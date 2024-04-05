Malatyalılar yeni başkandan ne bekliyor?

Yerel seçimlerin ardından bir haftaya yakın süre geçerken vatandaşlar yeni Büyükşehir Belediye Başkanından beklentilerini sıraladılar. BUSABAH Medya mikrofonlarına konuşan vatandaşlar şehrin eski haline dönebilmesi için en az 10 yıl gibi bir süre zarfına ihtiyaç duyulduğunu kaydettiler.

Yeni belediye başkanından beklentisinin Malatya’nın temizlenmesi olduğunu söyleyen Abdurrahman Demirci isimli vatandaş, yolların temizlenmesini istediklerini söyledi. Demirci,

“Her taraf çöplük oldu. Malatya güzel bir şehirdi ama şimdi her taraf çöplük. Gelen belediye başkanımız artık nasıl yapar bilemiyorum ama Malatya’yı temizlesinler”

şeklinde konuştu.

“BİR İŞ YERİ YAPILMASI”

Yeni Büyükşehir Belediye Başkanından beklentilerinin çok olduğunu dile getiren Mehmet Yağcı isimli vatandaş ise,

“Çok şey bekliyoruz. Metro bekliyoruz. Birçok yapılacak şey var. Şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı Malatya’da. Malatya’nın ayağa kaldırılması 10 sene sürer. Eski haline gelmesi için en az 10 yıl gerekli. Malatya cıvıl cıvılken şimdi çevremizde insan bulamıyoruz. İstediğimiz tek şey Malatya’yı güzelleştirip aradığımız her şeyi bulabileceğimiz bir iş yeri yapılması. Depremlerde Akpınar gitti, bütün ihtiyacımızı orada karşılanıyorduk. Memleketimize huzur gelmesini ve daha iyi çalışmaların olmasını bekliyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“İÇLER ACISI AMA KİMSE FARKINDA DEĞİL”

Emeklilerin küskün oldukları için oy kullanmaya gitmediklerini belirten Nedim Gökçe isimli vatandaş,

“Emekliler küstü, kimse seçime gitmedi. Demek bir yerde yanlış yapılmış ki böyle oldu. Malatya için beklentimiz bir an önce yıkılacak yerlerin yıkılması. Rezerv alanları kaldırılmalı. Sağlam evler yıkılmamalı. Malatya’nın ayağa kalkması için en az 10-15 sene lazım. 2 yılda şehir ayağa kalkmaz. Ben 70 yaşında bir adamım ağlayayım diyorum ama ağlayamıyorum. Esnafın, milletin haline bakın, durum içler acısı ama kimse farkında değil”

söyleminde bulundu.

Mustafa Erdem isimli vatandaş ise, “Depremlerde her taraf yıkıldı sağlam bir yer kalmadı. 2 yıl içinde ayağa kaldıracağız diyorlar ama göreceğiz, sonucu bekliyoruz” dedi.

“PAHALILIĞI DURDURMAK LAZIM”

Ekonominin düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Nurettin Bingöl isimli vatandaş,

“Seçim sonucu Malatya için hoş olmadı. Bir yıl boyunca depremzedelerin yanında olan, sorunları dile getiren Ankara’ya taşıyan kişilere bu milletin sahip çıkması gerekirken millet onu seçmedi. Ben 2 yıl içinde şehrin ayağa kalkacağına inanmıyorum. İcraat lazım. Ekonomiyi düzeltmek lazım ve pahalılığı durdurmak lazım”

ifadelerini kullandı.

“MERKEZİ YÖNETİMDEN GELECEK PARA ÖNEMLİ”

Yerel seçim sonuçlarının iktidara cevap olduğunu belirten ismini vermek istemeyen bir vatandaş ise,

“Yerel seçim çok güzel oldu. İktidara bir cevap oldu. Çünkü sorumsuzluk vardı, liyakatsizlik vardı. Milletvekilleri ve bakanlardan memnun değildik. Emeklilere destek çıkılmadı, maaşlara zam yapılmadı. Gençlerin önü açılmadı, üniversite mezunlarının çoğu işsiz. Bir tepki oyları bunlar. Şehrin 2 yıl içinde ayağa kalkacağı söyleniyor ama merkezi yönetimden gelecek para önemli. Ankara’da bakanlıklar tarafından ödenek gelirse hizmet yapılır ama ödenek gelmese hiçbir şey yapılmaz. Rezerv alanları ve yerinde dönüşüm hariç şehrin ayağa kalkması en az 10 yıl sürer. Rezerv alanları ve yerinde dönüşümde en az 40 yıl sürer”

açıklamasında bulundu.