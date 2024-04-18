Malatyalılar 17 milyarlık borcu değerlendirdi Vatandaş borcun araştırılmasını istiyor

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Büyükşehir Belediyesinin borcunu yorumlayan vatandaşlar, borcun nasıl oluştuğunun araştırılması gerektiğini talep ettiler. Borçların kapanması için israfın önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Yusuf Yıldız isimli vatandaş,

“O kadar çok rakam vardı ki hesaplayamadım. Bu borcu görünce gerçekten inanamadım. Hesabının bile zor olduğu bir borç yapılmış. Milyarlarca borç var. 17 milyarlık bir borç varsa bizim işimiz gerçekten çok zor. İsrafın önüne ciddi bir şekilde geçmek gerekiyor. Tasarruf edilmesi ve ona göre davranılması gerekiyor”

dedi.

Malatya’nın sahipsiz olduğunu söyleyen Rauf Temel isimli vatandaş, belediyenin batırıldığını öne sürdü.

“NE YAPILDIĞINI MAALESEF BİLEMİYORUZ”

“Ne diyebiliriz ki, belediyeyi batırmışlar” diyen Temel,

“Malatya sahipsiz bir memleket, Allah yardımcımız olsun. Duyunca çok üzüldük. Ne milletvekilimiz var ne sahip çıkan. Böyle olmaz. Bu parayla ne yapıldığını da bilmiyoruz. Ne yapıldığını maalesef bilemiyoruz. Bu borç bırakıldı gidildi ve çok büyük bir para. Ne yapılır bundan sonra onu da bilmiyoruz”

şeklinde konuştu.

“ÇOK BÜYÜK BİR PARA”

Mehmet Özdemir isimli vatandaş ise,

“Bu borcu dün duyduk. Bir kamyon dolusu para ediyor. Eğer haksız bir şekilde yapıldıysa Allah yedirmesin. 17 milyar çok büyük bir para, eğer birileri bu borcu haksız bir şekilde yaptıysa Allah yemeyi nasip etmez. Şimdi bu borcun altından kalkmak için suya, ekmeğe zam yapacaklar, dışarı çıkana ceza kesecekler, bu parayı çıkarmaya çalışacaklar. Yani yine bizim sırtımızdan ödenmeye çalışılacak bu borçlar. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan için onlara oy verdik, onlar ne yapmışlar”

ifadelerini kullandı.

“NE KADAR BAŞARILI OLACAĞINI BİLEMİYORUZ”

Vatandaşların yerel yöneticilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy verdiklerini kaydeden Hüseyin Karaduman isimli vatandaş,

“Yine az borç varmış. Hizmet etmiyorlar. Düne kadar musluklardan çamurlu su geliyordu, bu borç nasıl oldu? Malatya’nın yetkilileri Malatya’ya sırtını dönmüş durumda. Vatandaşlar yerel yöneticilere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için oy veriyor. Bu borçlar senin benim param ile ödenecek. Yeni gelen belediye başkanına insanlar iyi diyor fakat bilmiyoruz bu kadar borcun altından kalkılabilecek mi? Ne kadar başarılı olacağını bilemiyoruz. Belediye başkanları eskiden beri değişti, şimdi de bir değişim oldu bakalım ne olacak. Belediye başkanının halkı dinlemesi lazım”

söyleminde bulundu.

“ÇABA SARF EDİLMESİ LAZIM”

Borçların kapanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Musa Tosun isimli vatandaş ise,

“Borç fazla ama yeni gelen belediye reisiyle ilgili güzel şeyler bekliyoruz. Bu borçlarla, şehir düzenlemesiyle, özellikle deprem dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarla ilgili olsun güzel şeyler bekliyoruz. Bu borçların bir şekilde halledileceğini düşünüyorum ama çaba sarf edilmesi lazım. Bu çabanın da gösterileceğini düşünüyoruz”

diye konuştu.

