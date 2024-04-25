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Vali Yazıcı'dan tasarruf vurgusu
İl İdare Şube Başkanları toplantısında konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.
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İl İdare Şube Başkanları toplantısında konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.
Malatya 2024 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’ gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arguvan Kaymakamı Adem Karataş, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Doğanyol Kaymakam Vekili Ahmet Turan Gel, Hekimhan Kaymakam Vekili Mücahit Zıvlak, Kale Kaymakam Vekili Mustafa Aksoy, Kuluncak Kaymakam Vekili Muhammed Safa Kömürcü, Pütürge Kaymakam Vekili Ahmet Kasım Tecimen, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. İlhan Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Nurhan Demir, YİKOB Başkan Vekili Osman Kural, il müdürleri, kurum ve kuruluşların şube başkanları katıldı.
Kurumların sunumları öncesi bir açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanımına dikkat çekti.
Program Devlet Su İşleri ve İlbank tarafından gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi.
MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ
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25 Nis 2024 - 11:11 Malatya- Gündem
Mahreç Mehmet Tevfik Cibiceli
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.