Babacan: Bunun karşılığını Ankara Malatya'ya verecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi devir teslim töreninde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya’nın en zor zamanlarında AK Parti ve Cumhurbaşkanına sahip çıktığını kaydetti. Babacan, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve Ankara'daki bütün kurumlarımıza bunun satışını yapacağız. Bunun karşılığını Ankara, Malatya'ya verecek” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bugün Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen tören ile görevi devralarak Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturdu.
Görev teslim törenine Er’in yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve partililer katıldı.
“BU ŞEHRE ÇOK SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Emanete ihanete asla müsaade etmeyeceklerini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,
“Allah'a hamdolsun çok güzel bir seçim dönem geçirdik. Yani 2,5 ay gibi bir sürede kazasız belasız tamamladık. Elhamdülillah diyoruz. Ben AK Parti ve Cumhur İttifakı adayıyım. Ama şu anda bir belediye başkanı olarak tüm Malatya'nın belediye başkanıyım. Artık bize oy versin, vermesin. Hiç önemli değil verenin de vermeyenin de, belediye başkanı olacağız. Şunu Malatya halkımız hiçbir zaman unutmasın; oylarıyla emanet ettikleri bu şehre çok sahip çıkacağız. Emanete ihanete asla müsaade etmeyeceğim. Malatya’ya şu sözü verdik; ‘çok çalışacağız’ dedik. ‘İşimiz, gücümüz Malatya’ dedik. ‘Bana ve ekibime durmak, yorulmak yasak’ dedik. İnşallah gerek ben, gerek buradaki siz mesai arkadaşlarımla inşallah verdiğimiz sözleri hakkıyla yerine getireceğiz. Onun için belediye çalışanlarından da yüksek bir beklentim var. Bir emanet bize teslim edildi ve bu emanete sahip çıkacağız. Malatya halkına şu sözü veriyorum. Emanete ihanete asla müsaade etmeyeceğiz ve bunu lafta değil, -Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz- uygulamalarımızla emanete nasıl sahip çıktığımızı hepiniz göreceksiniz. Nasıl bir performans sergilediğimizi hepiniz göreceksiniz”
şeklinde konuştu.
“FİLM FIRILDAK OLMAYA GEREK YOK”
Yapacak çok işleri olduğunu dile getiren Er,
“Bizim seremoni ile devir teslim ile kaybedecek vaktimiz yok. Yarın inşallah saat 15.00’de belediyemizdeki fuayede tebrikleri kabul edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Biz hoş geldin, beş gittin günlerce, haftalarca, aylarca bunu sürdüremeyiz. Gerçekten yapacak çok işimiz var. Sahada bunu hep gördük seçim boyunca gördük. Bugün çok ilginç bir günle başladı. Sabahleyin bir haber geldi. Seçimde Arapgir'e giderken bizi karşılayan bir İzzet abimiz vardı emekli imam. Bize karşılama töreninden dua ettiler. Dua ederken heyecandan kalp krizi geçirmiştir. Bir aydır hastanede yatıyordu. Bugün onun cenazesine sabahleyin defnettikten sonra geldim mazbatayı almaya gittim ve şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. 3 günlük dünya için film fırıldak olmaya gerek yok dostlar. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu böyle demişti 3 günlük dünya için fırıldak olmaya gerek yok. Hepimiz Allah'a hesap vereceğiz. Elbette ki devletimize de hesap vereceğiz ama günün sonunda faniyiz. Şu anda geçmişte epeyce bir yöneticilerimiz var. Şimdi bunu birkaç ortamda söyledim Cumhurbaşkanlığı makamındaki sonraki makam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır. Geçen gün buraya gelmeden önce Murat Kurum Bakanımız ziyarete gelmişti ve Fatih'e gittik, Fatih'in türbesinden sonra Kadir Topbaş'ın mezarını ziyaret ettik. En haşmetli belediye başkanıydı. Ne oldu? Şu an Kadir Topbaş yok. Elbette ki bizler de hepimiz Allah'a teslim olacağız. Onun için dünyaya dalıp da dünya nimeti için milletin hakkını, hukukunu çiğnemeye gerek yok. Birbirimizin hakkını, hukukunu çiğnemeye gerek yok. Haram yiyip, haram yiyenlere seyirci kalıp da cehennem azabına tüccar olmaya gerek yok. Bunu özellikle itiraf ediyorum. Bunun bilincindeyiz. Ama bugün böyle bir günle İzzet abimizin cenazesine katılınca bunu burada ifade etme gereği duydum”
ifadelerine yer verdi.
