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Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Deresi'ne fabrikalar tarafından bırakıldığı ileri sürülen kimyasal atık derenin rengini değiştirdi. Rengi siyaha dönen derenin çevresinde yaşayanlar duruma tepki göstererek yetkililerden yardım talep ederken bazı vatandaşlar ise kirli su nedeniyle çocukların hasta olduğunu iddia etti.

Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti malatya haber
Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti malatya haber
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Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde derenin siyah tonlarda akması çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Dereye bölgeye yakın bir noktada bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bazı fabrikalar tarafından kimyasal madde içeren atıkların bırakıldığını ileri süren mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti
Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti

“YETKİLERDEN YARDIM TALEP EDİYORUZ”

Derede akan kirli su nedeniyle çocukların hasta olduğunu ileri süren mahalle sakinlerinden Mehmet Köse, “Yılladır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Mahallemizde dere kaynaklı çok sayıda insanımız hasta oldu. Yetkilerden yardım talep ediyoruz” dedi.

Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti
Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti

Bölgede esnaflık yapan Ali Bedir ise “Deredeki kirlilik nedeniyle iş yapamıyoruz. Lokanta ve kıraathanemiz kapalı. İş yerlerimizi faaliyete geçirerek iş yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Konuyu yargıya da taşıdık. Yetkiliden konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti

Mahalle Muhtarı Müslüm Akbulut da deredeki durumun tarımsal alanlara da zarar verdiğini belirterek, bölge sakinlerinin birçoğunda çeşitli hastalıkların ortaya çıktığını söyledi.

Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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