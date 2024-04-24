Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı
Deprem bölgesi Malatya’da, havaların ısınması ile birlikte fide satışlarında artış yaşanırken vatandaşlar özellikle gül ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.
Deprem bölgesi Malatya’da kentin yeniden imarı ve ihyası için çalışmalar sürerken inşaat çalışmaları tamamlanan bölgelerde çevre düzenlemesinde değerlendirilen fidelere talep arttı. Havaların ısınması ile birlikte fide satışlarında artış olan kentte vatandaşlar özellikle gül ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.
Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflardan Abdurrahman Karakurt, normal fidan sezonunu tamamladıklarını belirterek, gül fidesi satışlarının devam ettiğini, fiyatların ise 100 ila 200 TL arasında değiştiğini söyledi.
EN FAZLA TALEP YEDİVEREN GÜLERE
Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe ise satışa sunulan gül fidelerinin İzmir’den getirildiğini kaydederek, "Güllerimizi ekseri İzmir Ödemiş’ten getiriyoruz. 30’a yakın gül çeşitlerimiz mevcut. Depremler sonrası konteynerlerde yaşayan vatandaşlar konteyner çevrelerinde değerlendirmek üzere gül fideleri alıyor. Fiyatlarımız 100 ile 200 TL aralığında değişiyor. En fazla talep ise İstanbul güllerine yönelik gerçekleşiyor.” diye konuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.