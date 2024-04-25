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Vali Yazıcı'dan tasarruf vurgusu

İl İdare Şube Başkanları toplantısında konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Vali Yazıcı'dan tasarruf vurgusu malatya haber
Vali Yazıcı'dan tasarruf vurgusu malatya haber
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İl İdare Şube Başkanları toplantısında konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Vali Yazıcı'dan tasarruf vurgusu

Malatya 2024 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’ gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arguvan Kaymakamı Adem Karataş, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Doğanyol Kaymakam Vekili Ahmet Turan Gel, Hekimhan Kaymakam Vekili Mücahit Zıvlak, Kale Kaymakam Vekili Mustafa Aksoy, Kuluncak Kaymakam Vekili Muhammed Safa Kömürcü, Pütürge Kaymakam Vekili Ahmet Kasım Tecimen, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. İlhan Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Nurhan Demir, YİKOB Başkan Vekili Osman Kural, il müdürleri, kurum ve kuruluşların şube başkanları katıldı.
Vali Yazıcı'dan tasarruf vurgusu

Kurumların sunumları öncesi bir açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanımına dikkat çekti.
Vali Yazıcı'dan tasarruf vurgusu

Program Devlet Su İşleri ve İlbank tarafından gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi.

Vali Yazıcı'dan tasarruf vurgusu

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ

 
 

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25 Nis 2024 - 11:11 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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