Nerede o eski bayramlar? “Çocukken ayakkabıyı yatağıma alır öyle uyurdum”

Teknolojinin gelişmesiyle toplum yapısı değişmeye başladı. Toplum yapısı değişmeye başladıkça geleneksel bayram kültürü de farklı boyutlara taşındı. Şimdi ise herkes herkesten bihaber bayramı yaşarken eskilerin hafızasında, ‘nerede o eski bayramlar?’ sorusunun cevabı kaldı. Büyüklerin şimdiki bayramdan beklediği neydi. BUSABAH medya olarak gelin sizi o günlere götürelim.

Teknolojinin gelişmesiyle geleneksel bayram kültürü de farklı bir boyut aldı. Yeni nesil bayramı bihaber yaşarken ‘Nerede o eski bayramlar?’ diyen büyüklerimiz eski bayramlara duyulan özlemi yad etmeye başladı. Gel gelelim şimdiki bayramlarda büyüklerin arayıp da bulmadığı şeyin sevgi ve saygı olduğunu söyleyen Hamit Ak,

“Eski bayramlar daha başkaydı. Kız ve erkek oyun oynardı. Küfür yoktu. Şimdi insanlar bilgisayar başında, dışarıda gezmeler, el öpmeler, saygıdan eğilmeler yavaş yavaş yok oluyor. Şartlar dolayısıyla yeni nesle bunu öğretemiyoruz. Dedemin kardeşi vardı kendisinden 2 yaş küçüktü ve elini öperdi. Oyun oynardık küfür yoktu. Şimdi bilgisayar, tablet psikolojiler bozuldu”

dedi.

“İNSANLAR ÜŞENMİŞ DURUMDA”

Mehmet Özcan, Malatya şartlarından dolayı bayramın güzel geçmediğini söyleyerek,

“Eskiden çocukluk anısı daha güzeldi. Mahalle mahalle gezer şeker toplamaya giderdik. Bayramda sabahtan akşama kadar dışarıdaydık. Şimdi bayramlarda bırakın akrabaya gidip gelmekten insanlar üşenmiş durumda. Eş, dost, akraba yok. Zaten Malatya'mızda depremden dolayı eş, dost hepimiz darmadağın olduk. Konteynerde misafir de kabul edemiyoruz. Benim 5 çocuğum 10 torunum var. Konteynerde kaldığımız için kapıda bayramı kutlayıp gittiler”

şeklinde konuştu.

“3 GÜN BAYRAM YETMİYORDU”

Eski bayramların tadının kalmadığına vurgu yapan Özcan,

“Bayram için başka şehirden misafirimiz gelecek onlar da otelde kalacak. Malatya'da gelinen konum o. Çevremize dönüp baktığımızdan eskiden böyle bir bayram imkânı mı var? İnsanlar böyle sokaklara gelecek de AVM'lere gidecekti, parklarda oturacaktı. Mümkünü yoktu. Çünkü neden? Herkes birbirine gidip gelmekten fırsat bulamıyordu. Hatta 3 gün bayram yetmiyordu. Ama maalesef şimdi mağazalarımız açık ve insanlar sokakta. Gelip gitme terk edilmiş. Yani aile bağları, komşu bağları kopmuş”

ifadelerini kullandı.

“İÇLER ACISI BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ”

Özcan, konteyner şartlarında misafirleri ağırlamanın sıkıntılı olduğuna değinerek,

“Buruk ve içler acısı bir bayram geçiriyoruz. Buruktan ziyade çok ağır. Malatya daha çok buruk bayramı yaşıyor. Çünkü insanlar konteynerde kalıyor. Evlerini açamıyorlar. 3 kişi bir araya geldiğinde konteyner doluyor. İnsanlar maalesef sıkıntılı süreçten geçiyor. Rabb'im öncelikle Malatya'mıza bütün ülkemize, bütün insanlığa bayram vesilesiyle inşallah mazlum insanlara, mazlum çocukların yüzü hürmetine bayram vesile olur da huzurumuz yerine gelir”

diye konuştu.

