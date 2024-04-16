Malatya Büyükşehir Belediyesi borç batağında mı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Nisan ayı ilk birleşimini gerçekleştirdi. Bugün Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen birleşime Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, başkanlık yaptı.

Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“ Seçim münasebeti ile her zaman şeffaf ve hesap verebilir olacağımızı söyledik. Belediyenin en önemli karar organı meclistir. Meclisimize belediyenin güncel durumu ile ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda büyükşehir belediyesinin 12 milyar 138 milyon 938 bin 951 TL borcu var. MASKİ’nin 3 milyar 631milyon 872 bin 918 TL, ESENLİK 361 milyon 381 bin 470, BELSOS 10 milyon 764 bin 503 TL, MEGSAŞ 28 milyon 337 bin 212, MOTAŞ 307 milyon 668 bin 985 TL, MESTON 581 milyon 840 bin 894 TL, Kültür A.Ş 18 milyon 195 bin 764 TL, MAKLİDAŞ 1 milyon 50 bin TL, toplam 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL. Devraldığımız borç miktarı bu şekildedir. Kredilerde değişken faizli olmak üzere toplam 10 milyar 108 bin 426 TL borcumuz var. Devraldığımız borç miktarı bu şekildedir. Ayrıca kredilerde değişken faizli olmak üzere toplam 10 milyar 108 bin 426 TL borcumuz var. Bu sadece büyükşehrin kredi borcu bir de MASKİ’nin kredi borçları var”

şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, büyükşehir belediyesinin 12 milyar 138 milyon 938 bin 951 TL borcu olduğunu kaydetti. Er,

“Büyükşehrimize bağlı kurumlarla birlikte toplamda 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borç var. Devraldığımız borç miktarı bu şekildedir. Ayrıca kredilerde değişken faizli olmak üzere toplam 10 milyar 108 bin 426 TL borcumuz var. Bu sadece büyükşehrin kredi borcu bir de MASKİ’nin kredi borçları var”

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Nisan ayı ilk birleşimini gerçekleştirdi. Dün Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen birleşime Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, başkanlık yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan birleşimde meclis katipleri, meclis 1’inci ve 2’nci başkan vekilleri, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ SEÇİLDİ

Meclis başkan vekilliği için önerilen isimlerden Ali Ekinci 45 oy ile meclis 1’inci başkan vekili, Ramazan Ayhan ise 36 oy ile meclis 2’nci başkan vekili olarak seçildi.

Meclis katipliği için önerilen isimlerden Ahmet Miraç Topal ve Esin Tanrıverdi asil üye, Ahmet Gülmez ve Yusuf Kocaman ise yedek üye olarak seçildi.

Encümen üyeliğine ise Eyüp Sağlam, Esin Tanrıverdi, Mulla Hasan Kaplan, Eyüp Kutlubay ve Ali Ekinci seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Nuh Boyraz, İhsan Sarıtaş, Süleyman Durmaz, Numan Özcan, Mehmet Metin Bölükbaşı, Okay Demirhan ve Yunus Şen seçildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Ali Fikri Konukçu, Osman Çiftçioğlu, Ekrem Karakuş, Öner Akın, Hüseyin Şimşek, Ümit İzci, Ali Rıza Yücel seçildi.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Esin Tanrıverdi, Memet Kılıçer, Niyazi Gezegen, Hasan Avşar, İhsan Sarıtaş, Abdullah Günhan ve Hüseyin Timur seçildi.

Ulaşım Komisyonu üyeliğine Ali Ekinci, Yunus Emre Karaman, Ramazan Çetinkaya, Süleyman Durmaz, Gazi Karakaya, Ergül Günaydın ve Serdar Uçar seçildi.

Hukuk Komisyonu üyeliğini ise Eyüp Kutlubay, Ramazan Ayhan, Gazi Karakaya, Nuh Boyraz, Esin Tanrıverdi, Mehmet Ali Erdem ve Serdar Uçar seçildi.

İŞTE TOPLAM BORÇ MİKTARI

Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“Seçim münasebeti ile her zaman şeffaf ve hesap verebilir olacağımızı söyledik. Belediyenin en önemli karar organı meclistir. Meclisimize belediyenin güncel durumu ile ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda büyükşehir belediyesinin 12 milyar 138 milyon 938 bin 951 TL borcu var. MASKİ’nin 3 milyar 631 milyon 872 bin 918 TL, ESENLİK 361 milyon 381 bin 470, BELSOS 10 milyon 764 bin 503 TL, MEGSAŞ 28 milyon 337 bin 212, MOTAŞ 307 milyon 668 bin 985 TL, MESTON 581 milyon 840 bin 894 TL, Kültür A.Ş 18 milyon 195 bin 764 TL, MAKLİDAŞ 1 milyon 50 bin TL, toplam 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL. Devraldığımız borç miktarı bu şekildedir. Ayrıca kredilerde değişken faizli olmak üzere toplam 10 milyar 108 bin 426 TL borcumuz var. Bu sadece büyükşehrin kredi borcu bir de MASKİ’nin kredi borçları var”

şeklinde konuştu.

“KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ OLABİLİR DİYE DÜŞÜNDÜK AMA OLMADI”

Borçların üstesinden gelme noktasında umutlu olduklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“Büyükşehrimizde toplamda 5 bin 875 personelimiz var. MASKİ’de personel giderinin toplam gelire oranı 2023 yılında yüzde 33 iken 2024 yılının mart ayında bu oran yüzde 69’a yükselmiştir. Biz bu kadar borçlanmaya nasıl çözüm getirebiliriz bunu düşünüyoruz. Asla umutsuzluk yok. Allah’ın izni ile biz umutluyuz, bunun da üstesinden geleceğiz, gerekirse Ankara’yı aşındıracağız bu tabloyu aşacağız. Ama aşmadan önce dedik ki nasıl yaparız? Biz kaynak arayışına girdik. Açıkça söylemem lazım ilk geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı çekilen krediden, 85 milyonu krediyi kullanarak ödedik. Yoksa personelimize maaş ödeyemeyecektik. Dolayısıyla ne yapabiliriz, bunu nasıl aşabiliriz arayışına girdik. Elimizdeki gayrimenkullere baktık ve dedik ki eğer bunlardan birkaç tane satabilirsek belki durumu düzeltiriz, en azından Ankara ile temasa geçip oradan kaynak gelene kadar en azından bunlarla ilgili bir başlangıç yapmış oluruz diye düşündük ama maalesef burada da tabi bir kaynak bulamadık. Ben belediye başkanı olarak seçildim ama sizlerde halkın temsilcileri meclis üyeleri olarak seçildiniz ve burada bunları bilmeniz gerektiğini düşündüm ve paylaşmak istedim. Burada bir kayısı pazarımız var, gayrimenkullerimiz var, yanında Buğday Pazarı var bunları satarız, biraz bunlardan kaynak dönüşümü olabilir diye düşündük ama olmadı. Dükkanlar tamamen müteahhit firmaya verilmiş. 40 milyonluk liralık bir arsayı MESTON’a vermişiz. MESTON’da bunu arsa devri karlığı inşaat yapım işi adı altında ihaleye çıkarılmış. Parsel karşılığında vermişiz. Dükkanlar tamamen müteahhide kalmış. Açık pazar alanı yani boş arsa ve bir de bu alanın altındaki depo bize kalmış. Yani dolayıysa biz burada satacak bir şey bulamadık. Buğday Pazarı içerisinde açık pazar alanı herhangi bir yapının olmadığı boş bir alan bize bırakılmış. Şire Pazarında bize ait alan içerisinde yönetim binaları ve meydanlar, yollar var. Bu meydanların altında da 70+27 adet depo bulunan bir alanımız var. Dükkan değil depo olduğu için bir satma kabiliyetimiz yok. Buğday ve Şire Pazarının toplam alanı 205 bin metrekare, 142 bin metrekare Şire Pazarı, 63 bin metrekaresi Buğday Pazarı olarak planlanmıştır. Şİre Pazarı 257 ada 24 parselden rezerv alanı olarak ifraz edilen 9 bin 501 metrekare yüz ölçümlü alan kat karşılığı ihaleye çıkılarak 06.10.2022 tarihinde 55 dükkan yapılıp 2 dükkan ve 27 adet yer altı depo dükkan belediyeye kalma şartıyla ihale edilmiştir”

ifadelerini kullandı.

YİMPAŞ BİNASI

Daha sonra Yimpaş binasının ihale süreci hakkında bilgi verilerek,

“ Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 4648 ada 4 parsel numaralı üzerinde Eski Yimpaş Alışveriş binası ve arsasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ilk yıl irtifak hakkı bedeli olan 1 milyon 584 bin TL olarak 470 bin 500 TL bedelle Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyemiz lehine irtifak hakkı tesis edilmiş olup; Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile anılan taşınmaz 2886 devlet ihale kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 1 milyon 585 bin muhammen bedel üzerinden 30 ayı yapım 27 yılı işletme olmak üzere toplam 29 yıl 6 ay süre ile yatırım ve işletme hakkı bir firmaya verilmiştir. Yimpaş binası ve arsasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İl Müdürlüğüne gönderilen yazıya istinaden 30.000.000.00 bedel ile alınmasına ve alım işleminden sonra tekrardan satışının yapılması için 18.11.2022 tarih ve 536 sayılı Meclis kararı alınmıştır. Karara istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünden devir ve satın alma işlemleri yapılarak toplamda 27.589.078.13 TL bedel ile Yimpaş binası ve arsalarının satın alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu parsellerin satış işlemi için 05.01.2023 tarih ve 7 nolu encümen kararı ile kiracı olarak ve 23. 12.2022 tarih ve 118114 sayılı Fen İşleri Daire Başkanlığının Yimpaş binası güçlendirme ve yapım işine ait maliyet tespiti raporunda belirtilen 201.686.225,53 TL bedelin satıştan sonra kiracıya ödenmek koşuluyla 256.235.111,00 TL muhammen bedel ile yüzde 25 peşin kalan bedelin ise 6’şar aylık zaman aralıklarında 4 eşit taksitte ödenmek şartı ile ihaleye çıkarılmıştır. Yimpaş binası ve arsasının günümüz tahmini yaklaşık değeri otel hariç 420.000.000,00 TL’dir”

ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin bir sonraki birleşiminin ise 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 15.00 yapılması kararlaştırıldı.