Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi
Malatya'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açıldı. Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camide kuyruk oluşturdu.
Malatya'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açıldı. Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camide kuyruk oluşturdu.
Camiyi dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, namaz kılıp dua etti. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekti. Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, yoğunluk sebebiyle herhangi bir izdiham yaşanmaması için müezzinler vatandaşları uyarıp tek tek sıra halinde ziyaret etmelerini sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.