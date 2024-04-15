Son dakika! Malatya’da facia gibi otobüs kazası! Yaralılar var

Bu sabah saatlerinde Malatya güne korkunç bir haberle başladı.

Kale-Pütürge yol ayrımında otobüs kavşaktan önüne çıkan otomobile çarparak devrildi.

İlk belirlemelere göre feci kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Bugün saat 06.30 sıralarında 41 yaşındaki sürücü C.M. idaresindeki otomobil Malatya istikametine giderken Elazığ istikametine seyretmekte olan 54 yaşındaki Mehmet E.M. idaresindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kavşaktan dönmek isteyen otomobil ile Malatya-Elazığ yolu Pütürge kavşağında çarpışan yolcu otobüsü devrilirken 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Meydana gelen kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederken ağır yaralı olan 35 yaşındaki G.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.