Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi

Malatya'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açıldı. Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camide kuyruk oluşturdu.

Camiyi dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, namaz kılıp dua etti. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekti. Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, yoğunluk sebebiyle herhangi bir izdiham yaşanmaması için müezzinler vatandaşları uyarıp tek tek sıra halinde ziyaret etmelerini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı