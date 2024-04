Malatya'da o kurumda yeni dönem

Programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya eski Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Müftüleri, din görevlileri ve aileleri katıldı. Programda görevi devredenİl Müftüsü Şahin Yıldırım, “Kıymetli müftümüz Ramazan kardeşimize bugünden itibaren Malatya'yı teslim etmiş olacağım. Yapmış olduğumuz hizmetler ve yapacağı daha güzel hizmetlere yol açmak adına yapılmış olan hizmetlerdir. Ben inanıyorum ki çok daha güzel hizmetleri ortaya koyacak. Müftümüze yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

“CAMİLERİMİZ SIĞINMA MEKÂNINA DÖNÜŞTÜ”

Malatya’nın İl Müftülük görevini devreden İl Müftüsü Şahin Yıldırım, “Birkaç tane kaldırabildiğimiz taşı kaldırmaya çalıştık. Ama destek ihtiyaçlarımızın olduğunu gördük. İkinci depremle karşı karşıya kaldık. Hasarsız olan camilere sığınan vatandaşlara destek olmak, yardımcı olmak adına imkânlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte yaklaşık 20 bine yakın kişi bizleri camilerinde misafir etmiş oldular. Camilerimiz sığınma mekânına dönüştü. Kur'an kurslarımız bir sığınma mekânına dönüşüyor” şeklinde konuştu.

“24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ”

Eski İl Müftüsü Yıldırım, Camilerde verilen din hizmetlerini söyleyerek, “Kendi adıma, doğumdan ölüme, hayatın her yaşında insanlara dokunabilecek olan bir hizmet yürütüyoruz. Kuran ve ezan okur, dua ederiz. Nikâhında bulunuruz. Hem nikâhı kıyma gibi görevlerde camilerimizde din hizmeti sunarız. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Çünkü namaz vakitleri bir gün, saat gece 03.00’de başlarken bir gün sabahın 07.00’a kadar gider. Dini bilgiler öğretmek üzere Kur'an kurslarımızda hizmetler sunarız. Biz bin 650 personelimizle beraber camilerimizle her noktaya ulaşmaya gayret edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLERİ ORTAYA KOYACAK”

Yeni İl Müftüsüne iyi dileklerde bulunan Yıldırım, “Kıymetli müftümüz Ramazan kardeşimiz. İnşallah ben kendisine bugünden itibaren Malatya'yı teslim etmiş olacağım. Yapmış olduğumuz hizmetler, yapacağı daha güzel hizmetlere yol açmak adına yapılmış olan hizmetlerdir. Ben inanıyorum ki çok daha güzel hizmetleri ortaya koyacak. Müftümüze yeni görevinde başarılar diliyorum. Değerli meslektaşlarımız, kıymetli görev arkadaşlarımızla beraber tek başımıza bir hiçiz. O gün de kıymetli arkadaşlarım vardı. Ben onların bana verdiği enerjiyi yansıttım sadece. O nedenle hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HEPİNİZ DİNİMİZİ ÖĞRETİYORSUNUZ”

Her iki müftünün görev yerleri için hayırlı olmasını dileyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Şahin Yıldırım müftümüzün gidişi için yeni gelen müftümüzün de başlangıcı için bir aradayız. Çorum'a hayırlı olsun diyorum. İyi bir müftü kazandıklarını burada kendilerine ifade etmek isterim. Ramazan Bey hayırlı olsun. Malatya'nın yaşadığı özel günleri düşünürsek çok daha fazla hizmet edeceğine inancımız tam. Müslüman olarak Allah'tan gelen bu afetin toplumda yarattığı etkileri bir an önce düzeltmek. Onlara yardımcı olmak. Ve onların yaşamlarını biraz daha kolay kılabilmek. Öğretmen arkadaşlarımdan ve buradakilerin de bir kısmını öğretmen olarak addediyorum. Hepiniz dinimizi öğretiyorsunuz. İnşallah her iki müftümüze de çalışacakları şehirlerde hayırlı hizmetler diliyorum. Sayın Şahin hocam Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Çorumlulara yaptığınız hizmetlerle gönüllere taht kuracaksınız” dedi.

“MALATYA HER TÜRLÜ HİZMETE LAYIK”

Yeni İl Müftüsü Ramazan Dolu, son olarak devir aldığı görevinden mutluluk duyduğunu belirterek, “Niyazi Mısri’nin ve Ebu Hüseyin’in mekânı olan, yurdu olan Malatya elbette ki her türlü hizmete layık. Cenab-ı Hak bizleri de layık eylesin. 6 Şubat depremlerinden sonra ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz Malatya'ya din hizmeti sunmayı nasip eden Rabbime hamt ediyorum. İnşallah davranışlarımız, sözlerimiz ve gayretimizle de aynı safiyeti, aynı samimiyeti yaşamaya gayret edeceğiz. Sizlerle beraber çok kıymetli din görevlisi arkadaşlarımızla beraber sayın valimizin rehberliğinde ve Malatya'mızın çok değerli yöneticileriyle iş birliği halinde, şehrimizi tekrar eski güzel biçimlerine kavuşturacağımıza inanıyor ve bu hissiyatla yola çıkıyoruz. Bu vesileyle sayın başkanımızın Diyanet İşleri Başkanımızın değişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği devletimizin kararıyla bu ulvi göreve atandım” sözleriyle cümlelerini noktaladı.

Törenden sonra yeni Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu’ya Cübbe ve Sarık giydirildi. Aynı zamanda eski Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırıma görevi devretmesi adına plaket takdim edilerek tören son buldu.