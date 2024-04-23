Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ve TBMM’nin açılışının 104'üncü yıl dönümü için aylar öncesinde 23 Nisan programı planlayan Abdulkadir Eriş İlkokulu, bugün okul bahçesinde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla bir gösteri düzenledi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı Abdulkadir Eriş İlkokul bahçesinde gerçekleştirildi. Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan program okunan şiirlerle birlikte devam etti. Gösteriye geçmeden önce kürsüye çağrılan öğrenciler şiirleriyle beraber, gösterilerini yapmak üzere çağrıldı.

Öğretmenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrencilerini aylar önce hazırladıkları gösteriler şu şekilde gerçekleşti:

Anadolu Ateşi Gösterisi, şiirler, halkalı şeker gösterimi ve kutulardan hazırladıkları bakkal, pilot, taksi, kasap, çocukları en çok eğlendiren bakkal amca gösterisi ve ardından meşhur hardal dalı gösterisi yapıldı. Aynı zamanda cimnastik sporunda Türkiye birincisi olan öğrencinin cimnastik gösterisi yapıldı ve müzik aleti çalma gösterisiyle öğrenciler bir kez daha veliler, öğretmenler karşısında yeteneklerini sergileyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladılar.