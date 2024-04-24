- G:

Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı

Deprem bölgesi Malatya’da, havaların ısınması ile birlikte fide satışlarında artış yaşanırken vatandaşlar özellikle gül ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı malatya haber
Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı malatya haber
+5
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Deprem bölgesi Malatya’da kentin yeniden imarı ve ihyası için çalışmalar sürerken inşaat çalışmaları tamamlanan bölgelerde çevre düzenlemesinde değerlendirilen fidelere talep arttı. Havaların ısınması ile birlikte fide satışlarında artış olan kentte vatandaşlar özellikle gül ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı

Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflardan Abdurrahman Karakurt, normal fidan sezonunu tamamladıklarını belirterek, gül fidesi satışlarının devam ettiğini, fiyatların ise 100 ila 200 TL arasında değiştiğini söyledi.

Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı

EN FAZLA TALEP YEDİVEREN GÜLERE

Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe ise satışa sunulan gül fidelerinin İzmir’den getirildiğini kaydederek, "Güllerimizi ekseri İzmir Ödemiş’ten getiriyoruz. 30’a yakın gül çeşitlerimiz mevcut. Depremler sonrası konteynerlerde yaşayan vatandaşlar konteyner çevrelerinde değerlendirmek üzere gül fideleri alıyor. Fiyatlarımız 100 ile 200 TL aralığında değişiyor. En fazla talep ise İstanbul güllerine yönelik gerçekleşiyor.” diye konuştu
Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı
 
Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı
 
Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# deprem bölgesi malatya, malatya, Deprem bölgesi, Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi Kooperatifi, Abuzer Yumrutepe, malatya fidan, malatya fidancı, malatya son dakika, malatya busabah gazetesi, son dakika malatya, malatya merkez, son dakika malatya haberleri, malatya haber, Busabah gazetesi, Busabah malatya, deprem

24 Nis 2024 - 11:53 Malatya- Gündem

# SON DAKİKA MALATYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
TÜBİTAK 236 personel alıyor! Son başvuru tarihi açıklandı sakın kaçırmayın mask
TÜBİTAK 236 personel alıyor! Son başvuru tarihi açıklandı sakın kaçırmayın
24 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
24 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler
Malatya’da hava nasıl olacak? mask
Malatya’da hava nasıl olacak?
Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat mask
Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat
Sami Er’den açıklama geldi: “Söylediklerimin arkasındayım” “Malatya’yı kısır tartışmalardan uzak tutacağım” mask
Sami Er’den açıklama geldi: “Söylediklerimin arkasındayım” “Malatya’yı kısır tartışmalardan uzak tutacağım”
Yeni Malatyaspor’da sular durulmuyor! Özköse, sessizliğini bozdu mask
Yeni Malatyaspor’da sular durulmuyor! Özköse, sessizliğini bozdu
YÖK'e açık çağrı: Yine o hoca yine vahim iddia Mobbingle akademisyen göndermeler Ses kaydı almalar... mask
YÖK'e açık çağrı: Yine o hoca yine vahim iddia Mobbingle akademisyen göndermeler Ses kaydı almalar...
Bin 51 kilometrelik Doğu’nun yeni turistik ekspresi manzarasıyla göz kamaştırıyor mask
Bin 51 kilometrelik Doğu’nun yeni turistik ekspresi manzarasıyla göz kamaştırıyor
Vali Ersin Yazıcı koltuğunu Erva Çetin’e bıraktı mask
Vali Ersin Yazıcı koltuğunu Erva Çetin’e bıraktı
Sami Er başkanlık koltuğunu devretti mask
Sami Er başkanlık koltuğunu devretti
# MALATYA HABER İLE İLİŞKİLİ:
TÜBİTAK 236 personel alıyor! Son başvuru tarihi açıklandı sakın kaçırmayın mask
TÜBİTAK 236 personel alıyor! Son başvuru tarihi açıklandı sakın kaçırmayın
24 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
24 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler
Malatya’da hava nasıl olacak? mask
Malatya’da hava nasıl olacak?
Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat mask
Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat
Sami Er’den açıklama geldi: “Söylediklerimin arkasındayım” “Malatya’yı kısır tartışmalardan uzak tutacağım” mask
Sami Er’den açıklama geldi: “Söylediklerimin arkasındayım” “Malatya’yı kısır tartışmalardan uzak tutacağım”
Yeni Malatyaspor’da sular durulmuyor! Özköse, sessizliğini bozdu mask
Yeni Malatyaspor’da sular durulmuyor! Özköse, sessizliğini bozdu
YÖK'e açık çağrı: Yine o hoca yine vahim iddia Mobbingle akademisyen göndermeler Ses kaydı almalar... mask
YÖK'e açık çağrı: Yine o hoca yine vahim iddia Mobbingle akademisyen göndermeler Ses kaydı almalar...
Bin 51 kilometrelik Doğu’nun yeni turistik ekspresi manzarasıyla göz kamaştırıyor mask
Bin 51 kilometrelik Doğu’nun yeni turistik ekspresi manzarasıyla göz kamaştırıyor
Vali Ersin Yazıcı koltuğunu Erva Çetin’e bıraktı mask
Vali Ersin Yazıcı koltuğunu Erva Çetin’e bıraktı
Sami Er başkanlık koltuğunu devretti mask
Sami Er başkanlık koltuğunu devretti
# MALATYA İLE İLİŞKİLİ:
TÜBİTAK 236 personel alıyor! Son başvuru tarihi açıklandı sakın kaçırmayın mask
TÜBİTAK 236 personel alıyor! Son başvuru tarihi açıklandı sakın kaçırmayın
24 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
24 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler
Malatya’da hava nasıl olacak? mask
Malatya’da hava nasıl olacak?
Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat mask
Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat
Sami Er’den açıklama geldi: “Söylediklerimin arkasındayım” “Malatya’yı kısır tartışmalardan uzak tutacağım” mask
Sami Er’den açıklama geldi: “Söylediklerimin arkasındayım” “Malatya’yı kısır tartışmalardan uzak tutacağım”
Yeni Malatyaspor’da sular durulmuyor! Özköse, sessizliğini bozdu mask
Yeni Malatyaspor’da sular durulmuyor! Özköse, sessizliğini bozdu
YÖK'e açık çağrı: Yine o hoca yine vahim iddia Mobbingle akademisyen göndermeler Ses kaydı almalar... mask
YÖK'e açık çağrı: Yine o hoca yine vahim iddia Mobbingle akademisyen göndermeler Ses kaydı almalar...
Bin 51 kilometrelik Doğu’nun yeni turistik ekspresi manzarasıyla göz kamaştırıyor mask
Bin 51 kilometrelik Doğu’nun yeni turistik ekspresi manzarasıyla göz kamaştırıyor
Vali Ersin Yazıcı koltuğunu Erva Çetin’e bıraktı mask
Vali Ersin Yazıcı koltuğunu Erva Çetin’e bıraktı
Sami Er başkanlık koltuğunu devretti mask
Sami Er başkanlık koltuğunu devretti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN Resmi İlandır mask
PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIMI İŞİ Resmi İlandır mask
KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIMI İŞİ
HEKİMHAN KAYMAKAMLIĞI-MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE İLAN Resmi İlandır mask
HEKİMHAN KAYMAKAMLIĞI-MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE İLAN
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI
Vali Ersin Yazıcı koltuğunu Erva Çetin’e bıraktı mask
Vali Ersin Yazıcı koltuğunu Erva Çetin’e bıraktı
Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı mask
Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti mask
Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti
Turistik tren Malatya’da ilk molasını verdi mask
Turistik tren Malatya’da ilk molasını verdi
Malatyalılar başkanlardan ne istiyor? mask
Malatyalılar başkanlardan ne istiyor?
“Üretene ve üreticiye destek olacağız” mask
“Üretene ve üreticiye destek olacağız”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL