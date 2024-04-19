- G:

“Üretene ve üreticiye destek olacağız”

Yetiştirici ve üreticiler için verilen desteklerin yeterli olmadığına vurgu yapan Malatya ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birlik Başkanı İhsan Akın, desteklerin artırılması ve üreticilerin önünün açılması gerektiğini kaydetti. Akın, geleceğimiz gıda ve suya bağlı. Belki milyonluk evlerde oturamayabiliriz, çadırda, konteynerde kalabiliriz ama kesinlikle gıdamızın ve suyumuzun olması gerekiyor. Gıda ve suya, üretene ve üreticiye destek olacağız” dedi.

“Üretene ve üreticiye destek olacağız” malatya haber
“Üretene ve üreticiye destek olacağız” malatya haber
+6
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği tarafından düzenlenen Çobanlık ve Kırkım kursunu bitiren kursiyerler için sertifika takdim töreni gerçekleştirildi. Bugün birlik binasında gerçekleştiren törene Malatya ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birlik Başkanı İhsan Akın, yetiştiriciler, çiftçiler, üreticiler ve kursiyeler katıldı.

“Üretene ve üreticiye destek olacağız”

Sertifika teslimleri öncesinde bir basın açıklaması yapan Akın, üretimin önemine dikkat çekerek, üreticilere daha fazla önem ve destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

“Üretene ve üreticiye destek olacağız”

“ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Üretim ve hayvancılıkla ilgili olarak proje yapan kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunan Akın,

“Kadınlarımızın biraz daha çobanlık ve hayvancılığa ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etmiştir. Devletimizin ve bakanlığımızın yeni projelerle gerek 40 yaş altı, gerekse de kadın yetiştiricilerimize pozitif ayrımcılık yapmasını her platformda söylüyoruz ve bununla ilgili inşallah bu yılda farklı farklı çalışmalar, destekleri var. 16’ncı sürü yönetimi kursumuzu tamamladık ve hem kursumuzda dereceye girenlere hem de kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını vereceğiz. Yine küçükbaş hayvan kırkımıyla ilgili de kursu bitiren arkadaşlarımız da sertifikalarını alacak. Biz her zaman söylüyoruz üretim çok önemli. Her alanda ve her anlamda gittiğimiz yerde bunları anlatıyoruz. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. İsraf eden iflas eder. Üreten, hükmeder anlayışıyla üretmemiz lazım. Üretenlere daha fazla destek vermemiz lazım. Bu zamanda gıdanın ve suyun ne kadar değerli olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyoruz. Bu nedenle yerel yöneticiler, kaymakamlıklar, valilikler ve bütün kurum ve kuruluşlar yetiştiricilerimizin yanında olmak zorundayız. O yüzden bütün üretimle ilgili proje yapanlara çağrıda bulunuyoruz. Kurum ve kuruluşların, üreticilerimizin önlerini açması lazım, yardımcı olması ve yanında olması lazım. Özellikle Battalgazi, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze, hocalarımıza ve katılımcılarımıza emeği geçen halk eğitimdeki bütün arkadaşlara, değerli yetiştirici ve üreticilerimize, çiftçilerimize, çobanlarımıza teşekkür ediyorum”

 şeklinde konuştu.
“Üretene ve üreticiye destek olacağız”

“SÖZDE DEĞİL ÖZDE”

