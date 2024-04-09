Konteyner çarşıda sevindiren yoğunluk
Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan Bayramı öncesi çarşı pazarda yoğunluk yaşanıyor. Bu kapsamda geçici konteyner çarşılarda da kalabalıklar görülüyor.
Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan Bayramı öncesi çarşı pazarda yoğunluk yaşanıyor. Bu kapsamda geçici konteyner çarşılarda da kalabalıklar görülüyor.
6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında yer alan Malatya’da çarşının da yıkılması ile esnaf, kendileri için yapılan geçici konteyner çarşılarda hizmet veriyor. Ramazan Bayramı öncesi de yoğunluğun yaşandığı geçici konteyner çarşılarda vatandaşlar bayram alışverişi yapıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan geçici iş merkezinde bulunan esnaf, yıkılan çarşıdaki Şemsiye Sokak hatırasını yaşatmak adına konteyner çarşıda Şemsiye Sokak kurdu.
Malatyalıların deprem öncesi Yeni Cami yanında bulunan Şemsiye Sokak’taki bayram telaşını konteyner çarşıda da yaşatmak adına böyle bir girişimde bulunduklarını belirten esnaf,
“Deprem öncesi çarşımızın o canlılığını o ruhunu burada yaşatmak istedik”
dedi.
Bayram öncesi alışveriş yoğunluğunun da iyi olduğunu ve vatandaşların konteyner çarşıya ilgi gösterdiğini söyleyen esnafın tek temennisi ise Malatya’nın bir an önce ayağa kalkması ve çarşının yine o eski günlerine dönmesi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.