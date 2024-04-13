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Malatyalı 52 yaşındaki kadın muhtar kolları sıvadı

Malatya’nın Kale ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Hediye Ceylan, ‘Kadından muhtar olmaz’ uyarılarına rağmen girdiği muhtarlık seçiminde rakibi ile aynı oyda kalınca kura çekimi ile seçimi kazanan taraf oldu. Hizmet için kolları sıvayan Hediye Ceylan, şimdi bir kadın olarak daha iyi hizmet yapmak için çalışacağını söylüyor.

Malatyalı 52 yaşındaki kadın muhtar kolları sıvadı malatya haber
Malatyalı 52 yaşındaki kadın muhtar kolları sıvadı malatya haber
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Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Sarıot Mahallesi'nde yaşayan Hediye Ceylan, 5 yıl önce girdiği muhtarlık seçimini kaybedince yılmadı. Hediye Ceylan, 31 Mart’ta yapılan son yerel yönetimler seçimlerinde yeniden mahallesi için muhtarlığa adaylığını açıkladı. Bu süreçte özellikle akrabaları tarafından ‘Kadından muhtar olmaz’ denilerek dışlanan Hediye Ceylan, tüm bu olumsuz eleştirilere rağmen hayalinden vazgeçmedi ve seçimlerde yarışarak eski muhtar ile aynı oyu aldı.

Malatyalı 52 yaşındaki kadın muhtar kolları sıvadı

KURA ÇEKİMİ İLE MUHTARLIĞI KAZANAN KADIN MUHTAR HİZMET İÇİN KOLLARI SIVADI

Her iki adayın da 39 oyda kalması sonucu ilçe seçim kurulunda gerçekleştirilen kura çekimi ile Hediye Ceylan’ın muhtarlık hayali gerçek oldu. İlk kez Sarıot Mahallesi’nde bir kadın muhtar olarak göreve başlayan Ceylan’ın tek hedefi ise kadınların da en iyi şekilde muhtarlık görevini yapacağını tüm mahalleye göstermek.
Malatyalı 52 yaşındaki kadın muhtar kolları sıvadı

Muhtarlığa aday olduğu süreçte babasının bu fikre sıcak bakmadığını söyleyen Ceylan, “Başta babam olmak üzere akrabalarım ‘kadından muhtar olmaz’ diye istemediler. Buna rağmen seçimlere girdim ve kazandım. 6 ay öncesinden başladım seçim çalışmasına. Tek tek evleri gezip oy istedim. Kimisi 'vermeyeceğiz' dedi kimisi olumlu baktı. Kadınlar genelde destek verdi ama birçok kişi ‘Kadından muhtar olmaz, otur yerinde' diyerek bu işin erkek işi olduğunu söyledi. Ama ben yılmadım kazandım” diye konuştu.

Malatyalı 52 yaşındaki kadın muhtar kolları sıvadı

Bu dönemde köyün yol sorunu başta olmak üzere bazı eksikliklerini de çözmek için mücadele edeceğini belirten Hediye Ceylan, kura sonucu kazandığı muhtarlık yarışındaki rakibi olan eski muhtarın ise halasının oğlu olduğunu söyledi. Kazandıktan sonra kardeşlerinin desteğini sürdürdüğünü de söyleyen Ceylan, babasının ise halen muhtarlığına sıcak bakmadığını da sözlerine ekledi.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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