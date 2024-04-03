Yapamazsın diyenlere kulak asmadı Erkek berberlere taş çıkartıyor

Malatya’da alışılmışın dışında bir iş yapan Erkek Kuaförü Göknur Bayar tüm olumsuz yorumlara rağmen erkek kuaförlüğüne başladı ve ustalık belgesini aldı. “Yapamazsın” diyenlere rağmen mesleği öğrenen ve ustalık belgesini alan Göknur Bayar,

“Mesleği öğrenirken ve öğrendikten sonra insanların tepkisi ile karşılaşınca zorluk yaşadım. Ama benim için final güzel oldu. Şu an istediğim yerdeyim ve bu konumda ilerliyorum”

şeklinde konuştu.

Çok çalıştığını ve meslekte ilerlemek için zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Göknur Bayar,

“2 aylık süreçte geceleri dahi uyumuyordum. Makasla uyuyordum. Gece-gündüz çalışarak buralara geldim. Aynı zamanda bu süreç zorluydu ve yorucuydu”

ifadelerine yer verdi.

“BENİM İÇİN FİNAL GÜZEL OLDU”

Erkek kuaförü Göknur Bayar, kuaför işine başlamadan önce ve başladıktan sonra istediği yerde olduğuna vurgu yaparak,

“Malatya’da doğdum Bursa’da büyüdüm. Şimdi Malatya’da erkek kuaförüyüm. Erkek kuaföründe 3 yıldır çalışıyorum. Bursa’daki arkadaşım bu işi yapmama vesile oldu. Ramiz Beyden erkek kuaförlüğü için birebir eğitim alarak öğrendim. Bursa’da başlayıp Malatya’da ilerledim. Çevremden hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldım. Ailem destek olduğu için verilen tepkileri hiçbir zaman duymadım. Çünkü mesleğimi severek yapıyorum. Erkek kuaförü olmadan önce İlk başlarda zorluk çektim. Mesleği öğrenirken ve öğrendikten sonra insanların tepkisi ile karşılaşınca zorluk yaşadım. Ama benim için final güzel oldu. Şu an istediğim yerdeyim ve bu konumda ilerliyorum”

dedi.

“A'DAN Z'YE BÜTÜN İŞLEMLERİ YAPIYORUM”

Kuaförde gereken işlemleri yaparak tedirgin müşterilerin güvenini kazandığını söyleyen kuaför Bayar,

“Erkek kuaföründe işimle ilgili saç kesimi, sakal tıraşı, genel ihtiyaçlar, cilt bakımı, perma ve kaş alma olmak üzere A'dan Z'ye bütün işlemleri yapıyorum. Kuaföre gelen müşteriler ilk başta tedirgin oluyorlar. Malatya'da erkek kuaförlüğü yapan kadın olmadığı için bu durum şaşırtıyor. Erkek kuaförüne gelen müşteriler koltuğa oturduktan sonra gereken işlemi yaparak güveni sağlıyorum ve müşteri 2’nci kez tercih ediyor”

şeklinde konuştu.

“KADIN OLARAK ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ YAPAN 2’NCİ KİŞİYİM”

Erkek kuaförü Bayar, işine ilk başladığında insanların verdiği tepkiler konusunda zorlandığını söyleyerek,

“Malatya’da kadın olarak erkek kuaförlüğü yapan 2’nci kişiyim. İlk zamanlar Malatya'ya ve insanlarına alışmak benim için çok zor oldu. Bursa'da büyüdüm. Malatya’daki insanların tepkileri ilk başta beni çok zorladı. Zaten bu mesleğin içerisinde olduğum için alışıktım, sadece insanlara alışmak zor oldu”

diye konuştu.

“BU MESLEĞE BİR İNATLA BAŞLADIM”

Malatya’ya döndükten sonra kuaförlük eğitimine başlamasında arkadaşının etkisi olduğunu söyleyen kuaför ustası Bayar süreci şu şekilde anlattı:

“Bursa’da çıraklık yaparak başladım. Arkadaşımın yaparsın-yapamazsın demesi üzerine bir inatla başladım. Ailem Malatya’ya dönünce ben de dönmek zorunda kaldım. Daha sonra Ramiz Toplu ile iletişime geçtim. Erkek kuaförlüğü mesleğiyle ilgili eğitim alma sürecim başladı. 2 aylık süreçte geceleri dahi uyumuyordum. Makasla uyuyordum. Gece-gündüz çalışarak buralara geldim. Aynı zamanda bu süreç zorluydu ve yorucuydu. Bana 2 ay içerisinde mesleği öğrettiler. Ustalık belgemi aldım. Daha sonra müşteri almaya başladım.”

“TÜRKİYE ÇAPINDA İLERLEYECEĞİZ”

Kuaför Bayar, son olarak erkek kuaförlüğü için hedeflerinin olduğunu söyleyerek,

“Ustam Ramiz Toplu’ya bir sözüm var. Erkek kuaförünün yeni bir şubesini açmayı düşünüyorum. Bu şekilde işleri beraber büyütüp, eğitim ve meslek gelişimi ile Türkiye çapında ilerleyeceğiz. Erkek kuaförlüğü yapmak isteyen kadınlar varsa seviyorsa yapmalılar. Bence bir kadının yapamayacağı hiçbir iş yoktur”

dedi.