CHP'den Malatya'nın AK Parti belediyelerine dikkat çeken çağrı!

CHP’li belediye başkan ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleriyle bir araya gelen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya’da AK Parti Belediye Başkanlarının devraldıkları belediyenin kaç personel çalıştırıldığından, güncel borçlarına kadar her şeyin şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini belirtti.

CHP’li belediye başkan ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleriyle bir araya gelen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP’nin Malatya’da herkesin partisi olacağını, Malatya ittifakı kurulacağını söyledi. Yıldız, “Bunu çok açık ve net söylüyorum beş belediye başkanımız burada. Malatya Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptıklarını konuşacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP İlçe Belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleriyle birlikte il binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Yıldız, ülkenin büyük bir seçim atlattığını söyledi.

“Partimiz Türkiye genelinde birinci parti olarak uzun süre sonra büyük bir başarıya imza attı” diyen Yıldız,

“Birçok ilde büyükşehir belediyelerimizi, il belediyelerimizi kazanmış olduk. Malatya'da da en son yapılan itirazlar da sonuçlandı ve belediye başkanlarımız mazbatalarını aldılar. Sayın Haluk Cömertoğlu yeniden Arapgir Belediye Başkanımız oldu. Arguvan Belediye Başkanımız Sayın Ersoy Eren oldu. Yazıhan Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Göçer oldu. Hekimhan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Şerif Yıldırım oldu. Doğanşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Bayram oldular. Geçmiş dönem üç olan belediye başkanlarımızın sayısı beş oldu. Beş ilçemiz bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilecekler”

şeklinde konuştu.

“MALATYA'DA HERKESİN PARTİSİ OLACAĞIZ”

Kazanılan belediyelerde her kesin partisi olacaklarını, ayrım yapılmayacağını belirten Yıldız, aynı zamanda bir ittifak da kurulacağını bildirerek,

“Tabii bir taraftan Malatya Büyükşehirde de geçen döneme göre daha fazla, on altı kişilik belediye meclisinde bir grubumuz olacak. Malatya Büyükşehir içerisinde hem partimiz hem tüm Malatyalıları temsil edecekler. Tabii il başkanı olarak göreve geldiğimiz kongrelerimiz ve kurultaylarımız sonrası belirttiğimiz ve seçimde de verdiğimiz sözü tutarak, Malatya'da herkesin partisi olacağız. Her kesimden oy alacağız. Yazıhan'da Yazıhan ittifakıyla Arapgir’de Arapgir ittifakıyla Doğanşehir'de Doğanşehir ittifakıyla, Arguvan'da Arguvan ittifakıyla, Hekimhan’da Hekimhan ittifakıyla her ilçemizde o ilçeye özgü ittifakı partilerle değil tabanlarla kuracağız, onlarla görüşeceğiz ve onların oy verebileceği adaylarla beraber seçime gireceğimizi belirtmiştik. Her ilçede bunu yaptık, yapmaya çalıştık. Hem büyükşehirde ve büyük ilçelerimiz Yeşilyurt, Battalgazi'de de yine herkes tarafından oy verilecek adaylarla girdik. Son yıllarda belki Cumhuriyet Halk Partisinin hem en heyecanı yüksek, sonuç itibariyle de başarılı olduğu bir seçim. Tabii ki yine de büyükşehri ve diğer belediyeleri de alamamanın mahcubiyeti içerisinde olduğumuzu da ben ayrıca il başkanı olarak belirtmek isterim”

söyleminde bulundu.

“SORMADAN BELİRLEDİĞİMİZ HİÇBİR ADAY YOK”

CHP’den aday olan her başkanın halkın ve yerel yöneticilerin rızası ile belirlendiğini söyleyen Yıldız,

“Belediye başkanı, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız yeni görevlerini devraldılar. Geleceğin seçim çalışmaları Cumhuriyet Halk Partisi için şimdiden başladı. Bizler bir söz verdik; ‘Her kesimden aday çıkaracağız, Malatya'da her kesimin temsilcisi olacağız, bir Malatya ittifakı kuracağız’ diye. Kazandıktan sonra da tüm Malatyalılarla beraber yöneteceğiz. Bizim il örgütü olarak o ilçede esnafın elini sıkmadan, köylüsüne, muhtarına sormadan belirlediğimiz hiçbir aday yok. Bunu yapan tek parti olduk. Adaylarımız da tabanda büyük bir sahiplenme yaşadılar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazandığımız belediyelerimize sahip çıkacağız. Türkiye genelindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilikteki başarılı projelerini Malatya'ya taşıyacağız. Tabii sadece kendi kazandığımız belediyelerde değil Malatya'mız geçtiğimiz yıl büyük bir deprem yaşadı. Deprem sonrası hep beraber toparlanma sürecindeyiz. Bizler de hem büyük şehirde, Yeşilyurt'ta Battalgazi’de ve diğer tüm belediyelerimizde taşın altına elimizi sokmaya hep hazırız”

ifadelerini kullandı.

“Amacımız bağcıyı dövmek değil amacımız Malatya'nın üzüm yemesi” diyen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, diğer belediyelerde Malatya yararına yapılan işlere daima destek verileceğini, yardıma hazır olduklarını ama yanlış yapılan şeylerde muhalefet edileceğini belirtti.

“YANLARINDA OLACAĞIZ”

Her kesimden insanın bulunduğu komisyonların kurulacağını söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

“Uzlaşıyla süreçleri yönetmek, belediye meclislerinde bulunmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar katkı sunmaya hazır olduğumuzu buradan Malatya kamuoyuna da ilan ediyoruz. Tabii muhalefet edeceğiz, hatalı olan yerleri söyleyeceğiz ama iyi olan yerlerde de destek olacağız. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan bir belediyenin de bizlere ihtiyacı olursa, Türkiye etrafındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde bulunan teknik ekiplere ya da herhangi bir desteğe ihtiyacı olursa bu konuda da her zaman yardıma hazır olduğumuzu kamuoyu önünde belirtmek isterim. İl örgütümüz olarak bu dönem hem kendi belediyelerimizi hem de belediye meclislerinde olduğumuz tüm belediyelere katkı sunmak, yeni proje üretmek, onların sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri üretmek adına çeşitli komisyonlar oluşturuyoruz. Tabii Malatya Büyükşehir Belediyesinde bulunan komisyonların bir örneğini zaten imar komisyonu ve hukuk komisyonumuz Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde var. 4, 5 aydır çalışmalarını yürütüyorlardı. Bundan sonra daha güçlü olarak edecekler. Bir mali komisyonumuz, çevre komisyonumuz, sağlık komisyonumuz, eğitim komisyonumuz, gençlik ve spor komisyonumuz olmak üzere yeni komisyonları da Malatya İl Başkanlığı bünyesinde bulunduracağız. Buradan tüm Malatyalıları kurulacak ya da kurulması gereken tüm komisyonlara, davet ediyoruz. Gücümüze güç katmaları, bu komisyonlarda görev almak isteyen herkesi de burada göreve davet ediyoruz. Bundan önceki dönemde Malatya'da belediye başkanlıklarına hizmet etmiş, görevde bulunan tüm belediye başkanlarına bu şehre katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki arkadaşlarımız da hizmet edecekler. Biz de hep yanlarında olacağız.”

“YAPILMASI GEREKENLER BİR AN ÖNCE BELLİ OLMALIDIR”

Malatya’daki orta hasarlı yapılar ve rezerv alanlardaki belirsizliklerin sürdüğünü dile getiren Yıldız,

“Malatya'mız deprem sonrası Allah'tan gelen depremin ötesinde büyük belirsizlikleri de yaşamaktadır. Hala orta hasarlılar Malatya'da gündemdir, yıkımlar gündemdir. Bazı binaların ne olacağı hala gündemdir. Bu belirsizlikler etmediği gibi şu anda herhalde Malatya'da rezerv alanı olan bölgelerde vatandaşlar henüz evlerinin ne olacağını ne kadar ödeme yapacaklarını, nasıl ev sahibi olacaklarını bilmemektedir. Bu Malatya'yı çok yormaktadır. Burada yetkililere sesleniyoruz, özellikle rezerv alanlarıyla ilgili orta hasarlılarla ilgili yapılması gerekenler bir an önce belli olmalıdır. Mevcut konut yapımı bizleri, Malatya kamuoyunu endişelendirmektedir. Çünkü konteynerde kalan, evsiz kalan Malatyalılarla ilgili yeterli yerleşim yeri yapılmadığı gibi TOKİ'de yapılan kuralar ve TOKİ evleriyle ilgili kulağımıza gelenler bizleri endişelendirmektedir. Önümüzdeki günlerde de bunlarla ilgili görev yapacağız. Muhalefet partisi olarak bunları da gündeme getireceğiz. Gerekli ilgililerden bilgi alarak da bu paylaşımları basına sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak bu şehrin bir an önce belirsizlikten kurtarmak gerektiği açıktır. Vatandaşlar huzursuzdur. Geçtiğimiz yıllarda deprem yaşayan illere baktığımızda bazıları bunu fırsata çevirerek büyümeyi başarmıştır, bazıları da küçülmüştür. Örneğin Erzincan depremi sonrası şehir hem nüfus anlamında hem ekonomi anlamında küçülen bir şehir olmuştur. Malatya adına endişeliyiz. Eğer çalışmalar bu şekilde giderse Malatya'nın küçülen bir şehir olacağından endişemiz var. Dolayısıyla çalışmaların hızlandırılması adına da bizler elimizden gelen tüm muhalefeti yapacağız”