“BU BORCA GÖRE ÇALIŞILMALI”

Borçların nasıl oluştuğunun sorgulanması ve denetlenmesi gerektiğini ifade eden Döne Coşkun isimli vatandaş,

“Bu borçtan hiç memnun değiliz vatandaş olarak bunları sorgulamamız lazım, nereye gittiğini sorgulamak lazım. Bu bizim işimiz mi bunu bilmiyoruz ama bunların çözülmesi gerekiyor. Bu borcun ödenmesi için kaynak bulunmalı ve bu borca göre çalışılmalı. Biz deprem bölgesindeyiz, bu borçlar nasıl oluşmuş onun sorgulanması ve denetlenmesi lazım. Su borcu çok fazlaymış. Kullanamadığımız, içmediğimiz suyun borcu neden bu kadar artmış?”

dedi.

“GEREKSİZ HARCAMALAR KONTROL EDİLMELİ”

Edip Çelik isimli vatandaş ise

“İftira mıdır, değil midir bilemem ama eski başkanın çok fazla eleman aldığı söyleniyor. Az önce otobüsteyken bakıyorsun her durağa bir bilet kontrol elemanı verilmiş. Bana göre 40 eleman olsa 40’ı da boşta duracak. Selahattin Gürkan gitmeden önce elemanlara da zam yaptı, belediye çalışanlarının maaşı da 26-27 bin arasında oldu. Bazı müdürler görevden alınmış ama önce bir araştırmak lazım. Bu borçtaki paraların nereye gittiği araştırılsın. Gereksiz harcamalar ve görevliler bir kontrol edilmeli”

söyleminde bulundu.

“İŞİMİZ GERÇEKTEN ÇOK ZOR”

Borçların kapanması için israfın önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Yusuf Yıldız isimli vatandaş,

“Ben sosyal medyada baktım, o kadar çok rakam vardı ki hesaplayamadım. Bu borcu görünce gerçekten inanamadım. Hesabının bile zor olduğu bir borç yapılmış. Milyarlarca borç var. Eski paraya göre bakınca katrilyon ediyor. İnanılmaz bir rakam, inşallah bunu düzeltebilirler. Diğer belediyelerin borçları ile kıyasladım. Onlar bile bizimkine göre çok az borcu olmasına rağmen, ‘Nasıl ödeyeceğiz?’ diyorlar. 17 milyarlık bir borç varsa bizim işimiz gerçekten çok zor. İsrafın önüne ciddi bir şekilde geçmek gerekiyor. Tasarruf edilmesi ve ona göre davranılması gerekiyor. Gerekirse başkan haricinde kimseye araç verilmesin, tasarruf edilsin”

şeklinde konuştu.

“ŞEHİR NİTELİKLİ GÖÇ VERMİŞ”

Miraç İzciler isimli vatandaş ise,

“Bu borç hayal kırıklığı ve bizden çıkacak. ‘Malatya’nın sahibi yok’ diye boşuna söylemiyoruz. Herkes gitmiş, şehir nitelikli göç vermiş. Fırsatını bulan şehir dışına gidiyor artık. Hiçbir şey bilemiyoruz, pozisyon alamıyoruz. Bu sürece bir an önce el atılması gerekiyor. Konteynerlerdeyiz, inşallah bir yer yapıp bizi oraya taşırlar. Bunu bizim için değil Malatya için yapsınlar. Biz esnafız ama bizim burada iş yapmamız önemli değil. Malatya’nın bir an önce ayağa kaldırılması önemli. Yani devlet büyüklerimiz neyi uygun görüyor bilemiyoruz ama acilen düzeltilmesi gerekiyor. Belediyeye son zamanlarda çok fazla işçi alınmış, öyle diyorlar. Bunun incelenmesi lazım, 2 bin 700 işçi alınmış diyorlar. Konuşulacak çok şey var ama yapacak bir şey yok. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz”

açıklamasında bulundu.