“MALATYA TIBBİ TABİR İLE YOĞUN BAKIMDA”
Sami Er’den sonra bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise,
“Kıymetli Malatyalılar Allah razı olsun teveccüh gösterdiniz. Malatya en zor zamanlarını yaşıyor. Malatya tıbbi tabir ile yoğun bakımda. Malatya'nın yoğun bakımda olduğunun bilincinde olarak milletvekilleri, belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız burada ama bütün Malatyalılar yani bize oy veren Malatyalılar, oy vermeyen Malatyalılar, bütün herkesle beraber Allah bizim önümüzdeki dönemi beraberce en kısa zamanda şehri nasıl ayağa kaldıracağımızın gecesini gündüzünü buna vereceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu şehrin hem fiziken toparlanmaya hem sosyolojik olarak hem de psikolojik olarak toparlanmaya ihtiyacı var. Hepimizin moralleri çok bozuk. Canlarımız sıkkın bunu biliyoruz. Evvela ekonomik olarak, fiziken ve siyasi olarak da tam bir uyum içerisinde. Hep birlikteyiz. Hiç ayrımız, gayrımız yok. Birbirimize normal hayatta da ağabey, kardeş diyen insanlarız. Bu ağabey, kardeşlik hukukunu Malatya'ya kazanıma, Malatya'ya hizmete dönüştüreceğiz Allah'ın izniyle. Hiç kimsenin birbiriyle bir derdi de olmayacak bundan sonra. Bundan sonrası da Malatya açısından Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra Malatya'ya yeni bir bahar gelecekti dedik. Gerçekten de bundan sonra da bizim buna ihtiyacımız var. Yepyeni bir baharla tazelenmeye ve uyanmaya ve ayağa kalkmaya ihtiyacımız var”
söyleminde bulundu.
“BİZLERİN BÜTÜN DESTEĞİ BAŞKANLARIMIZIN YANINDA OLACAK”
Malatyalıların en zor zamanlarında bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahip çıktığını kaydeden Babacan,
“Önümüzdeki dönemi büyükşehir belediye başkanımızın koordinasyonunda bütün merkez ilçelerimiz ve diğer ilçelerimizin belediye başkanları ve artı işin Ankara ayağında bizler sonuna kadar burada herkesin huzurunda tekrar taahhüt ediyorum bizlerin bütün desteği başkanlarımızın yanında olacak. Sonuna kadar bunu ifade ediyorum. Ayrıca deprem bölgesinde Malatya sizlerin teveccühüyle birinci sırada. Toplamda 5’inci çıktık. Tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve Ankara'daki bütün kurumlarımıza bunun da satışını yapacağız. Malatya en zor zamanında AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve başkanlarımıza sahip çıktıysa bundan sonraki önümüzdeki 5 yıl boyunca da biz Ankara'nın bütün kaynaklarını da Ankara'daki bütün gücümüzü de Malatya'ya bir pozitif ayrımcılık olarak da sonuna kadar diğer vekillerimiz ve teşkilatımızı da alacağız. Çünkü ticaretin de aynı zamanda kuralı budur. Biz Malatyalılar olarak en zor zamanında şehir bu kadar yıkılmışken, şehir bu kadar acı çekerken reise sahip çıktık. Allah hepinizden razı olsun. Başkanlarınıza sahip çıktınız. Şimdi de bunun karşılığını Ankara, Malatya'ya verecek”
açıklamasında bulundu.
03 Nis 2024 - 17:02 Malatya- Gündem
Mahreç Türkan Yıldız Kaya
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.