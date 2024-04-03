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/ 03 Nis 2024 - 17:02

Babacan: Bunun karşılığını Ankara Malatya'ya verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi devir teslim töreninde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya’nın en zor zamanlarında AK Parti ve Cumhurbaşkanına sahip çıktığını kaydetti. Babacan, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve Ankara'daki bütün kurumlarımıza bunun satışını yapacağız. Bunun karşılığını Ankara, Malatya'ya verecek” dedi.