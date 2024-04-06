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Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi

Malatya'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açıldı. Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camide kuyruk oluşturdu.

Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi malatya haber
Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi malatya haber
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Malatya'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açıldı. Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camide kuyruk oluşturdu.

Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi

Camiyi dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, namaz kılıp dua etti. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekti. Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, yoğunluk sebebiyle herhangi bir izdiham yaşanmaması için müezzinler vatandaşları uyarıp tek tek sıra halinde ziyaret etmelerini sağladı.

Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi
 
Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi
 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Nis 2024 - 11:01 Malatya- Yaşam

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