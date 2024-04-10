Deprem şehitleri hüzünle anılıyor “En küçüğü 6 aylıktı” “Anlatılmaz yaşanır derler! Bir daha yaşanmasın”

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçerken deprem bölgesinde buruk bir bayram geçiyor. O felakette yakınlarını kaybedenler önceki 2 bayramda olduğu gibi bu bayram da yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Onların anlattıkları ise yürekleri paramparça etti.

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl Ramazan Bayramı’nda da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Malatya Şehir Mezarlığına akın etti. Acı ve hüznün hakim olduğu deprem şehitliğinde bu bayramda yine göz yaşları sel olup aktı. Depremde yaşadıkları acıları ve kaybettikleri canları unutmayacaklarını ifade eden vatandaşlar BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundular.

“ANLATILMAZ YAŞANIR DERLER YA! AMA BİR DAHA YAŞANMASIN”

Furkan Gümüşboğa isimli vatandaş,

“Depremde eşimin amcası ve 2 yeğenini kaybettik. İlk depremde evdelerdi, çıkma imkanı bulamadılar. Malatya Park’ın arka tarafındaydı evleri. Biz o gün şehir dışındaydık, haberi alınca apar topar geldik. Felaket bir gündü. Anlatılmaz yaşanır derler ya ama bir daha yaşanmasın. Her bayram olduğu gibi mezarlık ziyareti ile güne başladık, onları da bu bayram aramızda görmek isterdik ama yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin hepsine. Yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Takdir Allah’tan ama tedbirde bizden”

diye konuştu.

“BİR AY SONRA ÇIKARILANLAR OLDU”

6 Şubat’ta kıyameti yaşadıklarını söyleyen Necmiye Perk isimli vatandaş,

“Müteahhitler evleri düzgün yapsınlar. Biraz vicdanlı olsunlar. Bir sürü aile yok olup gitti. Onlarda vicdan olduktan sonra tabi ki ülkemizin başındakilerde her şeye dikkat edecekler, her şeyi soracaklar, soruşturacaklar, ‘yap’ demekle ya da ‘yaptım’ demek ile olmuyor bu işler. Biz o gün kıyameti yaşadık. Bir kıyamet sahnesiydi. Allah’a şükür bana bir şey olmadı ama dünyamız, Malatya’mız, ülkemiz yıkıldı. Ama çok da yetişmediler. Enkazın altından bir ay sonra çıkarılanlar oldu”

ifadelerini kullandı.

“EN KÜÇÜKLERİ 6 AYLIKTI”

Kayıplarının en küçüğü 6 aylık bir bebek olan Bekir Çınar isimli vatandaş,

“Depremde küçük kardeşim ve çocukları vefat ettiler. İlk depremde kaybettik. Adıyaman’da öldüler. 6 kişi vefat etti. Annem, kardeşim ve çocuklar. En küçükleri 6 aylıktı. Biz Malatya’daydık. Cenazeyi kendi arabamızla Adıyaman’dan, Malatya’ya getirdik”

açıklamasında bulundu.

Kaynak: BUSABAH gazetesi