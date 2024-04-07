Bayram şekerleri tezgâhları süsledi Malatya’da fiyatlar ağız tadı kaçırdı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çeşit çeşit şekerler tezgâhta yerini alırken, fiyatlar ise ağız tadı kaçırdı.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala rengarenk şeker çeşitleri tezgahları süslemeye başladı. Bayramda gelen misafirlere ikramlık olarak verilen çikolata, şeker çeşitleri esnaflar tarafından satışa konuldu. Ancak şeker tatlı olsa da fiyatını görenlerin ağız tadını kaçırıyor. Bayram için hazırlık yapan esnaflar, alım gücü yetersiz olsa da maliyetlerden kaynaklı şekerin kilogram fiyatını 160 TL ile 600 TL’ye kadar olduğunu söyledi.

“YÜZDE 100 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ”

Bayram şekerinde en çok yaşanan fiyat artışının çikolatada olduğuna vurgu yapan Eesnaf Yusuf Eren Doyuran,

“Şeker fiyatları kakao üretiminden kaynaklı olarak bir zam artışı var. Geçen yıla göre yüzde 100 belki daha da fazla bir artış gerçekleşti. Markalar da bu artışları yansıtınca biz de tüketiciye göstermek, yansıtmak zorundayız. Bayram şekerlerinde en çok artış yaşanan çikolata fiyatları oldu. Geçen sene 100-150 TL’ye aldığımız bayram çikolatasını şu an da 500-600 TL civarında almaya başladık. Normalde 1-2 ayda gelen zam artık hafta geçer geçmez zamlanmaya başlıyor”

şeklinde konuştu.

“MARKALARDAN KAYNAKLI”

Esnaf Eren Doyuran, şeker fiyatlarında yaşanan artışın kaliteden dolayı olduğunu söyleyerek,

“Kalitesi iyi olan şeker gruplarında 160 TL’den başlayıp 600-650 TL kadar olan şekerlerimiz bulunmaktadır. Orta kaliteli olan bayram çikolatalarımız 400-550 TL aralığında satılmaktadır. Geçen sene 20-30 TL’ye satıyorduk. Bu sene kolonya çeşitleri 60 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar satılıyor. Bu durum da markalardan kaynaklı olmasıdır”

sözlerini aktardı.

“DEPOLARIMIZA ÇİKOLATA YA DA ŞEKER GETİRTMEDİK”

Alım gücünün düşmesiyle bayram şekerlerinde satışların azalacağını belirten Esnaf Eren Doyuran,

“Malatya deprem bölgesi olduğundan dolayı alım gücünün düşmesiyle biz de depolarımıza çikolata ya da şeker getirtmedik. Bu neden bayramda satışların azalacağını düşünüyorum. Depremden dolayı çoğu kişi göç etti. Malatya'da bunun sıkıntısını yaşayacağız. Sadece bayram şekeri konusunda değil, tüm esnaf olarak bu problemi yaşayacağız”

ifadelerini kullandı.

“BAYRAM ÇİKOLATALARI BİN İLA BİN 500 TL ARASI SATILIYOR”

Esnaf Davut Orhan, bayramdan birkaç gün önce satışlarda yoğunluk olabileceğini söyleyerek,

“Bayram şekerleri şu an 180 TL’den başlayıp 520 TL’ye kadar sattığımız şekerlerimiz var. Bol fıstıklı olan bayram çikolataları bin ila bin 500 TL arası satılıyor. Çocuk şekeri 200 TL’dir. Bayramda gelen misafire verilen kaliteli şeker 300-550 TL’ye satılıyor. Geçen sene 220 TL’ye sattığımız şekerin fiyatı bu sene 320 TL’ye satılıyor. Bayram şekerini yüzde 10 kar şeklinde satıyoruz. Şu anda aşırı bir talep yoktur. Tabii bayramdan birkaç gün önce satışların nasıl olacağını göreceğiz. Ramazan'dan önce zaten yüzde 50 zam geçişi oldu ama tabii firmalar uygulamalı. Firmaların uygulama sebebi de zamdan önceki üretim şu an markaya göre fiyatı değişiyor. Kolonyalar, 60 TL’den başlayarak 200-250 TL’ye kadar var. Geçen seneye göre 10-15 TL fark var”

diye konuştu.

“ÇİKOLATA ÇOK PAHALI”

Şeker fiyatlarında artış olduğu kadar kolonya fiyatlarında da artış olduğunu söyleyen esnaf Metin Kumsal,

“Şekerlerin fiyatları 125 TL’den başlıyor, 400-500 TL’ye kadar şeker satıyoruz. Şu an en pahalı bayram şekeri çikolatadır. Çocuk şekerleri özellikle. Biraz daha alt kesime hitap ediyor. Alım güçleri de insanların az olduğu için genelde ucuz fiyatlara satıyoruz. Kolonyalar bizde. 400 milim kolonya 85 TL’den başlıyor 100 TL’ye kadar var. Ramazan ayı gelmesi ve insanlarda alım gücünün az olmasından dolayı biz bir sıkıntı yaşadık. İnşallah bayramdan sonra alım gücü de düzelir. İnşallah bayram şekerlerimiz satılır temennimiz o yönde”

ifadelerine yer verdi.