Abdulkadir Eriş İlkokulunda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Abdulkadir Eriş İlkokulu bahçesinde çeşitli etkinlikler yapılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin katılımı ile coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ( TBMM) açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Malatya Abdulkadir Eriş İlkokulu bahçesinde çeşitli etkinlikler yapılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin katılımı ile coşkuyla kutlandı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ve TBMM’nin açılışının 104'üncü yıl dönümü için aylar öncesinde 23 Nisan programı planlayan Abdulkadir Eriş İlkokulu, bugün okul bahçesinde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla bir gösteri düzenledi.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı Abdulkadir Eriş İlkokul bahçesinde gerçekleştirildi. Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan program okunan şiirlerle birlikte devam etti. Gösteriye geçmeden önce kürsüye çağrılan öğrenciler şiirleriyle beraber, gösterilerini yapmak üzere çağrıldı.
Öğretmenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrencilerini aylar önce hazırladıkları gösteriler şu şekilde gerçekleşti:
Anadolu Ateşi Gösterisi, şiirler, halkalı şeker gösterimi ve kutulardan hazırladıkları bakkal, pilot, taksi, kasap, çocukları en çok eğlendiren bakkal amca gösterisi ve ardından meşhur hardal dalı gösterisi yapıldı. Aynı zamanda cimnastik sporunda Türkiye birincisi olan öğrencinin cimnastik gösterisi yapıldı ve müzik aleti çalma gösterisiyle öğrenciler bir kez daha veliler, öğretmenler karşısında yeteneklerini sergileyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladılar.
23 Nis 2024 - 13:16 Malatya- Gündem
Mahreç Türkan Yıldız Kaya
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.