1 Mayıs itibari ile çobanların yaylalara çıkmaya başlayacağını ve yaylalardaki sorun ve sıkıntıları dile getiren Akın, 

“Yaylalarımızla ilgili mera ıslah çalışmalarımız kapsamında son 3 yıldır çok güzel projeler yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüz ve Tarım Bakanlığımızdan destekler alıyoruz. Ama bunlar yeterli değildir. Yetiştiricinin ve üreticinin önünün açılabilmesi için gerek yayla yollarının merayla ilgili sıkıntıların, ıslah çalışmalarının, özellikle de çoban ve çobanlıkla ilgili problemlerin çözülmesi gerekiyor. Biz bununla ilgili de inşallah önümüzdeki hafta bir rapor hazırladık. Bu raporumuzu ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edeceğiz. Yetiştiricilerimizin önünü açabilmemiz için bu problemleri çözmemiz gerekiyor. Sözde değil özde herkesin yetiştiricinin üreticinin ve çobanların yanında olması gerekiyor. Çünkü çoban problemi gerçekten büyük bir problem. O yüzden ben bu anlamda herkesin bize destek olacağına inanıyorum. Çünkü geleceğimiz gıda ve suya bağlı. Mecbur yaşıyoruz. Belki milyonluk aracımız olması önemli değil. Belki milyonluk evlerde oturamayabiliriz, çadırda, konteynerde kalabiliriz ama kesinlikle gıdamızın ve suyumuzun olması gerekiyor. O yüzden gıda ve suya, üretene ve üreticiye destek olacağız. Dün olduğu gibi bugün ve yarın her zaman yanında olacağız”

 ifadelerini kullandı.

“Üretene ve üreticiye destek olacağız”

Program sertifika takdim töreni ile sona erdi.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ

“Üretene ve üreticiye destek olacağız”
“Üretene ve üreticiye destek olacağız”
 
 

# Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği, malatya, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği, Üretim ve hayvancılık, malatya Üretim ve hayvancılık, son dakika Üretim ve hayvancılık, malatya son dakika, malatya busabah gazetesi, son dakika malatya haberleri, malatya merkez, son dakika malatya, Busabah gazetesi, malatya haber, Busabah malatya, İhsan Akın, battalgazi, Eğitim

19 Nis 2024 - 13:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

# SON DAKİKA MALATYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi” mask
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi”
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi mask
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi mask
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında? mask
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında?
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz mask
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var mask
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi mask
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı mask
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı
Çoban sorunu Ankara yolunda mask
Çoban sorunu Ankara yolunda
“Türkler olarak bu topraklarda 5 bin yıldır varız” mask
“Türkler olarak bu topraklarda 5 bin yıldır varız”
# MALATYA HABER İLE İLİŞKİLİ:
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi” mask
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi”
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi mask
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi mask
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında? mask
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında?
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz mask
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var mask
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi mask
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı mask
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı
Çoban sorunu Ankara yolunda mask
Çoban sorunu Ankara yolunda
“Türkler olarak bu topraklarda 5 bin yıldır varız” mask
“Türkler olarak bu topraklarda 5 bin yıldır varız”
# MALATYA İLE İLİŞKİLİ:
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi” mask
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi”
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi mask
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi mask
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında? mask
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında?
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz mask
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var mask
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi mask
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı mask
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı
Çoban sorunu Ankara yolunda mask
Çoban sorunu Ankara yolunda
“Türkler olarak bu topraklarda 5 bin yıldır varız” mask
“Türkler olarak bu topraklarda 5 bin yıldır varız”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIMI İŞİ Resmi İlandır mask
KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIMI İŞİ
HEKİMHAN KAYMAKAMLIĞI-MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE İLAN Resmi İlandır mask
HEKİMHAN KAYMAKAMLIĞI-MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE İLAN
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI
MAKİNELİ TOPRAK İŞLEME İLANI Resmi İlandır mask
MAKİNELİ TOPRAK İŞLEME İLANI
“Üretene ve üreticiye destek olacağız” mask
“Üretene ve üreticiye destek olacağız”
Malatya'da o kurumda yeni dönem mask
Malatya'da o kurumda yeni dönem
Malatyalılar 17 milyarlık borcu değerlendirdi Vatandaş borcun araştırılmasını istiyor mask
Malatyalılar 17 milyarlık borcu değerlendirdi Vatandaş borcun araştırılmasını istiyor
Turgut Özal, memleketinde anıldı mask
Turgut Özal, memleketinde anıldı
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu mask
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
CHP'den Malatya'nın AK Parti belediyelerine dikkat çeken çağrı! mask
CHP'den Malatya'nın AK Parti belediyelerine dikkat çeken çağrı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL