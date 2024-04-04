Malatyalılar gününde gündem deprem konutları ve pahalılık oldu

Bu özel günde gelecek günler için Malatya’ya refah, çağdaş ve mutlu günler dileyen vatandaşlar 4 Nisan Malatyalılar günü hakkında bazı yorumlamalarda bulundular. Bu özel günde BUSABAH Medya’ya konuşan İbrahim Tanver ise Malatya’nın planlı ve programlı bir şehir olmasını dileyerek,

“4 Nisan Dünya Malatyalılar günü için Malatya'nın daha çağdaş bir kent olmasını istiyoruz. Planlı, programlı, 50 yıl, 100 yıl boyunca ileriye giden bir Malatya görmek istiyorum”

dedi.

“DEPREMZEDELERİN EVLERİNE KAVUŞMASINI İSTERİM”

Hacı Tuna, Dünya Malatyalılar gününde öncelikle depremzedelerin evlerine kavuşmasını isteyerek,

“4 Nisan Dünya Malatyalılar günü olarak birinci önceliğimiz konut teslimleridir. Konteynerde yaşıyoruz ve bir an önce bu depremzedelerin evlerine kavuşmasını istiyoruz. Daha sonra sağlık, huzur, güven. Başka ne isteyebilirim ki?”

şeklinde konuştu.

“İNSANLAR ÜMİTLE ÇOCUKLAR SİMİTLE BESLENİR”

4 Nisan Dünya Malatyalılar gününe özel isteklerini belirten bir vatandaş,

“Zenginlik olsun, halkımız alışveriş yapabilsin. Adam dükkânında siftah etmeden evine gidiyor. Çünkü insanlar fakir. 11 il öyle ama Malatya’da çok yıkım var. Malatya'mızın kalkınmasını isteriz. Saat 11 olmuş. Burası Malatya’nın çarşısı 10 tane adam var mı? Elinde 3 tane ekmekle 2 kilo domatesle giden yok. İftar saatinde adam bir kilo domates alamıyor. Halkını yaşat ki devlet yaşasın. Gariban bir çuval ekmek alıyor 3 gün yiyor. Ekmek belediyede ucuz diye önünü bekliyorlar. Bir ekmek 7,5 TL, 1 çay 7,5 TL, iki yudumluk su 7,5 TL oldu. Derler ki insanlar ümitle çocuklar simitle beslenir. O devre geldik”

ifadelerini kullandı.

“ÇAĞDAŞ BİR KENT OLMASINI”

Malatya’yı çağdaş bir kent olarak görmeyi arzu eden İbrahim Tanver,

“4 Nisan Dünya Malatyalılar günü için Malatya'nın daha çağdaş bir kent olmasını; planlı, programlı, 50 yıl, 100 yıl olan bir Malatya görmek istiyorum”

diye konuştu.

“SOSYAL HAYAT KALMAMIŞ”

Rahmi Polat ise, bu özel günden beklentisi olduğuna vurgu yaparak,

“Malatya için ne isterim ki her şey güzel. Deprem sonrası çarşımız yok oldu. Düzelmesi için mecburi bekleyeceğiz. Malatya'nın eksiği esnafının çarşısının yok olması. Bu yüzden sosyal hayat kalmamış. Yıkık boş sokaklarda dolanıyoruz. Bunlar bir an önce yapılsa güzel olur”

dedi.

HUZUR VE DÜRÜSTLÜK

Dürüst ve huzurlu bir Malatya olmasını isteğini söyleyen Mustafa Akbaş,

“Emekli bir adam olarak huzur isterdik. Malatya’nın daha güzel olmasını ve dürüst dürüst geçinmek isteriz. İnsanların güzel olmasını isteriz”

ifadelerine yer verdi.