açıklamasında bulundu.

“İKTİDAR PARTİSİ OLMAYI İLK SEÇİMDE KAZANACAKTIR”

Cumhuriyet Halk Partisinin büyüdüğünü ve ilk seçimlerde iktidar olacağının altını çizen Barış Yıldız,

“Belediyeleri bizde olan belediye başkanlarımızla beraber Türkiye'de onların kardeş belediyelerine kendi bütçelerinin çok çok üstünde onlara getirmek bizlerin boynunun borcu. Bu beş ilçeyi ayağa kaldırmak özellikle Doğanşehir ilçemiz depremin en yoğun hissedildiği ilçeydi. Yerle yeksan olmuş bir ilçemiz, Doğanşehir merkezi, birçok önemli köyü kaybedilmiş durumda. Hem Doğanşehir’i hem de deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırıp diğer belediyelerimizin de var ekonomi anlamında hem yapılan kültür sanat etkinlikleri anlamında büyüyeceğine hiç şüpheniz olmasın istiyoruz. Malatya Büyükşehir'de bugün itibariyle komisyonlarımızda arkadaşlar görev alacaklar. Uzlaşı içerisinde süreci devam ettirmeye çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki ilk seçimlere emin adımlarla iktidara yürüyordur. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Malatya'nın tüm kesimleriyle kucaklaşmamız sadece bu seçimlere yönelik değildi. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır. Herkesi baba ocağına çağırarak partimiz büyümeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar partisi olmayı ilk seçimde kazanacaktır. Tüm Malatyalılarla birlikte yürüyeceğiz. Tüm Malatyalıların sesi olmaya devam edeceğiz”

şeklinde konuştu.

“TEK YOLU MALATYA'NIN BİRLİK BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMASI”

Muhalefet görevinin yerine getirileceğini belirten Yıldız, “Malatya'ya hizmet edecek her konuda yanlarındayız” diyerek,

“Muhalefet etmek gereken yerde geçtiğimiz dönemde de arkadaşlarımız muhalefet ettiler. Burada yeni Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimizle, belediye başkanlarımızla beraber bizimleler. Biz en başta söylediğimiz gibi amacımız bağcıyı dövmek değil, amacımız Malatya'ya hizmet etmek. Malatya'ya hizmet edecek her konuda yanlarındayız ama Malatya'ya zarar verecek her konudan da tüm Malatya kamuoyuyla beraber karşılarında Malatya Büyükşehirde muhalefet görevimizi yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii buna bakış açımız biraz daha belediye meclisi çalıştıktan sonra belli olacak. Büyükşehir belediye başkanının tavrıyla biraz daha yaptığı icraatlerle beraber belli olacak. Topyekûn ön hüküm olarak önden bir şey söylememiz çok mümkün değil. Deprem yaşayan bir şehiriz, hassas bir şehiriz. Diğer şehirlerin üstündeyiz. Depremde Malatya'yı ayağa kaldırmanın tek yolu Malatya'nın birlik beraberlik içerisinde olmasıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun farkında ve bilincindeyiz. Eğer arkadaşlar da bugüne kadar Türkiye genelinde sürdürdükleri tutumu değil de muhalefetle iş birliği içerisinde burayı idare etmek isterlerse biz de o iş birliği konusunda gereken adımları atacağız. Ama ‘Biz zekâtımızı koysak kazanırız, Malatya'da da ne istersek onu yaparız’ derlerse karşılarında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru yapılan işlerin yanında, yanlış yapılan işlerin karşısında olacağız. Peki, bu doğru yapılan yanlış yapılan işleri hem kendi kurduğumuz komisyonlarla değerlendirip belediye meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza bir bilgi akışı sağlayacağız. Aynı zamanda Malatya sivil toplumuyla en çok iç içe olan parti, Cumhuriyet Halk Partisi en çok onlara danışan parti, Malatya'da da sivil toplumun tamamına danışarak Malatya halkına danışarak üstlendiğimiz yolu başarıyla yerine getireceğiz. O muhalefeti de sergileyeceğiz. Desteği de sergileyeceğiz”

diye konuştu.

“BELEDİYEYİ NASIL DEVRALDIKLARINI PAYLAŞSINLAR”

Yeni gelen belediye başkanlarının nasıl bir belediye devraldıklarını açıklaması gerektiğini bildiren Yıldız,

“Rakamlarla ilgili bir açıklama da yapmak istiyorum. Özellikle büyükşehir belediye başkanından Yeşilyurt, Battalgazi Belediye Başkanından belediyeyi nasıl devraldıklarına dair kamuoyuyla ilgili paylaşım yapılmalarını rica ediyoruz. Bizim belediye başkanlarımız da belediyeleri nasıl aldığına dair yakında açıklama yapacaklar. Kaç personel çalıştırdıklarını, şeffaf belediyecilik adına ne kadar borçlarının olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani sadece geçmişi kötüleyerek ya da överek değil, bu konuda dürüst olmalarını, şeffaf olmalarını Malatya kamuoyu adına özellikle talep ediyoruz. Yani bir kurumu borcunu söylüyorsak stokunu da söylemek lazım. Bir kurumun kaç personelin olduğunu söylerken bu konuda da hep şeffaf davranılmasını belediye başkanlarımızdan rica ediyoruz. İlk belediye meclisi toplantısı bugün saat ikide yapılacak. Önce biz ön grup toplantımızı yaptık. Oradan alacağımız rakamları da kamuoyuyla paylaşacağız”

dedi.

“BUGÜNE KADAR SADECE BİR TOPLANTIYA DAVET EDİLDİM”

Malatya’nın dışarıdan değil de Malatyalılar ve yerel faktörlerle birlikte yönetilmesinin gerektiğini belirten Yıldız,

“Deprem sonrasında Malatya basınıyla paylaştığımız ve belirttiğimiz üzere biz bu şehrin yukarıdan ya da Ankara'dan planlanmasına her zaman karşı olduk. Bu şehrin Malatya kamuoyuna danışarak, Malatya sivil toplumuna danışarak bir iş birliği ile yönetilmesini istiyoruz. Ben depremin ilk anından beri malumunuz il başkanıyım. Bugüne kadar sadece bir toplantıya davet edildim. Malatya ilgili ne söyleyeceğimize dair. Tabii büyükşehrimizde ayrıca bu konuşuluyor. Ben yetkililere özellikle şunu söylüyorum. Orta hasarlılar ve rezerv alanlarıyla ilgili belirsizliğin bir an önce giderilmesi lazım. Bu elbet belediyenin görevi değil. Burada yetkililere bir çağrı yaptık. Ciddi anlamda bu rezerv alanlarıyla ilgili problem var. Örneğin bazı rezerv alanlardaki sağlam binalar var ne olacak? Örneğin sağlam binayla orta hasarlı bina ödeme yaparken, aynı ödemeyi mi yapacak? Ne kadar ödeme yapacak? Bunlarla ilgili tamamen bir belirsizlik var. Vatandaşların da bu konuda yoğun bir şikâyeti var. Bunun da üstüne bizler gireceğiz. Tekrardan soracağız ama rezerv İlgili çok fazla uzlaşmazlığı çıkacağını biz şimdiden öngörüyoruz. Bunun da takipçisi olacağız. Vatandaşlara gerekli hukuki desteği vermek üzere ayrıca bir hazırlık yapıyoruz. Onu da şimdiden belirtmek isterim”

şeklinde konuştu.

“CHP HİÇBİR BELEDİYEYİ YALNIZ BIRAKMAYACAK”

Ankara’da bir toplantı gerçekleşeceğini, toplantı sonrası projeler ile çalışmaların hız kazanacağını belirten Yıldız son olarak şunları söyledi:

“Şunu belirteyim. Bu hafta sonu Ankara'da tüm belediye başkanlarımızın ve tüm il başkanlarımızın katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir belediyesini yalnız bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tüm belediyelerimize hem proje anlamında hem mali yapılarını desteklemek anlamında hem kurumsal anlamda gelişimlerini desteklemek için çalışmalara imza atacak. Projelerimizin startı da bu hafta sonu Ankara'da yapılacak toplantımız sonrası büyük bir hızla başlayacak. Bunu çok açık ve net söylüyorum beş belediye başkanımız burada. Malatya Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptıklarını konuşacak.”