi bir sorun bulunmamakta. Çat barajımızda doluluk oranı yüzde 26, Boztepe Recai Kutan ve Kapıkaya Turgut Özal barajlarımız yüzde 100 tam dolu, Sürgü barajı yüzde 98,5, Sultan suyu barajı yüzde 41. Polat, Beylerderesi ve Yaygın barajlarında da yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Sorunsuz bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz”

ifadeleri kullanıldı.

“SU PROBLEMİ TAMAMEN HALLEDİLMİŞ OLACAK”

İkizce’deki su sorunun kısa sürede çözüme kavuşacağını belirten Vali Yazıcı ise,

“İkizce’de konutları teslim etmeye başladık, suyu geçici olarak çözmüştük orada kuyular açmak marifeti ile ama inşallah ana hattı da tamamlayınca su problemi tamamen halledilmiş olacak”

dedi.

İLBANK’IN YATIRIMI

Devlet Su İşlerinin ardından İlbank tarafından bir sunum gerçekleştirildi. İlbank tarafından gerçekleştirilen sunumda,

“Malatya ilimizde 295 milyon proje büyüklüğünde toplam 11 işimiz var. Bunun 106 milyonunu önceki yıllar kullandık. 2023 yılı ödeneğimiz 189 milyon. Nakdi gerçekleşeme oranı yüzde 57. Biten iş sayısı 3, 8 işimize devam ediliyor”

ifadeleri kullanıldı.

“BİR FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM”

Son olarak yeni seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Vali Yazıcı,

“Seçilen belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Halkımız onlara teveccüh gösterdi. Asrın felaketini yaşamış bu şehirde, ilçelerimizde belediye başkanlarına ağır bir sorumluluk yüklendi. Ama şöyle değerlendiriyorum buradaki herkes gibi belediye başkanları da bu memlekete en özel zamanlarında en zor günlerinde hizmet etme fırsatını bulmuştur. Zor anımızda, kara günümüzde bizim yanımızda olanları asla unutmayız. Hatta onları dost olarak tabir ederiz. Tüm kurum amirlerimiz ve seçilmiş olan belediye başkanlarımızın Malatya’nın en özel günlerinde en zor zamanlarında omuzlarını bu yükü almış olmasını dua ve teşekkür almak için bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. İnşallah hemşehrilerimizi mutlu ettiğimiz bir dönem yaşarsınız. Çünkü Malatyalı hemşehrilerimizin gerçekten ağır bir travmadan çıkması, depremin yaralarının bir an önce sarılmasına büyük ihtiyacı var. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz”

açıklamasında bulundu.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