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Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katında yalnız yaşayan Mustafa Demirören’den (72) haber alamayan oğlu, eve girdi.

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu son dakika malatya haberleri
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu son dakika malatya haberleri
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katında yalnız yaşayan Mustafa Demirören’den (72) haber alamayan oğlu, eve girdi.

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yerde hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulunan Mustafa Demirören’in hayatını kaybettiği belirlenirken cenazesi bölgeye çağrılan cenaze nakil aracı ile şehir mezarlığı morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde ağız ve burun kısmında kanama tespit edinilen Mustafa Demirören’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri şahsın ikametinde araştırma yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
 
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
 
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Nis 2024 - 13:47 Malatya- Asayiş

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