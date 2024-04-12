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/ 12 Nis 2024 - 16:56

“Gazze için de bayram olsun”

Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından “Gazze için de bayram olsun” konulu bir basın açıklaması düzenlendi. Cuma Namazı çıkışı sonrası Kernek Karagözler Cami’sinde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda vatandaş destek verdi. Açıklamayı Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu adına Yahya Can Öngel yaptı.