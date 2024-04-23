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Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Abdulkadir Eriş İlkokulu bahçesinde çeşitli etkinlikler yapılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin katılımı ile coşkuyla kutlandı.

Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı haber malatya
Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı haber malatya
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ( TBMM) açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Malatya Abdulkadir Eriş İlkokulu bahçesinde çeşitli etkinlikler yapılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin katılımı ile coşkuyla kutlandı.

Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ve TBMM’nin açılışının 104'üncü yıl dönümü için aylar öncesinde 23 Nisan programı planlayan Abdulkadir Eriş İlkokulu, bugün okul bahçesinde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla bir gösteri düzenledi.

Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı Abdulkadir Eriş İlkokul bahçesinde gerçekleştirildi. Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan program okunan şiirlerle birlikte devam etti. Gösteriye geçmeden önce kürsüye çağrılan öğrenciler şiirleriyle beraber, gösterilerini yapmak üzere çağrıldı.
Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Öğretmenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrencilerini aylar önce hazırladıkları gösteriler şu şekilde gerçekleşti:

Anadolu Ateşi Gösterisi, şiirler, halkalı şeker gösterimi ve kutulardan hazırladıkları bakkal, pilot, taksi, kasap, çocukları en çok eğlendiren bakkal amca gösterisi ve ardından meşhur hardal dalı gösterisi yapıldı. Aynı zamanda cimnastik sporunda Türkiye birincisi olan öğrencinin cimnastik gösterisi yapıldı ve müzik aleti çalma gösterisiyle öğrenciler bir kez daha veliler, öğretmenler karşısında yeteneklerini sergileyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladılar.

Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
 

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23 Nis 2024 - 13:16 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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