ESKİ BAYRAMLARDAKİ GÜNLERİ ÖZLÜYORUZ

Saygının ve sevginin olduğu bayramları özlediğini Osman Yıldız şu şekilde anlattı:

“Eski bayramlar güzeldi, bayram diye bir şey kalmadı. Eski bayramın kalmamasının, bu bayramların yaşanmamasının nedeni de artık insanın insana karşı saygı, sevgi ve hiçbir şeyi kalmadığındandır. Küçük, büyüğü bilmiyor, büyük küçüğü bilmiyor. Yolda yürürken 15-16 yaşında çocuklar birbirine argo kelimeler kullanıyor. Eski bayramlardaki günleri özlüyoruz. Çünkü niye özlüyoruz? Saygı, sevgi vardı. Biri hürmet vardı. Büyüğümüz. Bir şey söylediği zaman biz utanırdık. Büyüklerimiz bize karşı bir şey söylediği zaman ne yapacağımızı bilmezdik. Şimdiki çocuklara bir şey söyle hemen sana karşılık veriyor.”

“BİR HEVES VE ÖZLEM VARDI”

Yıldız, eski bayram gibi hevesli olan kimse kalmadığını söyleyerek,

“Eski bayramlar çok güzeldi. Ayakkabı olduğu zaman veyahut da bir elbise aldığı zaman ayakkabıyı bayram öncesi yatağıma alır yatardım. Sabaha kadar da uyuyamıyordum. Yeni ayakkabımı giyeyim diye bayram sabahı erkenden kalkıyordum. Bir heves ve özlem vardı. Şimdi o heves yok. Çünkü herkeste ayakkabı var. Herkeste var ama bayramın tadı yok. Hiçbir şeyin tadı yok. 15 Temmuz Darbesi, pandemi, deprem olunca değerlerimizi kaybettik. Allah sonumuzu hayır eder. Sonumuz hiç iyi değil. Böyle giderse çok kötü duruma geleceğiz”

dedi.

“EVDEKİ ŞEKERLER ÖYLECE DURUYOR”

Güvensiz ortamda bayram geleneğinin yok olmaya başladığını söyleyen Kadir Şahin,

“İnsanın geçmişte acı olmayan her şeyi güzeldir. Saygı ve sevgi gün geçtikçe ekonomik ya da dijital ortamdan dolayı azalıyor. Ama bunların bir etkisi olduğu için sevgi ve saygı kayboluyor. Eski bayramlarda erkenden kalkardık büyüklere el öpmeye giderdik. Akrabalarımızla bayramlaşmaya giderdik. Büyüklerimiz taziye yerlerini ziyaret ederdi. Bu bayram misafirliğe gittik ama kimse bize gelmedi. Evdeki şekerler öylece duruyor. Eskiden 4-5 kilogram bayram şekeri alırdık zili çalan çocuğa güvenip şeker bile veremiyoruz. Güvensiz bir ortam oldu artık. Bayram geleneği de yavaş yavaş yok olmaya başladı”

şeklinde konuştu.

ÖNCEDEN İNSANLAR SAMİMİYDİ

Hamit Ak, son olarak yeni nesille şartlar gereği saygının öğretilemediğini dile getirerek,

“Eski bayramlar daha başkaydı. Kız ve erkek oyun oynardı. Küfür yoktu. Şimdi insanlar bilgisayar başında, dışarıda gezmeler, el öpmeler, saygıdan eğilmeler yavaş yavaş yok oluyor. Şartlar dolayısıyla yeni nesille bunu öğretemiyoruz. Dedemin kardeşi vardı kendisinden 2 yaş küçüktü ve elini öperdi. Oyun oynardık küfür yoktu. Şimdi bilgisayar, tablet psikolojiler bozuldu. Bayramda erken kalkardık. Bayramda ailemizle yatardık. Büyüklerimizin elini öperdik. Büyüklerimiz bize harçlık verirdi. Bayram için uzak yerlere misafirliğe el öpmeye giderdik onlar da mutlu olurlardı. Önceden insanlar samimiydi şimdi daha resmi oldu. Şartlar gereği telefondan 300 tane mesaj atarak insanlarla görüşüyoruz. Bayramda küsler barışırdı. İnsanlarda saygı olsun”

ifadelerine yer verdi.