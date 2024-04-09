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Konteyner çarşıda sevindiren yoğunluk

Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan Bayramı öncesi çarşı pazarda yoğunluk yaşanıyor. Bu kapsamda geçici konteyner çarşılarda da kalabalıklar görülüyor.

Konteyner çarşıda sevindiren yoğunluk malatya haber
Konteyner çarşıda sevindiren yoğunluk malatya haber
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Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan Bayramı öncesi çarşı pazarda yoğunluk yaşanıyor. Bu kapsamda geçici konteyner çarşılarda da kalabalıklar görülüyor.

Konteyner çarşıda sevindiren yoğunluk

6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında yer alan Malatya’da çarşının da yıkılması ile esnaf, kendileri için yapılan geçici konteyner çarşılarda hizmet veriyor. Ramazan Bayramı öncesi de yoğunluğun yaşandığı geçici konteyner çarşılarda vatandaşlar bayram alışverişi yapıyor.

Konteyner çarşıda sevindiren yoğunluk

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan geçici iş merkezinde bulunan esnaf, yıkılan çarşıdaki Şemsiye Sokak hatırasını yaşatmak adına konteyner çarşıda Şemsiye Sokak kurdu.

Konteyner çarşıda sevindiren yoğunluk

Malatyalıların deprem öncesi Yeni Cami yanında bulunan Şemsiye Sokak’taki bayram telaşını konteyner çarşıda da yaşatmak adına böyle bir girişimde bulunduklarını belirten esnaf,

“Deprem öncesi çarşımızın o canlılığını o ruhunu burada yaşatmak istedik”

dedi.
Konteyner çarşıda sevindiren yoğunluk

Bayram öncesi alışveriş yoğunluğunun da iyi olduğunu ve vatandaşların konteyner çarşıya ilgi gösterdiğini söyleyen esnafın tek temennisi ise Malatya’nın bir an önce ayağa kalkması ve çarşının yine o eski günlerine dönmesi.

Konteyner çarşıda sevindiren yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Nis 2024 - 14:00 Malatya- Gündem

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