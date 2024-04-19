- G:

Malatya’da rekor peşinde! Hedef 750 milyon dolar gelir

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Mart ayında 6 bin 191 kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 37 milyon 358 bin dolar gelir elde edildiğini ve gelecek yeni dönemde daha yüksek hedeflerinin olduğunu söyledi. Özcan, yeni sezon hedeflerinin ise 100 bin ton ihracat ile 750 milyon dolar gelir olduğunu ifade etti.

Malatya’da rekor peşinde! Hedef 750 milyon dolar gelir malatya haber
Malatya’da rekor peşinde! Hedef 750 milyon dolar gelir malatya haber
+3
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya’da kent ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıda depreme rağmen ihracat hedeflerinde sapma olmadığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, yeni sezon hedeflerinin ise 100 bin ton ihracat ile 750 milyon dolar gelir olduğunu belirtti.

Malatya’da rekor peşinde! Hedef 750 milyon dolar gelir
Malatya’da rekor peşinde! Hedef 750 milyon dolar gelir

“6 BİN 191 TON İHRACATLA 37 MİLYON 358 BİN DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ”

Özcan, mart ayında 6 bin 191 kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek, 37 milyon 358 bin dolar gelir elde ettiğini söyleyerek,

 "Kuru kayısıda ihracatımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Mart ayında da yine dünyanın dört bir yanına 6 bin 191 ton ihracat gerçekleştirerek 37 milyon 358 bin dolar gelir elde ettik. Geçtiğimiz yıllara paralel olarak baktığımızda Ocak-Mart döneminde yapılan ihracatlar da kısmi bir miktarda gerileme söz konusu bununda tabi birçok sebebi var. İlk çeyreği aslında tahmin ettiğimiz gibi kapattık. 2024 yılının Ocak- Mart aralığında toplamda 19 bin 210 ton kuru kayısı ihracattı gerçekleştirdik bununla birlikte 113 milyon 832 bin dolarda gelir elde etmiş olduk. Geçen yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen ihracat rakamları ile bu yılın rakamları paralellik gösteriyor. Bu rakamlar bütün olumsuzluklara rağmen elde edilen rakamlar. Kentteki özellikle insan iş gücü kaybı ve kapasite sorunu devam ediyor"

 şeklinde konuştu.
Malatya’da rekor peşinde! Hedef 750 milyon dolar gelir

“100 BİN TON İHRACATLA 500 MİLYON DOLAR GELİR HEDEFİNDEN ÇIKTIK”

Yeni sezonda beklediği hedefler olduğunu söyleyen Özcan, 

"Meyve bağlama dönemindeyiz. Tahmini rekolte çalışmaları yakında başlayacak ve devamında da hasat dönemi gelecek. Hasat döneminde özellikle iş gücü ihtiyacı ciddi anlamda gündeme gelecek. Bu noktada depremin ortaya çıkardığı olumsuzlukları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Depremle birlikte verdiğimiz göçten dolayı kaybettiğimiz iş gücünün telafisi için şehirdeki yaşam emarelerinin özellikle çarşı merkezi dediğimiz ticaret aksların biran önce ayağa kalkması gerekiyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen de dünyanın dört bir yanına ihracatımız devam ediyor. 100 bin ton ihracatla 500 milyon dolar gelir hedefinden çıktık, bu yıl 100 bin ton ihracatla 750 milyon dolar gelir elde etme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde 3 aylık bir süre var. 1 Ağustos 2023 ‘de başlayan süre 31 Temmuz 2024’te tamamlanacak”

ifadelerini kullandı.

Malatya’da rekor peşinde! Hedef 750 milyon dolar gelir
Malatya’da rekor peşinde! Hedef 750 milyon dolar gelir
 
 

# Malatya Ticaret Borsası, son dakika Malatya Ticaret Borsası, Ramazan Özcan, malatya Ramazan Özcan, Ramazan Özcan haberleri, malatya kuru kayısı, malatya kuru kayısı ihracatı, malatya ihracat, Malatya kayısı, kayısı fiyatları, son dakika malatya kayısısı, malatya, son dakika malatya, malatya haber, Busabah malatya, Busabah gazetesi, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya merkez, malatya busabah gazetesi

19 Nis 2024 - 11:21 Malatya- Gündem

# SON DAKİKA MALATYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi mask
Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi” mask
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi”
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi mask
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi mask
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında? mask
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında?
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz mask
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var mask
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi mask
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi
“Üretene ve üreticiye destek olacağız” mask
“Üretene ve üreticiye destek olacağız”
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı mask
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı
# MALATYA HABER İLE İLİŞKİLİ:
Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi mask
Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi” mask
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi”
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi mask
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi mask
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında? mask
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında?
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz mask
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var mask
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi mask
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi
“Üretene ve üreticiye destek olacağız” mask
“Üretene ve üreticiye destek olacağız”
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı mask
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı
# MALATYA İLE İLİŞKİLİ:
Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi mask
Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi” mask
Malatya Milletvekili Babacan Avrupa’da Gazze’yi konuştu “Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi”
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi mask
Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi mask
Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında? mask
Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında?
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz mask
Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var mask
Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi mask
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi
“Üretene ve üreticiye destek olacağız” mask
“Üretene ve üreticiye destek olacağız”
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı mask
İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIMI İŞİ Resmi İlandır mask
KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIMI İŞİ
HEKİMHAN KAYMAKAMLIĞI-MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE İLAN Resmi İlandır mask
HEKİMHAN KAYMAKAMLIĞI-MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE İLAN
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRIM İLANI
MAKİNELİ TOPRAK İŞLEME İLANI Resmi İlandır mask
MAKİNELİ TOPRAK İŞLEME İLANI
“Üretene ve üreticiye destek olacağız” mask
“Üretene ve üreticiye destek olacağız”
Malatya'da o kurumda yeni dönem mask
Malatya'da o kurumda yeni dönem
Malatyalılar 17 milyarlık borcu değerlendirdi Vatandaş borcun araştırılmasını istiyor mask
Malatyalılar 17 milyarlık borcu değerlendirdi Vatandaş borcun araştırılmasını istiyor
Turgut Özal, memleketinde anıldı mask
Turgut Özal, memleketinde anıldı
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu mask
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
CHP'den Malatya'nın AK Parti belediyelerine dikkat çeken çağrı! mask
CHP'den Malatya'nın AK Parti belediyelerine dikkat çeken çağrı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL