“Gazze için de bayram olsun”
Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından “Gazze için de bayram olsun” konulu bir basın açıklaması düzenlendi. Cuma Namazı çıkışı sonrası Kernek Karagözler Cami’sinde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda vatandaş destek verdi. Açıklamayı Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu adına Yahya Can Öngel yaptı.
Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından ‘Gazze için de bayram olsun’ konulu bir basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında Platform adına konuşan Yahya Can Öngel,
“İsrail rejimi ile yapılmış siyasi, askeri, ekonomik ve ticari bütün anlaşmaların fesh edilmesi, Adana İncirlik'te ve Malatya Kürecik'te yer alan Amerikan üslerinin derhal kapatılması, başta İskenderun limanı olmak üzere tüm limanlarımızdan İsrail’e yapılan tüm ticari faaliyetlerin sonlandırılması şeklindeki taleplerimizi tekrarlıyoruz”
dedi.
“GAZZE İZZETİN, ŞEREFİN YURDUDUR”
Malatya Kudüs Kardeşlik Platformunda ilk konuşma yapan Hüseyin Söylemez,
“Ramazan Bayramı ve bu mübarek cuma gününde yine yüreklerimiz bulup, gönüllerimizle mahsurdur. Hazreti Ömer'in özgürleştirdiği ve barış yurduna dönüştürdüğü Kudüs'te yine tüm canlar, hayattan koparılmaktadır. Mümin kardeşlerimiz yerlerinden ve yurtlarından edilmektedir. 6 ayı aşkın bir süredir Gazze'de dünyanın en mahrum edildiği bombaları altında masum çocukları Kadınların ve yaşlıların feryatları, vicdanı ve insafı olan herkesi derinden yaralamaktadır. Gazze, izzetin, şerefin yurdudur. Gazze direnişin, onurun yurdudur”
diye konuştu.
“ALTINCI AYINI GERİDE BIRAKTI”
Gazze’nin direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye devam ettiğini söyleyen Yahya Can Öngel,
“Değerli dostlar, Gazze’deki soykırım ve bütün yoksulluklara rağmen şanlı direniş altıncı ayını geride bıraktı. 6 gün savaşlarında bölgenin en güçlü ülkelerini dize getiren İsrail neredeyse 20 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı hiçbir askeri başarı elde edemedi. Gazze direnişiyle onurlu ve aziz ümmet Ramazan, iftar ve hatta bayram telaşıyla mahcup ve aciz. Gazze direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diretmeye devam ediyor”
dedi.
“MAHCUBİYETİMİZ KALDIRMIYOR”
Öngel, ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirterek,
“İslam dünyası ise bunu anlamakta zorlanıyor. Nitekim Filistinli İmam Mahmut Hasan, ‘30 bin şehidin, 70 bin yaralanın, 100 bin sakatın, 2 milyon evsiz ve aç susuzun uyandırmadığı, bir şeyi anlatmadığı bir ümmete ben burada konuşsam, konuşmasam ne olur? Kamet getirin ve namazımızı kılalım deyip hutbeden inmiş.’ Aciziyetimiz yüreğimizi sıkıştırıyor, mahcubiyetimiz kaldırmıyor. Ama biz sussak da tarihin susmayacağını bilerek konuşmaya, gücümüz yettiği sürece konuşmaya, gücümüz yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz, kesintisiz sürdürülecek”
şeklinde konuştu.
“GAZZE ZAFERİN DE ADI OLACAK”
Taleplerini tekrarladığını vurgulayan Öngel şunları dile getirdi:
“Gazze'de ve başka coğrafyalarda tüm zulümlerin kökü kazınıp tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan Gazze zaferin de adı olacak. İsrail’e ihracat kısıtlamasını çok geç kalınmış olsa da olumlu, ama yetersiz buluyoruz. İsrail rejimi ile yapılmış siyasi, askeri, ekonomik ve ticari bütün anlaşmaların fes edilmesi, Adana İncirlik'te ve Malatya Kürecikte yer alan Amerikan üslerinin derhal kapatılması, başta İskenderun limanı olmak üzere tüm limanlarımızdan İsrail’e yapılan tüm ticari faaliyetlerin sonlandırılması şeklindeki taleplerimizi tekrarlıyoruz.”
“BOYKOTU SİLAH OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Öngel, altını kalın çizgilerle çizerek belirtiği bir husus olduğunu söyleyerek,
“Çifte vatandaş olup İsrail vatandaşı olarak 7 Ekim’den sonra İsrail’e destek vermek üzere oraya giden kişilerin tespit edilerek vatandaşlıktan çıkarılmalarını talep ediyoruz. İdarecilerden inkâr ve tevil yoluna gitmeden gerçekleri olduğu gibi açıklamalarını, doğruyu bildikten sonra gereğini yapacağı konusunda bu millete güvenmelerini, böyle yaptıklarında kendi güvenilirliklerini de korumuş olacaklarını hatırlatıyoruz. Siyonizmin en büyük can damarı olan ekonomik gücünü baltalayacak boykotu silah olarak kullanmaya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
“APAÇIK BİR ZAFER”
Mescid-i Aksa yolunda şehit olan ve yaralanan vatandaşlara duada bulunan Öngel,
“Ramazan Bayramı vesilesiyle, Siyonist savaş makinesi karşısında gösterdikleri direnç, fedakârlık ve efsanevi kararlılıklarından dolayı kardeşlerimizi kutluyor, Aksa Tufan’ı savaşında ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda şehit edilen kardeşlerimize rahmet. Yüce Allah'tan yaralılara ve hastalara acil şifalar, Siyonist düşmanın hapishanelerindeki tutuklu ve mahkûmlara özgürlük; dünyanın tüm ribat noktalarında İslam ümmetinin onurunu koruyan mücahitlerimize, Allah’ın izni ve kudretiyle yakın bir zamanda apaçık bir zafer nasip etmesini niyaz ediyoruz”
sözleriyle cümlelerini noktaladı.
Basın açıklamasından sonra Malatya'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
12 Nis 2024 - 16:56 Malatya- Gündem
Mahreç Türkan Yıldız Kaya
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.